La BMW iX3 électrique de nouvelle génération marque un bond technologique majeur

La première Neue Klasse
est un Sport Activity Vehicle (SAV) électrique.
Le langage stylistique de la BMW iX3
confère au véhicule une silhouette affirmée.
Avec la technologie BMW
eDrive de sixième génération, une autonomie pouvant atteindre 805 kilomètres et une puissance de charge maximale de 400 kW, la BMW iX3
établit de nouveaux standards en matière de longs trajets.
L'architecture électronique et logicielle repensée, intégrant quatre unités de commande, rend la première Neue Klasse plus intelligente et mieux préparée pour l'avenir.
L'expérience de conduite BMW couplée à l'unité de commande BMW Heart of Joy élève le plaisir de conduire. Intégré au système de gestion de couple BMW Dynamic Performance Control, le BMW Heart of Joy optimise le groupe motopropulseur, les freins, la récupération d'énergie, et les sous-fonctions du système de direction. Il offre une réponse plus directe aux commandes du conducteur, tandis que les systèmes de conduite automatisée
optimisent l'interaction symbiotique entre l'homme et le véhicule.
L'interface digitale BMW Panoramic iDrive apporte une nouvelle vision
de la navigation et du contenu BMW pour le conducteur mais aussi pour les passagers. Le système repose sur une technologie d'affichage tête haute projetant les informations à une hauteur adaptée au conducteur sur toute la largeur du pare-brise et constitue un élément clé de l'expérience utilisateur digitale.
Un concept global de durabilité permet de réduire l'empreinte carbone de la BMW iX3 sur l'ensemble de son cycle de vie de plus de 30 % par rapport à son prédécesseur.
Le SAV électrique BMW
iX3 est disponible en version 40 à propulsion développant une puissance de 320 ch (235 kW) et 50 xDrive dotée d'une puissance de 469 ch (345 kW) et d'une transmission intégrale électrique.
Le modèle iX3 est le tout premier produit dans l'usine BMW de Debrecen, en Hongrie.
À partir de l'été 2026, une version spécifique de la BMW iX3, produite dans l'usine de Shenyang et conçue pour répondre aux attentes des clients chinois, sera commercialisée.
La BMW iX3 de nouvelle génération représente une avancée majeure bien au-delà d'un simple renouvellement. Les progrès réalisés en matière de design et de technologie constituent une étape clé dans la transformation de la marque BMW vers l'électrification, la digitalisation et la circularité. La BMW iX3 incarne les dernières avancées en matière de design et d'innovations technologiques, destinées à marquer l'ensemble des futurs modèles BMW. Les technologies de la Neue Klasse équiperont 40 nouveaux modèles
et évolutions de modèles d'ici 2027.Design extérieur
La BMW iX3 de nouvelle génération inaugure ainsi le langage stylistique BMW de demain, appelé à se décliner progressivement sur l'ensemble de la gamme BMW. Le nouveau jeu de formes propose une interprétation moderne de l'ADN originel de BMW. Le design revient à l'essence même de la marque BMW tout en étant en résonance avec l'air du temps.
La BMW iX3 incarne l'ADN de la Neue Klasse dans le format d'un SAV.
Le design caractéristique à deux volumes, enrichi de la prestance d'un modèle BMW X, est souligné par des lignes précises qui renforcent l'assise visuelle des quatre roues.
La face avant verticale et les surfaces clairement définies confèrent une forte présence au véhicule. La double calandre BMW et les projecteurs occupent une place centrale sur le plan visuel. Sculptées et disposées verticalement, les calandres font écho à la Neue Klasse des années 1960. Une nouvelle signature lumineuse apporte à la BMW iX3 une nouvelle identité visuelle. De profil, de larges surfaces, structurées par un nombre réduit de lignes précises, composent une silhouette riche en caractère. Les surfaces vitrées affleurantes et les poignées de porte intégrées à déploiement électrique complètent la modernité. La stature robuste de la BMW iX3 est renforcée par des passages de roues peints dans la couleur de la carrosserie, aux contours rectangulaires. L'arrière affiche une allure athlétique. Les feux arrière, largement étirés vers le centre, réinterprètent à l'horizontale la signature en « L » caractéristique de BMW.
Le pack éclairage extérieur BMW Iconic Glow avec calandre illuminée propose une mise en scène spectaculaire de sons et lumières, avec des ambiances « Relaxed », « Balanced » et « Excited ». La séquence d'accueil démarre dès que le conducteur s'approche du véhicule.Aérodynamique
Une optimisation minutieuse de l'aérodynamique permet d'atteindre un coefficient de traînée (Cx) de 0,24.Dimensions extérieures
Avec ses 4 782 mm de long, 1 895 mm de large et 1 635 mm de haut, la BMW iX3 affiche les proportions s d'un SAV BMW.Dimensions intérieures
Le SAV BMW offre un empattement de 2 897 mm.Volume de chargement
Le volume du coffre peut passer de 520 litres à un maximum de 1 750 litres grâce à une banquette arrière rabattable.
Un compartiment supplémentaire situé sous le capot offre 58 litres additionnels de rangement. Capacité de remorquage
Pour répondre à des besoins de transport accrus, le véhicule peut être équipé d'un crochet d'attelage électrique escamotable en option. La capacité de remorquage maximale de la BMW iX3 50 xDrive atteint 2 000 kg.Design intérieur
L'habitacle de la BMW iX3 fixe de nouveaux standards en matière d'expérience digitale.
L'intérieur accorde une attention particulière au conducteur tout en offrant un confort optimal à l'ensemble des occupants.
Conçue spécifiquement pour les véhicules électriques
, l'architecture du modèle garantit un espace
généreux pour cinq passagers.
Les lignes de la planche de bord « flottante » se prolongent directement dans les panneaux de porte. Revêtue de tissu et dotée d'un rétroéclairage d'ambiance, la planche de bord contribue à instaurer une atmosphère chaleureuse. De larges surfaces vitrées ainsi que le toit panoramique en option, avec vitrage à confort thermique, baignent l'habitacle de lumière.
L'interface digitale BMW Panoramic iDrive, basée sur le BMW Operating System X, est un élément marquant du cockpit organisé horizontalement. L'interface digitale associe affichages, architecture, lumière et design sonore dans une expérience holistique, personnalisable grâce aux My Modes.
Les sièges au design minimaliste allient un confort élevé lors des longs trajets, un caractère sportif et une multitude de réglages.
Entièrement redessinés, le volant et la console centrale entre le siège conducteur et le siège passager avant intègrent espaces de rangement et éléments de commande.
À l'arrière, la banquette offre une assise continue, telle un sofa.
Des éléments de design intérieurs précisément agencés confèrent à l'habitacle un caractère distinctif.
Une fois installé à bord, une animation de bienvenue se déploie depuis le BMW Panoramic Vision et l'écran central, s'étendant en douceur du côté conducteur vers le côté passager avant.Technologie BMW eDrive de sixième génération
La technologie BMW eDrive de sixième génération de la Neue Klasse associe des moteurs électriques efficients, des batteries haute tension à cellules cylindriques et une architecture 800V.
La BMW iX3 40
est animée un moteur électrique délivrant une puissance de 320 ch (235 kW) et un couple de 500
Nm. La BMW iX3 40 accélère de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes et atteint une vitesse maximale de 200 km/h. Le moteur synchrone à excitation électrique (EESM) est implanté sur l'essieu arrière et entraîne les roues arrière.
La BMW iX3 50 xDrive
est animée par deux moteurs électriques délivrant ensemble une puissance de 469 ch (345 kW) et un couple de 645 Nm. La BMW iX3 50 xDrive (2 360 kg) accélère de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et atteint une vitesse maximale de 210 km/h. Sa transmission intégrale électrique combine un moteur synchrone à excitation externe (EESM) implanté sur l'essieu arrière et un moteur asynchrone (ASM) sur l'essieu avant. Par rapport à la cinquième génération, la nouvelle technologie de propulsion réduit les pertes d'énergie de 40 %, le poids de 10 % et les coûts de fabrication de 20 %.Batterie haute tension
Le concept de batterie haute tension à cellules cylindriques marque une avancée significative. La densité énergétique au niveau de la cellule est supérieure de 20 % par rapport à la cinquième génération BMW eDrive. Le concept de cellules cylindriques permet d'augmenter la vitesse de charge de 30 %. Les cellules cylindriques sont intégrées directement au pack haute tension (« cell to pack »), lui-même intégré à l'architecture du véhicule comme élément structurel afin de réduire le poids (« pack to open body »).
La batterie haute tension de la BMW iX3 40 affiche une capacité énergétique utile de 82,6 kWh. Elle repose sur des cellules cylindriques lithium-ion, dont la densité énergétique est supérieure de 20 % à celle des cellules prismatiques de la génération précédente (Gen5).
La BMW iX3 50 xDrive embarque une batterie offrant une capacité nette de 108
,7 kWhConsommation
La BMW iX3 40 affiche une consommation électrique combinée de14,6 kWh/100 km (données provisoires).
La BMW iX3 50 xDrive affiche une consommation électrique mixte de 15,1 - 17,9 kWh/100 km.Autonomie
La BMW iX3 40 affiche une autonomie électrique, selon le cycle d'essai WLTP, jusqu'à 635 km.
Dans la BMW iX3 50 xDrive, la batterie offre une capacité nette de 108,7 kWh, permettant une autonomie allant jusqu'à 805 kilomètres dans le cycle mixte WLTP.BMW Charging
Les progrès apportés par la technologie BMW eDrive de sixième génération ont une influence déterminante sur l'expérience de recharge.
La puissance de recharge maximale de la BMW iX3 40 s'élève à 300 kW. Sur une borne de recharge rapide en courant continu (DC) 800 V, il est possible de récupérer jusqu'à 300 kilomètres d'autonomie en 10 minutes. La recharge de 10 à 80 % s'effectue en 21 minutes. En courant alternatif (AC), la BMW iX3 40 est équipée de série d'une capacité de recharge jusqu'à 11 kW. La recharge en courant alternatif (AC) jusqu'à 22 kW est proposée en option, permettant une recharge complète de la batterie haute tension (0 à 100 %) en 4 heures et 15 minutes.
Avec une puissance de charge maximale de 400 kW, la BMW iX3 50 xDrive peut récupérer jusqu'à 372 kilomètres d'autonomie en dix minutes sur une borne rapide à courant continu (DC) 800V. La batterie haute tension se recharge de 10 à 80 % en 21 minutes. La BMW iX3, équipée d'une technologie de gestion de batterie avec matrice de commutation intégrée conçue en interne par BMW, permet un rechargement rapide sur des bornes 400V (DC). L'optimisation de la préparation de la batterie contribue à réduire les temps de charge. La BMW iX3 50 xDrive peut être rechargée en courant alternatif (AC) à 11 kW de série, ou à 22 kW en option.
La BMW iX3 propose des fonctions de charge bidirectionnelle, permettant de l'utiliser comme source d'énergie dans divers cas d'usage. La fonction Vehicle-to-Load (V2L) transforme le véhicule en batterie mobile, capable d'alimenter des appareils électriques en déplacement. La fonction Vehicle-to-Home (V2H) permet de stocker l'énergie produite par des panneaux photovoltaïques domestiques. La fonction Vehicle-to-Grid (V2G) permet de connecter la voiture
au réseau énergétique.
La trappe utilise l'intelligence artificielle (IA) pour détecter l'intention de recharger le véhicule et s'ouvre ou se ferme automatiquement. Unité de commande Heart of Joy
Élément central parmi les quatre unités de commande de l'architecture électronique de la Neue Klasse, l'unité de commande BMW Heart of Joy gère la transmission et la dynamique de conduite. L'unité de commande pilote la chaîne cinématique, les freins, la récupération d'énergie et les sous-fonctions de direction, et traite les informations jusqu'à dix fois plus rapidement qu'une unité de contrôle classique. Le potentiel en matière de puissance instantanée, de fluidité de transmission, d'agilité, de stabilité et d'efficacité est pleinement exploité.
Associé au système avancé de gestion de couple BMW Dynamic Performance Control, l'unité de commande BMW Heart of Joy calcule tous les paramètres de dynamique de conduite avec rapidité et précision.
Chaque mouvement de l'accélérateur, de la pédale de frein et de la direction est exécuté avec une précision immédiate.
L'efficacité de la BMW iX3 est renforcée par la gestion intégrée de la transmission, du système de freinage et de la récupération d'énergie. Dans la conduite quotidienne, 98 % des manœuvres de freinage sont effectuées par récupération, c'est-à-dire sans sollicitation des freins à friction.
Grâce à une gestion extrêmement fine du moteur électrique, la BMW iX3 40 décélère jusqu'à l'arrêt de manière quasiment imperceptible, sans à-coups ni bruits de freinage (fonction Soft Stop).
Unité de commande de la conduite automatisée pour les systèmes d'assistance de nouvelle génération
Une unité de commande haute performance regroupe l'ensemble des fonctions de conduite et de stationnement automatisés de la BMW iX3. Avec une puissance de calcul vingt fois supérieure à celle des unités de contrôle classiques, ce « super-cerveau de la conduite automatisée » permet de franchir une étape technologique majeure dans ce domaine.BMW Symbiotic Drive
La BMW iX3 exploite les capacités du Symbiotic Drive associées aux systèmes d'assistance à la conduite
,. Ces fonctions d'assistance sont en grande partie incluses de série dès la configuration d'entrée de gamme. À chaque accélération, freinage ou mouvement du volant, les actions du conducteur se fondent de manière fluide et intuitive avec un logiciel assisté par l'intelligence artificielle.
Le régulateur de vitesse n'est pas désactivé par une simple pression légère sur la pédale de frein ; il ne se coupe
qu'en cas de freinage plus appuyé.
Le système d'Aides sur autoroute Highway Asssistant, dans sa version la plus perfectionnée, accompagne le conducteur de la BMW iX3 depuis l'entrée jusqu'à la sortie de l'autoroute et lui permet de lâcher le volant pendant de longues phases.
Le City Assistant (disponibilité prévue ultérieurement en France) intègre la détection des feux tricolores et gère automatiquement l'arrêt puis le redémarrage du véhicule.Interface digitale BMW Panoramic iDrive
La BMW iX3 inaugure l'interface digitale BMW Panoramic iDrive. Des commandes physiques demeurent présentes pour les essuie-glaces, les clignotants, les rétroviseurs extérieurs, le volume sonore, le sélecteur de vitesses, le frein de stationnement, les feux de détresse, le chauffage et le dégivrage de la lunette arrière. D'autres fonctions ont été optimisées pour une utilisation tactile, vocale ou via le volant multifonctions.
Le BMW Intelligent Personal Assistant propose une assistance renforcée au conducteur grâce à des suggestions proactives et à des routines personnalisables. La technologie de type Large Language Model (LLM) sera progressivement intégrée afin de permettre, à l'avenir, une interaction vocale plus intuitive.
Le BMW Panoramic iDrive réunit quatre éléments centraux au sein d'un système unique d'affichage et de commande. Le BMW Panoramic Vision projette des informations sur toute la largeur du pare-brise. Les contenus situés au centre et côté passager avant peuvent être adaptés aux préférences et individuelles. Les informations de conduite essentielles apparaissent dans le champ de vision du conducteur. Au-dessus du BMW Panoramic Vision, l'affichage tête haute BMW 3D Head-Up Display (en option) peut afficher la navigation intégrée et les indications de conduite automatisée avec une profondeur spatiale. L'écran central en design « free-cut » avec technologie de rétroéclairage matriciel est placé dans une position ergonomique, à proximité du volant. Du côté conducteur, des widgets verticaux permettent un accès rapide et direct aux fonctions les plus utilisées grâce à la technologie QuickSelect. Le volant multifonctions constitue le principal point de commande physique. Les touches intégrées facilitent la symbiose entre conducteur et véhicule grâce à des illuminations, des surfaces en relief et un retour haptique.
L'interface digitale BMW Panoramic iDrive repose sur le BMW Operating System X, qui offre de vastes possibilités de personnalisation via le BMW ID, une assistance intelligente à la conduite, des fonctions digitales, une connectivité étendue grâce à l'application My BMW et des mises à jour logicielles BMW Software Updates.
Le système de navigation BMW Maps bénéficie d'une amélioration de son guidage optimisé pour la recharge, ainsi que d'une présentation harmonisée des informations sur le BMW
Panoramic Vision, l'écran central et l'affichage tête haute BMW 3D Head-Up Display optionnel.
La clé digitale BMW Digital Key Plus pouvant être configurée sur les smartphones et smartwatches des principaux fabricants est de série.
Le BMW Operating System X ouvre l'accès à un large éventail de divertissements, aussi bien en route que lors des pauses de recharge : services de streaming musical tel que Spotify, jeux embarqués via AirConsole, ainsi qu'une application de streaming vidéo regroupant Disney plus, Canal plus, YouTube et de nombreuses autres plateformes internationales ou locales à la demande et en direct. L'application Zoom pour les appels vidéo est également disponible.Architecture électronique avec quatre unités de commande
L'architecture électronique repose sur un ensemble de quatre unités de commande à haute performance. Elles mutualisent leur puissance de calcul pour gérer la dynamique de conduite, la conduite automatisée, l'info-divertissement et les fonctions de base et de confort. Elles constituent la base d'une nouvelle architecture logicielle évolutive, continuellement actualisable, conçue pour intégrer de futures mises à jour de fonctionnalités, y compris des applications d'intelligence artificielle.
Le système nerveux numérique s'appuie sur un faisceau divisé en quatre zones. Le dispositif permet une réduction de poids de 30 % par rapport à la technologie précédente et diminue d'environ 600 mètres la longueur du câblage. Des « smart
eFuses » numériques remplacent les fusibles traditionnels. Ils autorisent des modes d'alimentation intelligents en fonction des différents états du véhicule, contribuant à améliorer son efficience globale.
Grâce à ses quatre unités de commande et à ses plateformes logicielles hautement connectées, la BMW iX3 s'affirme comme un véritable « software-defined vehicle », parfaitement préparé pour l'avenir. Cette architecture électronique constitue la base d'améliorations significatives dans la connectivité entre la BMW iX3 et l'application My BMW. Réduction de l'empreinte carbone
La BMW iX3 est la démonstration de l'approche holistique de BMW en matière de durabilité des produits sur l'ensemble du cycle de vie, que ce soit au niveau de la chaîne d'approvisionnement, de la production, de la phase d'utilisation ou du désassemblage.
Diverses mesures permettent de réduire de 34 % l'empreinte carbone de la BMW iX3 50 xDrive sur l'ensemble de son cycle de vie (mesurée en CO2
et basée sur un kilométrage de 200 000 km) par rapport à son prédécesseur. Lorsqu'il est rechargé avec de l'électricité provenant du mix énergétique européen, l'empreinte CO2 du BMW iX3
50 xDrive est inférieure à celle d'un modèle comparable équipé d'un moteur à combustion après environ 21 500 kilomètres (WLTP combiné). Lorsqu'elle est rechargée exclusivement avec de l'électricité provenant de sources renouvelables, la BMW iX3 50 xDrive surpasse le modèle thermique comparable après 17 500 kilomètres (WLTP combiné).Circularité
Près d'un tiers de la BMW iX3 est constituée de matières premières secondaires. Les composants thermoplastiques du compartiment moteur et du compartiment de rangement situé sous le capot avant contiennent 30% de plastique marin recyclé. Le fil Econeer utilisé pour les assises est fabriqué à partir de PET (polytéréphtalate d'éthylène) recyclé, tandis que celui de la garniture de pavillon et des tapis de sol provient intégralement de matériaux recyclés. Concernant le châssis, les rotules de suspension et porte-moyeux sont réalisés en aluminium composé à 80 % de matière secondaire, tandis que les jantes sont coulées à partir d'aluminium contenant 70 % de matériau secondaire.
Au total, l'empreinte carbone de la chaîne d'approvisionnement de la BMW iX3 50 xDrive a été réduite de 35 %.Dotation de série
La dotation de série de la BMW iX3 50 xDrive inclut des sièges conducteur et passager avant chauffants et réglables électriquement, la climatisation automatique bizone, l'accès Confort, l'ouverture/fermeture électriques du hayon, le pack rétroviseurs extérieurs élargis, l'alarme antivol et la recharge par induction de smartphone. Equipements optionnels
Parmi les équipements optionnels phares figurent la climatisation automatique trizone, les fonctions d'éclairage adaptatif avec gestion intelligente, le pack éclairage extérieur BMW Iconic Glow avec calandre illuminée, le système HiFi Harman Kardon à 13 haut-parleurs, le volant chauffant et le vaste toit panoramique, doté d'un vitrage à confort thermique offrant une filtration de l'énergie solaire et une protection anti-UV à 100 %.Prix
La BMW iX3 démarre à partir de 64 550 euros
(BMW iX3 40).Les prix de la BMW iX3:
40: 64 550 €
40 M Sport: 68 550 €
40 M Sport Pro: 71 250 €
50 xDrive: 71 950 €
50 xDrive M Sport: 75 950 €
50 xDrive M Sport Pro: 78 650 €Les équipements de série
EXTÉRIEUR
Teinte extérieure de carrosserie unie Alpinweiss.
Jantes 20 pouces à rayons en étoile 8,5 J x 20 / pneus 255/45.
Contour de calandre gris avec intérieur en noir brillant en 3D avec intégration de la caméra avec buse de nettoyage.
Contours de vitres en noir brillant.
Poignées de porte encastrées dans la teinte du véhicule, rétractables et à commande électrique, avec contour intérieur éclairé.
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, dégivrants, asphériques, électrochromes avec fonction anti-éblouissement automatique et à réglages électriques.
Badge avec logo BMW.
INTÉRIEUR
Sellerie Design intérieur Essential | Vivid Grey bicolore.
Volant 4 branches (rayon en position 12 et 6 heures), avec touches multifonctions, commande "Shy-Tech" et retour haptique.
Ciel de pavillon anthracite.
Tapis de sol en velours.
CONFORT & FONCTIONNALITÉS
Feux avant et arrière à LED avec assistant de feux de route anti-éblouissement.
Pack rétroviseurs extérieurs avec fonction rabattable électrique et éclairage de zone.
Hayon à commande électrique avec Smart Opener (fonction d'ouverture avec le pied).
Accès Confort et BMW Digital Key Plus (clé digitale pour smartphone ou montre connectée).
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement sans cadre.
Sièges chauffants pour le conducteur et le passager avant.
Réglage électrique des sièges avant avec mémoire conducteur et passager.
Sièges arrière avec trappe à skis, configuration 40/20/40, réglage manuel de l'inclinaison du dossier.
5 places.
Climatisation automatique bi-zone avec aérateurs arrière, pompe à chaleur et chauffage/climatisation d'appoint.
Compartiment de rangement supplémentaire sous le capot (58 litres) pour ranger les câbles de charge, étanche à l'eau et à la poussière.
Trappe de recharge intelligente avec ouverture et fermeture électrique.
Chargeur AC jusqu'à 11 kW triphasé.
Chargeur CC
- Technologie 800 V.
- Jusqu'à 400 kW .
Câble Professionnal Type 2 - Type 2 - 5 mètres (Mode 3) pour recharge publique AC.
Recharge bidirectionnelle (CC) pour Vehicle-to-Home (V2H)
CONNECTIVITÉ ET INFODIVERTISSEMENT
BMW Panoramic iDrive avec système d'exploitation BMW OS X.
BMW ConnectedDrive
Écran central 17,9 pouces au design Free-Cut.
BMW Panoramic Vision: Projection en 4k des contenus visibles pour tous les passagers sur toute la largeur du pare-brise.
BMW Intelligent Personal Assistant.
BMW Maps avec navigation en ligne et guidage routier actif.
Téléservices, y compris appel d'urgence intelligent.
Dalle pour recharge smartphone sans fil.
Système Hi-Fi avec 7 haut-parleurs, 205 watts.
DAB-Tuner.
AIDES À LA CONDUITE ET SÉCURITÉ
Protection active des piétons - Capot actif.
Active Guard.
BMW Symbiotic Drive: Interaction fluide et intuitive entre le conducteur et les aides à la conduite
grâce à un logiciel basé sur l'IA.
Aides au stationnement Parking Assistant: Caméra de recul avec fonction grand angle Panoramic View, Park Distance Control, aide au stationnement, aide à la marche arrière, alerte de collision arrière, surveillance au démarrage, alerte de sortie, fonction de freinage d'urgence à l'arrière.
Aides à la conduite Driving Assistant: Aide au maintien de la trajectoire, alerte de changement de voie, intervention de direction d'urgence, aide à l'évitement, aide au freinage d'urgence et avertisseurs d'angles mort (gauche et droite), informations sur la distance, alerte de vigilance avec arrêt d'urgence, alerte de priorité, aide à l'arrêt d'urgence, informations sur les limitations de vitesse.
Aides à la conduite Driving Assistant Plus
Système d'aide à la conduite
basé sur une caméra et un radar, comprenant :
- Régulation de la distance.
- Assistance automatique au respect des limitations de vitesse.
- Assistant de trajet et d'intersection.
- Assistant de direction et de maintien de voie.
Système d'alarme.
Kit de réparation suite à une crevaison.
Contrôle de la pression des pneus.
Airbags:
- Airbags frontaux pour conducteur et passager avant (moyeu de volant et tableau de bord).
- Airbags latéraux pour le conducteur et le passager avant dans la première rangée de sièges du corps sur le côté, les airbags se déploient depuis les dossiers de la première rangée de sièges).
- Airbag pour la tête avant et arrière (rideau gonflable qui s'ouvre depuis le toit au-dessus des première et deuxième rangées de sièges).
Fixation Isofix pour sièges enfants aux places arrière extérieures.
Triangle de signalisation et trousse de secours.
MOTORISATION / DYNAMIQUE DE CONDUITE / CHÂSSIS
My Modes :
- Mode Personal.
- Mode Sport.
- Mode Efficient.
- Mode Silent.
BMW Dynamic Performance Control.FINITION M SPORT.
En plus des équipements de série, la finition M Sport comprend des éléments de design et des équipements supplémentaires.
JANTES ET PNEUMATIQUES
Jantes en alliage léger 20 pouces à rayons doubles bicolores.8,5 J x 20 avec pneus 255/45 R20 avec écrous antivol.
DESIGN INTÉRIEUR BMW M
AUTRES ÉQUIPEMENTS
Éléments extérieurs M Sport.
Éléments intérieurs M Sport.
Volant sport.
Freins M Sport bleus.
Éclairage d'ambiance.FINITION M SPORT PRO.
La finition M Sport Pro comprend le contenu de la finition M Sport ainsi que des éléments de design et des équipements supplémentaires
JANTES ET PNEUMATIQUES
Jantes 20 pouces à rayon doubles Bicolores. 8,5 J x 20 / pneus 255/45 R 20 avec écrous antivol.
DESIGN INTÉRIEUR BMW M
AUTRES ÉQUIPEMENTS
Éléments extérieurs M Sport.
Éléments intérieurs M Sport.
Équipements supplémentaires spécifiques Finition M Sport Pro :
- Verres 3D Shadowline.
- Diffuseur spécifique M en noir brillant.
- Coques de rétroviseurs en noir brillant.
Volant M.
Freins M Sport rouges.
Pack éclairage extérieur BMW Iconic Glow.
Eclairage des zones avant et arrière BMW à l'arrêt et en roulant. Possibilité de désactivation.
Animation de bienvenue et d'au revoir avec 3 variantes disponibles.
Projecteurs avant et arrière à LED incluant les fonctionnalités ci-dessous :
- Eclairage dynamique avec technologie Full LED des projecteurs pour feux de croisement, de route, éclairage diurne, éclairage d'intersection, clignotants et bandes lumineuses.
- Fonction éclairage d'autoroute (faisceau lumineux relevé).
- Fonction éclairage par mauvais temps.
- Projecteurs avec répartition variable de la lumière et feux de route anti-éblouissement permanent, de façon à ne pas éblouir les conducteurs
des véhicules qui précède et de ceux arrivant en sens inverse.)
Ceintures de sécurité M.
Sièges M Sport.
Sièges M Sport type baquet avec réglages électriques de :
- L'assise avant et arrière
- La hauteur du siège.
- L'angle du siège.
- L'inclinaison du dossier.
- La hauteur de l'appui-tête.
- La largeur du dossier.
- Le soutien lombaire.
Liens vidéos
:
BMW iX3 2026 (Extérieur) https://youtu.be/87NPRA6Czy0
BMW iX3 2026 (Extérieur Calandre illuminée) https://youtu.be/QGmdMq4kl3U
BMW iX3 2026 (Intérieur) https://youtu.be/abE3gFx4K5g
BMW iX3 2026 (Dynamique) https://youtu.be/DKSnjjO0fG4