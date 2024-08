Le fastback T10F de Togg démarre les tests de sécurité, de durabilité et d'aérodynamisme

Le fournisseur de solutions de mobilité intelligente Turquea démarré les tests d'ingénierie de son deuxième dispositif de mobilité intelligente, leLe T10F de Togg est unInitialement présenté par Togg en 2019 et dévoilé au CES 2024, le T10F électrique subit actuellementdans des centres accrédités dans le monde.Tout au long de l'année, le dispositif de mobilité électrique du segment C de Togg subira d'important tests climatiques.Construit sur la même plateforme de segment C que le T10X, le T10F électrique présente un aspect qui préserve les caractéristiques stylistiques inhérentes à l'ADN de la marque mondiale Togg.Le concept de design fastback du véhicule Togg allie des lignes dynamiques et sportives à une modernité soulignée par un design ample de la partie arrière.Le T10F électrique sera lancé dans trois versions différentes : RWD Standard Range (propulsion), RWD Long Range (propulsion) et une version AWD (transmission intégrale) à double moteur, ainsi que deux niveaux de puissance différentes.Le T10F RWD (propulsion) avec une puissance de 160 kW / 218 chevaux et 350 Nm de couple offrira des autonomies allant jusqu'à 350 et 600 km (autonomies basées sur des tests effectués par Togg) avec deux options de batterie.Le modèle à autonomie standard a une capacité de batterie de 52,4 kWh, tandis que le modèle à longue autonomie aura une capacité de 88,5 kWh.La version AWD (transmission intégrale) à double moteur du T10F, offre 700 Nm de couple et une autonomie allant jusqu'à 530 km (autonomie basée sur des tests effectués par Togg).Comme le T10X, le Togg T10F place l'utilisateur au centre, reste constamment connecté à Internet et évolue constamment avec des mises à jour à distance.L'ouverture des commandes en Turquie est prévue au premier trimestre 2025, avec des livraisons débutant en avril.L'Allemagne sera le premier marché européen à lancer le T10F de Togg après avoir lancé le T10X.Commercialisé en Turquie, le SUV compact électrique T10X s'est vendu à 19 583 unités en en 2023.