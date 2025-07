Un prototype de Mercedes-Benz VLE réalise un trajet Stuttgart-Rome de 1 090 kms avec deux courts arrêts de recharge

Uneffectue le trajet de Stuttgart à Rome (1 090 kms)en conditions de conduite réelles.L'objectif du test étant de démontrerLe profil de l'itinéraire ? Exigeant ! Sur les, les, leset les, le Mercedes-Benz VLE a montré qu'il était adapté à des voyages longue distance en famille.Un focus tout particulier a été mis sur l'aptitude à une utilisation quotidienne en ce qui concerne l'efficacité de la transmission électrique ainsi que la récupération, la gestion thermique et les effets de l'essieu arrière directionnel sur la maniabilité du véhicule.Le Mercedes-Benz VLE d'essai a facilement parcouru le trajet de 1 090 kilomètres de Stuttgart à Rome dans un trafic fluide en environ 13 heures. La charge n'a pris que 15 minutes lors des deux arrêts, à chaque fois sur la route.Au départ à Stuttgart, la température extérieure était de 11°, tandis que l'arrivée à Rome a eu lieu sousL'intérieur a étéL'essieu arrière directionnel a démontré son intérêt sur les routes de col sinueuses et dans les rues étroites des villes italiennes.Dr. Andreas Zygan, Directeur du Développement de Mercedes-Benz Vans, Mercedes-Benz explique: « Nos futurs monospaces ont une fois de plus démontré de manière impressionnante leur aptitude à une utilisation quotidienne sur de grandes distances. Avec seulement deux courts arrêts de recharge de Stuttgart à Rome en passant par les Alpes - le Mercedes-Benz VLE démontre l'efficacité impressionnante de notre nouvelle Van Electric Architecture. »Les essais routiers tels que ce trajet longue distance Stuttgart-Rome font partie d'un programme complet de test des performances de l'ensemble du véhicule électrique , qui comprend de nombreuses zones climatiques et profils d'itinéraire différents. En plus de la validation numérique du niveau de maturité et des tests dans des installations d'essai sur le campus de développement de Mercedes-Benz Vans à Stuttgart/Untertürkheim, les véhicules électriques de développement sont mis à l'épreuve en fonctionnement réel sur la route. Afin d'obtenir des informations détaillées sur l'aspect pratique et d'accélérer le processus de développement jusqu'à la maturité de la production, les développeurs et les ingénieurs de Mercedes-Benz effectuent de nombreuses campagnes de développement. Il y a un peu plus d'un an, les premiers « démonstrateurs technologiques » du Mercedes-Benz VLE ont circulé de Stuttgart au Cap Nord en Norvège, et des tests approfondis à froid ont été effectués en Suède à l'hiver 2025.La Van Electric Architecture de Mercedes-Benz sera présentée en 2026 et posera le jalon d'une nouvelle ère pour les « Grand Limousines » Mercedes-Benz. Cette architecture permet de différencier les « Grand Limousines » privées des vans commerciaux.Le grand monospace entièrement électrique VLE pourra accueillir jusqu'à 8 occupants (conducteur compris).Mercedes-Benz proposera les « Grand Limousines » entièrement électriques aux États-Unis, au Canada et en Chine.