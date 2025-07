Le démonstrateur Line de FacteurDix cible une consommation de l'ordre de 4 kWh aux 100 km

Développé par la start-up normande FacteurDix, créée en 2024,La start-up entend développer, produire et commercialiser le véhicule le plus performant en énergie (un véhicule électrique en homologation 3-roues / L5e) en réduisant d'un facteur dix la consommation d'énergie liée à l'automobile.Le véhicule électrique en homologation 3-roues (L5e) proposeet embarque unD'un, le démonstrateur revendique une consommation cible de l'ordre de 4 kWh/100 km pour uneL'usage (donc la consommation électrique) représente 60% de l'impact environnemental d'une voiture électrique contre 40% pour sa production et sa fin de vie. La donnée varie en fonction du mix énergétique du pays.L'ambition de FacteurDix est de créer un véhicule électrique léger en homologation 3-roues (L5e) consommant 10 fois moins d'énergie qu'une voiture thermique conventionnelle.Pour atteindre cet objectif, il a fallu repartir des bases de la physique et optimiser les 3 paramètres qui dimensionnent la consommation électrique d'une voiture: la masse, l'aérodynamisme et la surface frontale :: utilisation de matériaux composites pour la carrosserie et le châssis, comme dans le nautisme de compétition ou l'aviation. Cible visée : moins de 500 kg.: un écoulement d'air facilité par le profil en « goutte d'eau » du format 3-roues qui donne un design volontairement radical.: réduite tout en préservant un habitacle pour deux (avec deux sièges légèrement décalés).Lesert l'efficacité énergétique et constitue la base du démonstrateur long de 3,93 mètres.Le démonstrateur Line fait appel à des matériaux composites, en particulier la fibre de carbone PRFC, pour son châssis et sa carrosserie. Cette conception allège la cellule tout en garantissant les niveaux de rigidité et de sécurité nécessaires à une utilisation à haute vitesse. Cette architecture permet de produire des véhicules en série tout en évitant les lourds investissements de formage de métal à l'échelle industrielle dans l'automobile.Le démonstrateur intègre des airbags frontaux, des systèmes ABS/ESP et des assistances passives à la conduite (crashbox, zones de déformation latérales).Les systèmes de chauffage, de climatisation, d'audio et le multimédia sont intégrés.La conception d'un véhicule léger et aérodynamique impliquant de très nombreux défis techniques, FacteurDix a fait appel au bureau d'étude Faster pour les relever. En travaillant sur l'architecture intérieure et extérieure du véhicule, Faster a intégré les contraintes d'ergonomie, d'accès à bord, et de stabilité. Le choix de deux roues jumelles sur l'essieu arrière et de la traction via des moteurs roues, concentrant le poids sur le train avant, résulte de ce travail.Uneet personnalisable avec un positionnement tarifaire en conséquence est annoncé en 2027.L'échelle industrielle, avec des moyens de production en propre et le soutien de partenaires en sous-traitance, est annoncée à partir deavec un