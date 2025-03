Les grands monospaces électriques Mercedes-Benz maîtrisent les essais hivernaux au cercle polaire

Lesentament lesau cercle polaire à Arjeplog, au nord de la Suède.À l'avenir, les vans nouvellement développés seront basés sur la Mercedes-Benz Van Architecture modulaire.Les modèles électriques basés sur la Van Electric Architecture (VAN. EA) seront lancés à partir de 2026.Les modèles basés sur la Van Combustion Architecture (VAN.CA) suivront, dotés de moteur à combustion.Quel que soit le groupe motopropulseur, l'architecture véhicule permettra de différencier clairement les grands monospaces positionnés sur le segment luxe des utilitaires Mercedes-Benz.Le portefeuille des vans Mercedes-Benz ira des grands monospaces familiaux aux limousines de luxe à l' espace surdimensionné, en passant par les navettes VIP.Les essais hivernaux des futurs véhicules à Arjeplog, au nord de la Suède, garantissent qu'ils peuvent résister aux conditions climatiques les plus extrêmes.Les essais sur route près du cercle polaire arctique font partie d'un planning de tests complet couvrant de nombreuses zones climatiques et types d'itinéraires. La conception de ces essais est spécifiquement adaptée aux caractéristiques des monospaces. La dynamique du véhicule et les systèmes de sécurité tels que l'ESP, ainsi que la ventilation et le chauffage de l'espace intérieur font l'objet de toutes les attentions.Les véhicules d'essai sont soumis à un programme intensif visant à tester leur comportement et performances en conditions extrêmes. Les composants individuels et l'ensemble des véhicules sont mis à l'épreuve. Les conditions arctiques fournissent des informations pour la finalisation du développement des vans Mercedes-Benz.Dr. Andreas Zygan, Responsable Développement Mercedes-Benz Vans, Mercedes-Benz explique: “Nos futurs monospaces annoncent une nouvelle ère. Pour atteindre nos objectifs de développement ambitieux, nous profitons de toutes les opportunités offertes par la digitalisation. Grâce à notre centre « mission control », nous avons pu optimiser les données des trajets en temps réel. Cela nous a permis de raccourcir considérablement notre calendrier de tests et de faire des progrès significatifs en termes de maturité produit de manière très efficiente.”L'un des principaux objectifs des essais par temps froid est d'analyser le comportement du véhicule sur route glissante.Par rapport à l'asphalte sec, le niveau d'adhérence sur glace et neige est jusqu'à 90 % inférieur, ce qui a un impact énorme sur les phases d'accélération, de freinage et de changement de direction.Comme sur les EQE et EQS SUV par exemple, l'essieu arrière directionnel améliore la maniabilité et réduit le rayon de braquage. La nouvelle architecture électrique permet également de proposer des modèles à transmission intégrale 4MATIC. Tous les véhicules seront équipés de la dernière version du système d'exploitation Mercedes-Benz (MB. OS), ainsi que d'un système de charge de 800 volts CC et un chargeur CA de 22 kW.Un autre accent est mis sur la gestion thermique du véhicule et son confort intérieur. Les véhicules sont refroidis dans des chambres froides spéciales avant le début des essais afin de garantir le bon fonctionnement de tous les systèmes, même à des températures très basses. Le comportement de charge et la gestion de la charge sont également testés et optimisés de manière approfondie.