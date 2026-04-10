La grande routière technologique Denza Z9GT hybride rechargeable DM offre une flexibilité optimale sur longue distance

La grande routière Z9GT
incarne les valeurs de la marque Denza
, alliant un design intemporel à des performances
remarquables et des technologies de pointe.
Le shooting brake repose sur la plateforme e3 de Denza.
La limousine chinoise propose une double offre de motorisations : électrique (EV) avec plus de 600 km d'autonomie électrique ou hybride
rechargeable (DM) avec la technologie Super Hybride avec DM, avec jusqu'à 805 km d'autonomie combinée.
La version électrique de la Denza Z9GTembarque la technologie Flash Charging et une batterie Blade de seconde génération.
La technologie Flash Charging offre une puissance de charge pouvant atteindre 1 500
kW.
La Z9GT permet de choisir entre une autonomie zéro émission de plus de 600 km et une flexibilité optimale sur les longues distances, sans compromis sur les performances.
Stella Li, Vice-Présidente Exécutive de Byd, explique : « La Z9GT incarne pleinement l'esprit de Denza. Elle incarne l'alliance entre technologie de pointe, élégance du design et émotion de conduite. Elle s'impose naturellement comme le modèle idéal pour accompagner le développement de la marque au-delà de la Chine, à commencer par l'Europe. La promesse 'Prêt en 5, rechargé en 9, plus 3 par temps froid' fait de la Z9GT un modèle capable de lever les derniers freins à l'électrification sur le segment premium. Le choix entre versions électrique et Super Hybride avec DM reflète notre vision : une technologie inspirante, des performances engageantes et une élégance qui redéfinissent le futur de la mobilité premium. »Plateforme e3
La plateforme e3 introduit plusieurs innovations et fonctionnalités de référence :
- une transmission indépendante à trois moteurs,
- une direction arrière indépendante à double moteur,
- un système de contrôle dynamique du véhicule (Vehicle Motion Control),
- une intégration Cell-to-Body (CTB) de la batterie au sein du châssis,
- une suspension pneumatique à double chambre DiSus-A.
La plateforme e3 offre un choix de deux groupes motopropulseurs: électrique ou hybride Super DM.Structure Cell-to-Body
La Z9GT DM est le premier modèle hybride rechargeable de ce type à adopter la construction Cell-to-Body, malgré les contraintes supplémentaires liées au refroidissement et à l'intégration du moteur thermique.
La plateforme e3 a été conçue pour intégrer la structure Cell-to-Body, dans laquelle la batterie fait partie intégrante de la structure du véhicule. Cette architecture optimise à la fois l'architecture intérieure (le plancher de l'habitacle correspond au sommet de la batterie) et la rigidité torsionnelle. Celle-ci progresse de 32 %, tandis que les intrusions sont réduites de 15 % lors d'un choc frontal et de 35 % lors d'un choc latéral.Design extérieur
La face avant a une allure sportive. Les proportions latérales sont fines et les roues relativement grandes par rapport à la carrosserie.
Le design avant de la Z9GT DM est simple mais dynamique. Les designers de Denza ont utilisé des lignes douces pour encadrer le mouvement ascendant.
Les flancs de la voiture
présentent une ligne de taille lisse, ainsi qu'un revêtement incurvé qui souligne la posture de la voiture. Le revêtement s'inspire de la soie.
À l'arrière, l'image de grande routière de la Z9GT DM est renforcée par une forme musclée qui souligne la largeur et la stabilité. Les feux arrière (basés sur la forme d'un sablier) se font écho, créant un lien visuel entre l'arrière de la Z9GT DM et la symétrie de la face avant. Au-dessus, un becquet arrière suspendu allonge la ligne de toit dans le profil latéral et, en tant que composant actif, travaille avec la suspension pneumatique pour rapprocher la Z9GT DM du sol lorsqu'elle est en mouvement.Dimensions
La Z9GT DM est longue de 5 195 millimètres, large de 1 990 millimètres et haute de 1 500 millimètres.
L'empattement dépasse les 3 mètres (3 125 millimètres).Confort intérieur
La surface de l'habitacle de la limousine Z9GT Super Hybride avec DM est revêtue de matériaux haut de gamme: des grandes étendues de cuir aux éléments de bois légèrement fumé. L'éclairage multithématique à 128 couleurs joue sur la lumière et permet de régler avec précision l'ambiance de l'habitacle.
Les sièges avant sont réglables électriquement en 12 directions, avec massage en 10 points et ventilation/chauffage. Des supports latéraux actifs, qui partagent leurs réservoirs d'air avec la suspension pneumatique de la voiture, apportent un soutien supplémentaire dans les virages.
À l'arrière, les sièges ultra-larges sont équipés de fonctions de chauffage, de ventilation et de massage. Système d'info-divertissement
La Z9GT DM est équipée d'un système d'info-divertissement, axé sur un écran central de 17,3 pouces qui « flotte » à l'avant de la planche de bord. Cet affichage est complété par un écran supplémentaire de 13,2 pouces qui permet au passager avant d'interagir avec la voiture.
Le système audio se compose d'une installation de 20 haut-parleurs de Devialet, qui utilise la technologie des haut-parleurs mobiles pour créer une ambiance sonore immersive. Autres équipements de confort
L'habitacle est également équipé d'un compartiment frigorifique qui peut refroidir son contenu jusqu'à moins 6°C, d'un système d'air frais à quatre zones et d'un toit panoramique en verre de 2,1 m2.Version hybride rechargeable Super Hybride
La version hybride rechargeable Super Hybride Z9GT DM intègre trois moteurs électriques, associés à un moteur essence quatre cylindres 2.0 litres turbocompressé, principalement destiné à maintenir le niveau de charge de la batterie de 63,82 kWh. La puissance cumulée du système atteint 776 ch (570 kW).
Le moteur thermique développe à lui seul 173 ch (127 kW), tandis que la batterie offre plus de 200 km d'autonomie en mode électrique, couvrant largement plusieurs jours d'usage quotidien. Les performances sont élevées, avec un 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et une vitesse maximale de 260 km/h.
Grâce à la gestion intelligente de ses moteurs électriques et de son système hybride
, la Z9GT DM se distingue par sa grande polyvalence sur longue distance. Une charge complète et un plein de carburant permettent d'atteindre une autonomie totale pouvant dépasser 805 km.Système Vehicle Motion Control
L'architecture de la Z9GT DM peut assurer des niveaux de sécurité élevés pour les occupants de la voiture.
Le système de contrôle des mouvements du véhicule (VMC) agit comme un centre de contrôle du véhicule, prenant les commandes de tous les actionneurs contrôlables du véhicule (freinage, suspension et direction). Il utilise ensuite une vitesse de transmission des signaux (jusqu'à 10 millisecondes) pour assurer un contrôle rapide, précis et complet des mouvements de la voiture. La voiture peut réagir à des situations telles que l'éclatement des pneus à grande vitesse, en reconnaissant l'incident et en réagissant en quelques millisecondes pour ajuster le couple des pneus non affectés et la distribution dynamique de la puissance. Ce niveau d'intégration permet à la Z9GT de réagir à des situations critiques telles qu'une défaillance soudaine d'un pneumatique à haute vitesse. Le système identifie l'incident en quelques millisecondes et ajuste instantanément le couple sur les roues non affectées ainsi que la répartition dynamique de la puissance. La stabilité du véhicule s'en trouve renforcée, tandis que les systèmes d'assistance interviennent pour maintenir la trajectoire et limiter les mouvements de lacet. Cette capacité étend le domaine de sécurité du véhicule, lui permettant de faire face à ce type d'événement jusqu'à 180 km/h.Direction à double moteur aux roues arrière
La grande routière du segment E Z9GT DM est dotée d'une direction à double moteur aux roues arrière: un moteur pour chacune des roues arrière. Les moteurs de direction sont contrôlés par le contrôleur de mouvement du véhicule pour permettre aux roues arrière droite et gauche de se diriger indépendamment de l'essieu avant et l'une de l'autre. Le système, développé par Denza, offre plusieurs avantages pour un véhicule de 5 195 mm de long, notamment une maniabilité supérieure, une stabilité accrue dans les virages, lors des changements de voie et au freinage, ainsi que des techniques de stationnement inédites.
Le fonctionnement des roues arrière peut se résumer à trois situations :
- Tournant dans le même sens, les deux roues arrière tournent dans la même direction en même temps. Lorsque le conducteur bloque la direction, les roues arrière peuvent se déplacer ensemble mais dans la direction opposée aux roues avant, créant ainsi un angle inversé qui réduit le rayon de braquage. Elles peuvent atteindre des angles positifs et négatifs de 10°. Si nécessaire, les roues arrière peuvent tourner pour s'adapter à l'angle des roues avant, ce qui permet une fonction de marche en crabe qui fonctionne jusqu'à un angle de 15°.
- Rotation « Toe In »: Les deux roues tournent vers le centre du véhicule. Cela améliore la stabilité lors du freinage, lorsque le système peut adopter la rotation « en pointe » pour résister aux perturbations latérales.
- Rotation « Toe-out » – Les deux roues pivotent en s'éloignant du centre du véhicule. Lorsque la Z9GT est confrontée à des situations de stationnement serré ou de stationnement parallèle étroit, le contrôle différentiel des roues arrière dans cette configuration leur permet de pivoter autour de l'essieu avant. C'est cette configuration qui permet à la Z9GT d'avoir un rayon de braquage de 4,62 mètres.Flash Charging
La technologie Flash Charging délivre une puissance pouvant atteindre 1 500 kW via un connecteur unique (sur le marché chinois), avec des temps de recharge comparables à un plein de carburant.
La Z9GT DM affiche une recharge de 10 % à 70 % en cinq minutes, de 10 % à 97 % en neuf minutes et, de 20 % à 97 % en 12 minutes à même à moins 30 °C.
La technologie s'appuie à la fois sur les infrastructures de Flash Charging développées par Byd et sur la batterie Blade de seconde génération. Là où les batteries traditionnelles opposent densité énergétique et vitesse de recharge, Byd parvient à dépasser ce compromis en augmentant la densité énergétique de 5 % tout en améliorant significativement la vitesse de charge.
Pour atteindre ce niveau de performance tout en garantissant sécurité et durabilité, les ingénieurs ont développé un système de transport ionique baptisé « FlashPass », basé sur trois avancées majeures.
- La cathode « Flash-Release » repose sur une architecture multi-échelles optimisée pour permettre une libération rapide des ions.
- L'électrolyte « Flash-Flow » utilise une optimisation pilotée par intelligence artificielle afin d'améliorer la conductivité ionique et la mobilité des ions.
- L'anode « Flash-Intercalate » adopte une structure multidimensionnelle permettant une insertion rapide des ions lithium en trois dimensions.
Ensemble, ces trois innovations permettent de réduire significativement la résistance interne de la batterie, limitant ainsi la génération de chaleur dès l'origine.
Des évolutions supplémentaires au niveau de l'anode, notamment une restructuration des électrodes à haut débit et un alignement spécifique des particules de graphite, permettent de réduire la résistance au transport des ions lithium et d'améliorer leur insertion, contribuant aux performances de recharge et au gain de densité énergétique.
La technologie Flash Charging permet des recharges rapides en cours de trajet et optimise l'efficacité globale du système Super Hybride. Batterie Blade de seconde génération
La batterie Blade de seconde génération intègre une nouvelle couche d'interface électrolyte solide (SEI), optimisée au niveau moléculaire et structurel. Fine et dense, elle améliore la conductivité ionique tout en assurant une excellente stabilité chimique. Elle bénéficie d'une technologie d'auto
-réparation dynamique, permettant d'atteindre un équilibre optimisé entre finesse et robustesse.
Ces avancées en matière de densité énergétique et de vitesse de recharge ne se font pas au détriment de la sécurité ni de la durabilité. La batterie Blade de seconde génération a passé avec succès une série de tests de sécurité de référence, incluant le premier test combiné au monde associant Flash Charging et 'Nail Test' ou 'test de pénétration du clou', sans emballement thermique, fumée ni incendie, même après 500 cycles de Flash Charging. Elle a également validé un test de propagation thermique après court-circuit simultané de plusieurs cellules, sans incendie ni explosion, dans un environnement
contrôlé à des températures dépassant 700 °C.
La batterie Blade de seconde génération améliore la durabilité globale des batteries LFP (Lithium Fer Phosphate), avec une réduction de la dégradation de capacité de 2,5 % par rapport à la génération précédente.
La batterie Blade de seconde génération de la version Super Hybride DM affiche une capacité de 63,82 kWh, permettant une autonomie électrique de 203 km selon le cycle WLTP. Associée à la technologie Flash Charging, elle garantit à la Z9GT Super Hybride DM des performances élevées tout en conservant une réelle capacité à couvrir de longues distances.Prix
La Z9GT Super Hybride avec DM est lancée en Europe avec un niveau de finition unique particulièrement complet.
La Z9GT DM est disponible à la commande à partir de 101 000 euros
.Commercialisation
La Z9GT DM sera commercialisée dans les prochaines semaines au sein des nouveaux points de vente Denza en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, avant un déploiement sur d'autres marchés européens dans le courant de l'année.
En France, la première concession Denza ouvrira dans les prochains jours à St Germain en Laye, en région parisienne. Maintenance courante
Les opérations de maintenance courante pourront être réalisées directement au domicile ou sur le lieu de travail, complétées par un service voiturier.Caractéristiques techniques Denza Z9GT DM
Dimensions (L/l/H, mm): 5 195/1 990/1 490
Empattement: 3 125 mm
Rayon de braquage minimum: 5,35 m
Cylindrée du moteur thermique: 2.0 4cyl turbocompressé
Puissance maximale du moteur thermique: 173 ch / 127 kW
Couple maximal du moteur thermique (Nm): 320
Puissance maximale du système: 776 ch / 570 kW
Couple maximal du système: 1075 Nm
Puissance maximale du moteur électrique avant: 272 ch / 200 kW
Couple maximal du moteur électrique avant: 315 Nm
Puissance maximale du moteur électrique arrière: 252 ch /185 kW - 252 ch /185 kW
Couple maximal du moteur électrique arrière: 360 Nm - 360 Nm
Accélération de 0 à 100 km/h: 3,6 s
Vitesse maximale: 260 km/h
Capacité de la batterie: 63,82 kWh
Autonomie électrique WLTP: 203 km
Puissance maximale de recharge (CA): 11kW
Puissance maximale de recharge (CC
): Flash Charging
Type de batterie: Batterie Blade de seconde génération. Byd (LFP) avec technologie Cell-to-Body (CTB)
Capacité du coffre arrière (sièges arrière en place / rabattus): 478 / 1 663 L
Capacité de remorquage: 2 000 kg
Suspension avant/arrière: Double triangulation à l'avant / Multibras à l'arrière. Suspension pneumatique DiSus-A à double chambre
Freins avant/arrière: Disques en carbone-céramique