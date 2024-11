Le futur crossover coupé électrique DS Automobiles annonce une autonomie WLTP de 750 km

Le développement duse poursuit. Plus derecouverts d'un camouflage entament une nouvelle phase de mise au point sur les routes françaises.A travers la nouvelle création, les designers de DS Automobiles entendent faire évoluerLe style extérieur reprend le dynamisme des SUV les plus affinés, tout en s'adaptant aux contraintes architecturales d'une motorisation électrique. Le châssis profite d'un empattement allongé, le pare-brise est reculé, alors que le capot est positionné plus bas. De cette manière, DS Automobiles a conçu un modèle à latout en s'éloignant nettement des lignes d'un SUV Coupé Pour optimiser au maximum l'(le modèle atteint un Cx de 0,24), chaque pièce de carrosserie a été testée en soufflerie. Des entrées d'air pilotées ont été implantées en partie inférieure du bouclier avant, afin de faciliter le refroidissement.La face avant assume une identité très technologique. La signature lumineuse est mise en valeur par des DRL verticaux, qui encadrent les feux DS PixelVision.Participant à la recherche d'efficience, les ailes arrière sont sculptées, tandis que les feux tridimensionnels arborent une signature verticale facilitant l'écoulement des flux aérodynamiques.Les proportions ont été affinées pour aller au-delà du concept de SUV Coupé, sans perdre l'ADN des qualités des SUV.La DS8 propose uneLe nouveau modèle de série de DS Automobiles sera dévoilé avant la fin de l'année.