La Bmw iX3 finalise ses essais dynamiques

Le développement du premier modèle de série Bmw de la Neue Klasse approche de la finalisation.Lesde la nouvelle génération de lasubissent actuellement des essais intensifs au cœur du centre d'essais international de BMW Group à Istres, sur l'Autodrome de Miramas, dans le sud de la France.Le Sports Activity Vehicle (SAV) électrique iX3 sera dévoilé en première mondiale à l'IAA Mobility 2025 à Munich en septembre.La production débutera dans l'usine BMW à Debrecen, en Hongrie, à la fin de l'année."Une autonomie accrue, une recharge plus rapide, un concept d'affichage et de commande entièrement repensé, ainsi que l'intelligence de quatre unités de commande sont les principales innovations de la Neue Klasse. Avec la prochaine Bmw iX3 - le premier modèle de la génération Neue Klasse - nous introduisons des mises à jour technologiques majeures visant à élever le plaisir de conduire typique de Bmw à un niveau supérieur", déclare Mike Reichelt, responsable de la Neue Klasse Bmw. "Avec la toute nouvelle Bmw iX3, nous mettons pour la première fois nos technologies révolutionnaires en production en série et nous avons hâte de les voir en action sur la route. Tous les futurs modèles BMW, quel que soit le type de motorisation, profiteront des innovations et des avancées technologiques de la Neue Klasse".: le Bmw Panoramic iDrive apporte une nouvelle vision de la navigation et du contenu Bmw pour le conducteur mais aussi pour tous les passagers. Le système repose sur une nouvelle technologie d'affichage tête haute qui projette les informations à une hauteur adaptée au conducteur sur toute la largeur du pare-brise.: le groupe motopropulseur électrique Bmw eDrive de 6ème génération fixe de nouveaux standards d'efficience. Le concept de batterie haute tension de la 6ème génération de la technologie BMW eDrive (Gen6) est fondamentalement innovant. La pièce maîtresse de la batterie haute tension, la cellule cylindrique Bmw, présente une densité énergétique 20 % supérieure à celle des cellules prismatiques précédemment utilisées. Ces cellules sont directement intégrées dans la batterie haute tension, qui joue un rôle essentiel dans la structure de la carrosserie des modèles Neue Klasse. Le contenu énergétique élevé de la batterie haute tension, combiné à la conception efficace du groupe motopropulseur et du véhicule, permet d'atteindre une autonomie électrique WLTP de 800 km (données provisoires ; homologation en cours).: le groupe motopropulseur électrique Bmw eDrive de 6ème génération fixe de nouveaux standards de performance. Grâce à une capacité de charge maximale de 400 kW, la Bmw iX3 50 xDrive peut être rechargée pour parcourir plus de 350 km en 10 minutes dans les conditions optimales (données provisoires ; homologation en cours). La technologie Gen6 permet également de surveiller en temps réel les performances et la courbe de charge via l'application My BMW. La technologie 800V facilite la recharge rapide, tout en conservant la possibilité de recharger sur des bornes en courant continu de 400V.: la trappe de recharge s'ouvre et se referme automatiquement lorsque le conducteur prévoit de recharger, simplifie le processus de chargement. Assistée par l'IA, elle s'ouvre lorsque le véhicule s'approche d'une borne de recharge familière, indiquant l'intention de recharger.: la Bmw iX3 introduira des fonctions de recharge bidirectionnelles étendues : vers la charge, vers la maison, et vers le réseau.. V2L (Vehicle-to-Load) : transforme le véhicule en une banque d'énergie mobile puissante (jusqu'à 3,7 kW en Europe), fournissant de l'énergie à plusieurs appareils électriques.. V2H (Vehicle-to-Home) : permet de réduire les coûts en transformant la BMW iX3 en unité de stockage d'énergie à domicile.. V2G (Vehicle-to-Grid) : établit de nouvelles normes d'intégration du véhicule dans le marché de l'énergie, réduisant les émissions et augmentant l'utilisation des sources d'énergie renouvelables.La Wallbox (DC) de BMW fournit les clés de la recharge bidirectionnelle avec une capacité de charge et de décharge variable selon les pays. L'équipement de charge inclut des adaptateurs spécifiques, notamment pour les applications de Vehicle-to-Load (V2L).: l'unité de commande Bmw Heart pilote tous les processus de conduite en quelques millisecondes en interaction avec le système de gestion de couple BMW Dynamic Performance Control. Sa rapidité et sa précision offrent une nouvelle expérience de conduite dans la Neue Klasse. Il s'agit d'un développement à 100 % Bmw.Intégré au logiciel BMW Dynamic Performance Control, le Heart of Joy optimise le groupe motopropulseur, les freins, la récupération, et les sous-fonctions du système de direction. Il traite les informations dix fois plus rapidement que les systèmes précédents, offrant une réponse plus directe aux commandes du conducteur.L'unité de commande BMW Heart of Joy répartit les forces d'entraînement et de freinage entre les roues de manière dynamique pour une stabilité directionnelle plus précise.Le groupe motopropulseur et les fonctions de freinage collaborent pour ralentir le véhicule. La récupération est possible jusqu'à l'arrêt, permettant dans 98 % des cas de stopper le véhicule sans utiliser le système de freinage conventionnel à friction, sans bruit ni à-coup.Le Bmw Panoramic iDrive "les mains sur le volant, les yeux sur la route" affiche toutes les informations pertinentes dans l'axe de vision du conducteur, maximisant l'efficacité ergonomique et la sécurité. Quatre éléments, un objectif : une attention constante portée au conducteur dans la pure tradition Bmw. Le Bmw iDrive fusionne quatre éléments centraux en un concept d'affichage et de commande.: le système d'affichage Bmw apporte une nouvelle vision de la navigation et du contenu Bmw pour le conducteur mais aussi pour tous les passagers. Le système repose sur une technologie d'affichage tête haute qui projette les informations à une hauteur adaptée au conducteur sur toute la largeur du pare-brise. Les informations de conduite les plus importantes sont projetées directement dans le champ de vision du conducteur sur le côté gauche du système, au-dessus du volant. Le conducteur peut personnaliser le contenu de la zone centrale ainsi que la partie côté passager via l'écran central.- L'Bmw, disponible en option, est situé au-dessus du Bmw Panoramic Vision, dans le champ de vision du conducteur. Il permet de visualiser les informations de navigation et de conduite et complètent les informations projetées par le Bmw Panoramic Vision.- L'fait appel à la technologie de rétroéclairage matriciel qui garantit une haute résolution, des couleurs éclatantes et un fort contraste, quelles que soient les conditions d'éclairage. Le contenu sélectionné (widgets) peut être transféré dans le Bmw Panoramic Vision par un simple geste sur l'écran central. Il est possible d'afficher jusqu'à six widgets, qui peuvent être agencés comme on le souhaite dans le Bmw Panoramic Vision.- Leutilise l'approche « shy-tech » de Bmw, qui consiste à éclairer les touches correspondantes pour mettre en évidence les fonctions disponibles. Le volant sert de commande physique principale et ses boutons fournissent un retour haptique actif. Les commandes ont une surface en relief qui les rend faciles à repérer et permet au conducteur de les actionner sans avoir à détourner le regard de la route. La disposition des commandes suit le principe Bmw selon lequel les fonctions d' aide à la conduite sont placées sur le côté gauche du volant et les fonctions de contrôle du contenu multimédia et digital sur le côté droit.Le Bmw Panoramic iDrive fonctionne sous le. Il offre des possibilités de personnalisation étendues, une assistance intelligente au conducteur et des mises à jour logicielles complètes. La devise de Bmw « les mains sur le volant, les yeux sur la route » est redéfinie grâce à un équilibre entre commandes physiques et fonctions numériques.La Bmw iX3 inaugure la prochaine génération technologique, en ligne avec la philosophie ADAS (Advanced Driver Assistance System) de Bmw : « Toujours intelligent, symbiotique et sûr ».Bmw combine son système d'assistance, basé sur des règles, avec un système basé sur l'IA. Cette symbiose offre une aide au conducteur avec une précision et une fiabilité accrue dans des situations routières complexes. L'unité de commande « Superbrain of Automated Driving » regroupe toutes les fonctions de conduite automatisée et traite les informations 20 fois plus rapidement que le système précédent. Les fonctions de conduite et de stationnement automatisés reposent sur des capteurs, logiciels, processeurs et technologies de communication mobile de pointe.La version standard de la Bmw iX3 intègre des fonctionnalités avancées telles que l'avertissement de changement de voie, l'avertissement de priorité routière , la sortie sécurisée et la vision assistée. La fonction "Safe Exit" utilise des radars latéraux pour surveiller le trafic à côté de la voiture pendant l'arrêt, avertissant le conducteur de la présence d'objets en approche.L'affichage assisté présente la situation de conduite de manière détaillée, en alternance sur l'écran central, le BMW Panoramic Vision ou l'affichage tête haute en 3D. L'assistant autoroutier (Motorway Assistant) avec changement de voie automatique, disponible avec des fonctionnalités étendues sur la Bmw iX3, peut aider le conducteur de l'entrée sur une autoroute jusqu'à la sortie, permettant de lâcher le volant pendant de longues périodes (sous réserve d'une législation locale l'autorisant).L'assistant autoroutier et urbain (Motorway & City Assistant) aide le conducteur dans des situations complexes en zone urbaine, comme les virages serrés ou les ronds-points. Il freine automatiquement aux feux rouges, repart ou émet un signal sonore lorsque les feux passent au vert.L'assistance « symbiotique » à la conduite offre une interaction optimisée entre la technologie et le conducteur, améliorant les fonctions de confort et de sécurité. Lorsque cette fonction est active, le conducteur peut influencer le système à tout moment sans le désactiver, simplement en tournant le volant ou en freinant légèrement pour ajuster les réponses du système.Les fonctions de stationnement s'activent intuitivement, proposant des services d'aide au stationnement basés sur l'IA, la reconnaissance des espaces, la planification des manœuvres et une expérience de stationnement optimisée. Les fonctions de surveillance étendues aident à éviter les dommages au véhicule lors du stationnement.Les innovations de la Neue Klasse reposent sur l'IA, sont intelligentes et compatibles avec les mises à jour. Grâce à la nouvelle architecture électronique et logicielle, dotée de quatre unités de commande (superbrains), la Bmw iX3 est beaucoup plus intelligente dans les situations quotidiennes, notamment avec les systèmes avancés d'aide à la conduite et l'assistant vocal amélioré Bmw Intelligent Personal Assistant.