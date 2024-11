La Mercedes-Benz CLA de nouvelle génération repose sur une plateforme modulaire

La prochaine génération de laconstituera le modèle d'entrée de gamme de la marque à l'étoile à trois branches.La CLA repose sur une. Cette architecture permet uneLa CLA embarquera une versionet unLe moteur à combustionde la famille de véhicules MMA, utilise lacombinée à uneLa version électrique de la CLA intègre la technologie du concept EQXX dans la production en série. Le modèle entend se positionner comme le leader de sa catégorie en termes d'autonomie, d'efficience et de vitesse de charge. La chaîne cinématique électrique a été développée par Mercedes-Benz. Grâce à une, le bloc électrique conjugue des performances sportives et l'efficacité.La CLA sera équipée du nouveau-système d'exploitation Mercedes Benz (MB. OS), qui comprend l'assistant virtuel MBUX alimenté par l'IA. Ce système améliore la relation entre l'automobiliste et le véhicule grâce à une interaction naturelle et intuitive et à une assistance proactive.La CLA intégrera des éléments du Concept CLA. Le design mettra l'accent sur la sportivité et une esthétique moderne, y compris des phares distinctifs.La présentation du modèle de série est prévue en 2025.