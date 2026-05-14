La berline compacte électrique Leapmotor B05 affiche un style dynamique

Lancée officiellement lors du salon automobile
de Poznan en Pologne, la Leapmotor B05
arrive en Europe.
Le véhicule électrique zéro émission Leapmotor B05 est conçu autour de quatre piliers: design, maniabilité, intelligence et qualité.
La silhouette de la B05 est inspirée de l'esthétique “Tech-Nature” de Leapmotor.
Le langage visuel du véhicule électrique
au style sportif est à la fois futuriste et ancré dans le style urbain.
La berline compacte
électrique chinoise B05 associe style dynamique et confort au quotidien, offrant un équilibre entre performances
et facilité d'usage. Ses proportions inspirées d'un coupé
, sa posture large et ses portes sans cadre lui confèrent une présence affirmée, tandis qu'une architecture à propulsion (roues arrière motrices) garantit un comportement dynamique.
Conçue pour conjuguer design émotionnel, performances dynamiques et polyvalence au quotidien, la berline compacte électrique Leapmotor
B05 ambitionne de conquérir le marché européen des véhicules électriques
compacts.
Le véhicule électrique au style sportif Leapmotor marque une nouvelle étape dans le développement de la marque chinoise et l'élargissement de sa gamme électrique sur le continent européen.
La berline compacte électrique Leapmotor B05 démarre à partir de 25 400 euros
.Dimensions compactes
Mesurant 4 430 mm de long, 1 880 mm de large et 1 520 mm de haut, avec un empattement de 2 735 mm, la berline B05 affiche des dimensions.Design au service de l'efficience aérodynamique
Visuellement, la B05 se distingue par une forte présence sur la route et des proportions affirmées.
Des projecteurs LED au design « lame », un bandeau lumineux arrière sur toute la largeur, des lignes de carrosserie sculptées et des jantes alliage aérodynamiques 19 pouces « Swift
-Wing » complètent l'identité extérieure dynamique.
La B05 est proposée dans une palette de teintes expressives : Lightning Yellow, Windy Grey, Metallic Black, Starry Night Blue et Galaxy
Silver.Aérodynamique
L'aérodynamique occupe une place centrale dans son design, avec des éléments tels qu'un obturateur de calandre actif, des rideaux d'air à l'avant et des déflecteurs latéraux optimisés contribuant à un coefficient de traînée de 0,26, améliorant à la fois l'efficience et l'autonomie.Architecture
Grâce à l'intégration Cell-to-Chassis (CTC), la batterie est un élément structurel du véhicule électrique, augmentant la densité énergétique volumique de 13 %, réduisant le poids et améliorant la rigidité tout en maximisant l'espace
à bord.Chaîne de traction électrique
La B05 est animée par une chaîne de traction électrique délivrant 218 ch (160 kW) et 240 Nm de couple. Comportement
L'architecture à propulsion, associée à une répartition des masses 50/50 et à une mise au point de la suspension avec les experts châssis de Stellantis, assure une combinaison équilibrée entre confort et précision. Accélérations réactives et stabilité en courbe caractérisent l'expérience de conduite.Performances
Avec une accélération de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes, la B05 est conçue pour procurer un vrai plaisir de conduite sans compromettre l'efficience ni le confort.Batteries
Deux options
de batterie sont disponibles : 56,2 kWh et 67,1 kWh.Autonomie
La batterie de 56,2 kWh offre une autonomie WLTP de 401 km, alors que la batterie de 67,1 kWh affiche une autonomie WLTP de 482 km.Recharge rapide
La charge rapide jusqu'à 174 kW DC permet de recharger la batterie de 30 % à 80 % en environ 17 minutes, limitant les temps d'arrêt lors des trajets plus longs.Sécurité
La B05 repose sur une structure de caisse à haute résistance offrant une rigidité torsionnelle de 34?500 Nm/, obtenue grâce à une large utilisation d'aciers avancés et à une conception structurelle optimisée.
La protection des occupants est assurée par 7 airbags, dont un airbag central visant à réduire les blessures lors des impacts. Pour renforcer la confiance au quotidien, la B05 est équipée de 21 systèmes avancés d'aide à la conduite
, opérés via 14 capteurs et caméras, offrant une assistance à la conduite
de niveau 2 et visant les 5 étoiles Euro NCAP
d'ici fin 2026.Intérieur
À bord, la B05 adopte une approche minimaliste. L'architecture orientée conducteur associe un écran central tactile 14,6 pouces 2.5K à un combiné d'instrumentation numérique 8,8 pouces.
Des surfaces moussées renforcent la qualité perçue.Confort
Les sièges en éco-cuir contribuent au confort.
Les sièges avant sont chauffants.Espace
La B05 propose un espace généreux à l'avant comme à l'arrière. Les sièges arrière s'inclinent jusqu'à 27 degrés pour améliorer le confort sur longue distance. Un toit panoramique avec store électrique créée une atmosphère claire et aérée. Volume de chargement
La praticité est assurée par 25 espaces de rangement répartis dans l'habitacle et un volume de coffre pouvant atteindre 1?400 litres une fois les sièges arrière rabattus.Expérience digitale entièrement connectée
L'expérience digitale est portée par le Leap OS 4.0 Plus et soutenue par des services connectés accessibles via la Leapmotor App. Les conducteurs
peuvent piloter à distance des fonctions clés du véhicule électrique, notamment le verrouillage, la climatisation, la programmation des charges et le préchauffage de la batterie, tout en accédant en temps réel à l'état du véhicule et à sa localisation. Une fonction de clé digitale est proposée.Deux finitions
La gamme Leapmotor B05 s'articule autour d'une structure à deux finitions avec un haut niveau d'équipement de série sur l'ensemble de la gamme: Life et Design.
La version Life est proposée avec deux options de batterie, permettant de choisir entre la batterie Pro 56,2 kWh (25 400 euros), offrant jusqu'à 401 km d'autonomie WLTP, et la batterie ProMax 67,1 kWh (27 400 euros), portant l'autonomie jusqu'à 482 km WLTP.
Positionnée au sommet de la gamme, la version Design est proposée exclusivement avec la batterie ProMax 67,1 kWh (28 400 euros), offrant jusqu'à 482 km d'autonomie WLTP, et enrichit l'expérience à bord de la B05 grâce à des prestations de confort supplémentaires, des matériaux intérieurs plus raffinés et un système audio amélioré. Prix
Pro 56,2 kWh Life: 25 400 €
ProMax 67,1 kWh Life: 27 400 €
ProMax 67,1 kWh Design: 28 400 €Prime CEE
Le véhicule électrique chinois bénéficie d'une prime CEE à l'achat
de 380 euros.