La grande berline électrique Volvo ES90 est conçue pour être améliorée au fil du temps

La prochaineillustre l'approche de la. Elle est conçue pourgrâce à une technologie core computing, une connectivité constante et des données.L'ES90 est la première voiture Volvo à être. C'est la voiture la plus puissante jamais créée par le constructeur suédois en termes de capacité de core computing. Cela permet à Volvo de placer la barre plus haut en matière de sécurité et de performance globale grâce aux données, aux logiciels et à l'IA.Drive AGX Orin est l'ordinateur central de NVidia pour voitures intelligentes. Il pilote divers systèmes et processus essentiels à l'intérieur de la voiture à des vitesses ultra-rapides. Avec un niveau de puissance de calcul d'environ 508 TOPS (trillions d'opérations par seconde), il gère des fonctionnalités telles que des fonctions de sécurité active de pointe basées sur l'IA, des capteurs de voiture et participe à la gestion de la batterie haute tension.L'ordinateur central principal alimenté par NVidia Drive AGX Orin offre une amélioration huit fois supérieure aux performances de calcul de l'IA par rapport à la technologie Drive AGX Xavier, ce qui permet aux ingénieurs Volvo d'augmenter progressivement la taille du modèle d'apprentissage profond (deep learning) et du réseau de neurones de 40 millions à 200 millions de paramètres. Cette évolution se produira au fil du temps, au fur et à mesure de la collecte de davantage de données.L'ES90 est construite sur la. C'est la deuxième voiture Volvo basée sur la, après l'EX90. La stack Superset se compose d'un seul ensemble de modules et de systèmes matériels et logiciels essentiels aux voitures électriques Volvo Avec la technologie Superset, les ingénieurs Volvo peuvent apporter des améliorations plus efficacement et les déployer rapidement via des mises à jour à distance (OTA) sur tous les modèles basés sur la technologie Superset.Les mises à jour peuvent inclure de nouvelles fonctionnalités de connectivité, des améliorations de sécurité et d'autres évolutions susceptibles d'améliorer la voiture. Elles pourront améliorer l'autonomie de la batterie de votre voiture en fonction de certains comportements de conduite.Cela signifie que les logiciels remplacent le matériel et deviennent le principal moteur d'amélioration des véhicules.« La Volvo ES90 est l'une des voitures les plus avancées sur le plan technique qui existent aujourd'hui sur le marché et elle est conçue pour être améliorée au fil du temps » explique Anders Bell, le directeur Ingénierie et Technologie de Volvo. « Basée sur notre pile technologique de pointe Superset, l'ES90 place la sécurité au premier plan. »La Volvo ES90 se distingue par le niveau élevé de compréhension de son environnement rendu possible grâce à un ensemble avancé de capteurs, comprenant un lidar, cinq radars , huit caméras et douze capteurs à ultrasons, ainsi qu'un système avancé de compréhension du conducteur à l'intérieur de la voiture. Les systèmes de sécurité sont conçus pour aider le conducteur à rester en sécurité en détectant les obstacles, même dans l'obscurité, et en activant des mesures de sécurité proactives, telles que l'évitement des collisions.C'est ce que Volvo appelle la technologie « Safe Space ». La technologie Safe Space est conçue pour aider à éviter les accidents et les dangers sur la route, dans le but de rendre chaque trajet plus sûr.« Nous innovons dans tous les domaines de la technologie pour devenir un chef de file des voitures à forte composante logicielle et nous canalisons tous nos efforts d'ingénierie dans une seule direction : créer des voitures performantes qui s'améliorent au fil du temps » explique Anders Bell. « En combinant la puissance du core computing et notre pile technologique Superset, nous pouvons désormais rendre les voitures plus sûres d'une façon plus efficace que jamais. »La toute nouvelle Volvo ES90 électrique à forte composante logicielle sera présentée le 5 mars 2025.