La Jaguar GT entame sa dernière session d'essais hivernaux

Des prototypes de la Jaguar GT quatre portes électrique
entament leur dernière campagne d'essais hivernaux
dans le cercle Arctique, affrontant des températures extrêmes pouvant descendre jusqu'à moins 40 °C.
Lors de la mise au point par grand froid
dans le cercle Arctique, les ingénieurs Jaguar affinent les systèmes de contrôle de la propulsion électrique et les technologies de châssis afin de garantir, en toutes circonstances, une authentique expérience de conduite Jaguar.
La campagne d'essais sur lacs gelés fait partie du programme de développement le plus complet jamais mené par Jaguar. 150 prototypes de la GT quatre portes électrique Jaguar
ont parcouru des centaines de milliers de kilomètres sur des autoroutes désertiques soumises à des chaleurs extrêmes, sur des lacs gelés et sur des plateformes de simulation virtuelle.
Le programme d'essais intensifs a été conçu pour pousser chaque système dans ses retranchements afin de donner naissance à la Jaguar de série la plus évoluée technologiquement et la plus puissante jamais produite. Cette campagne se veut d'une ampleur inédite pour Jaguar, avec le programme de tests virtuels et sur bancs d'essai le plus complet jamais réalisé, avant les validations sur route.
Les essais hivernaux sur les lacs gelés de Suède permettent aux ingénieurs Jaguar d'optimiser les paramètres de chaque mode de conduite de la GT quatre portes électrique pour garantir une réactivité naturelle et un confort maîtrisé.
Avec plus de 1 000 ch, la GT quatre portes électrique est la Jaguar de série la plus puissante de tous les temps. La transmission intégrale tri-moteur, associée à la répartition intelligente du couple, transmet la puissance là où elle est nécessaire avec une rapidité et une précision inédites, en toutes circonstances.
A l'occasion
des essais hivernaux, les ingénieurs Jaguar procéderont également aux derniers ajustements de différents paramètres. Systèmes de châssis, direction intégrale, pneus hiver sur mesure de 23 pouces, suspension pneumatique dynamique et amortisseurs actifs à double valve : tous fonctionnent de concert avec le contrôle du couple moteur.
Les températures négatives du cercle Arctique offrent aux ingénieurs Jaguar les conditions idéales pour tester la technologie de gestion thermique ThermAssist. Ce système embarqué de gestion thermique permet de réduire jusqu'à 40 % la consommation
d'énergie liée au chauffage, et vise à récupérer la chaleur pour chauffer le système de propulsion ou l'habitacle, par des températures aussi basses que moins 10 °C, le tout en optimisant l'autonomie, même dans les conditions les plus extrêmes.