Le Mercedes Benz GLB en phase de test sous les températures les plus froides

Froid glacial et fortes chutes de neige pendant les derniers kilomètres. Les essuie-glaces et le chauffage fonctionnent à plein régime pour garder la vue dégagée pour le conducteur et les passagers au chaud. Tous ceux qui aiment le ski ou le snowboard apprécieront à quel point ces conditions peuvent être extrêmes. Les ingénieurs de Mercedes
-Benz l'ont également compris, car ils effectuent des essais
intensifs par temps froid avec le prochain GLB au Mercedes Technology Center (MTC) de Sindelfingen.
Au-delà de la traction sûre sur les routes enneigées, ce qui compte, c'est le confort thermique et la visibilité. Pour s'assurer que le GLB répond aux-normes rigoureuses de Mercedes Benz dans ces domaines cruciaux, il est essentiel de procéder à des tests approfondis dans deux souffleries climatiques à la pointe de la technologie.Des tests à la limite : températures arctiques et blizzards dans les chambres climatiques
La plage de température dans le « tunnel froid » du Mercedes Technology Center (MTC) de Sindelfingen s'étend essentiellement de moins 40 à plus 40 degrés Celsius, ce qui couvre pratiquement toutes les conditions météorologiques imaginables dans le monde réel et comprend une zone tampon généreuse. Des canons à neige permettent de produire de la neige avec une grande variété de types de neige sur une large plage de températures. Combiné au ventilateur puissant de la soufflerie, Mercedes-Benz peut simuler de violents blizzards où les flocons de neige se dirigent vers le véhicule d'essai à des vitesses allant jusqu'à 200 km/h.
Une grande partie de la technologie complexe est incorporée dans les deux souffleries climatiques de Mercedes Benz. Dans chaque tunnel, un banc d'essai simule la surface de la route. De puissants moteurs électriques entraînent chacun quatre rouleaux, ce qui permet de tester les modèles 4Matic dans des conditions réalistes. Les bancs d'essai sont conçus pour une puissance totale allant jusqu'à 780 kW, permettant des vitesses de pointe allant jusqu'à 265 km/h. Les véhicules peuvent être ravitaillés et rechargés dans les tunnels. Le bâtiment s'étend sur une surface au sol de 70 x 60-mètres. En plus des deux bancs d'essais, il abrite des bureaux et une salle de contrôle. À partir de là, les techniciens peuvent réguler la température, l'humidité, la vitesse du vent et d'autres paramètres. Chaque test peut être observé de près à travers des fenêtres entièrement isolées.Amélioration de la qualité en toute saison : simuler le soleil du désert
Il n'y a pas que la neige et la glace qui posent des défis à une voiture
et à ses occupants ; La chaleur et le rayonnement solaire ont leurs propres pièges. Dans la chambre thermique, des températures de moins 10 à plus 60 degrés Celsius peuvent être générées. Il existe également un système de simulation solaire avec 32 lampes, délivrant un spectre de rayonnement qui correspond à la lumière naturelle du soleil. Sur une surface de 8 x 2,5 mètres, l'intensité du rayonnement peut varier entre 200 et 1 200 watts par mètre carré. Le niveau le plus élevé est comparable à un ensoleillement intense, comme celui que l'on ne trouve que dans les endroits désertiques reculés, comme la Vallée de la Mort aux États-Unis.
Un autre outil de développement dans le tunnel thermique est ce que l'on appelle la « Hot Road ». Il s'agit d'une surface de route simulée où la température peut être ajustée en permanence entre plus 50 et plus 70 degrés Celsius, reproduisant avec précision les conditions thermiques d'une surface de route lors d'une journée d'été torride. L'objectif est de créer des conditions aussi proches que possible de la réalité.
Dans les souffleries climatiques, presque toutes les conditions météorologiques peuvent être simulées tout au long de l'année. Contrairement aux essais sur la voie publique, les mesures sont reproductibles à tout moment. La chambre froide aide Mercedes-Benz à combler le fossé entre la simulation et les essais pratiques.Averses de neige, pare-brise glacé : d'authentiques essais hivernaux
Les ingénieurs utilisent les possibilités d'essai des souffleries climatiques pour examiner une variété de composants et de fonctions du véhicule. Ils examinent le fonctionnement des essuie-glaces pour s'assurer qu'ils fonctionnent dans toutes les conditions météorologiques. Dans le tunnel froid, les ingénieurs vérifient si la neige tourbillonnante peut bloquer les prises d'air; un risque réel causé par les éclaboussures des camions qui passent.
Par des températures glaciales entre moins 15 et moins 20 degrés Celsius, le système de chauffage doit démontrer qu'il peut dégivrer rapidement un pare-brise glacé. Chaque minute compte, car une vue dégagée est synonyme de sécurité optimale. Une caméra enregistre l'ensemble du processus de dégivrage. À une température extérieure de moins 15 degrés Celsius, il faut 15 minutes pour que le pare-brise du GLB soit si clair qu'il soit possible de partir. Et ce uniquement à l'aide du réglage de dégivrage du système de chauffage et sans autre intervention du conducteur.