Le concept-car AMG GT Track Sport commence une phase d'essais intensive

Le concept de voiture
de sport « né à Affalterbach » AMG GT Track Sport
de Mercedes
AMG entend établir de nouveaux records.
Le concept-car
est conçu pour une conduite absolue, des performances
dynamiques de pointe afin d'établir de nouvelles normes et de réaliser des records de temps.
Avec le concept AMG GT Track Sport Mercedes-AMG ouvre un nouveau chapitre de son histoire de performance et laisse entendre que la famille GT n'est pas encore complète.
La branche la plus sportive de la famille AMG s'appuie sur les points forts du GT coupé
d'Affalterbach, tout en faisant un pas en avant significatif en termes de radicalité et de design.
L'aspect radical du véhicule haute performance AMG montre que l'accent est mis sur une dynamique de conduite maximale, associée à un châssis léger et à des performances qui visent à explorer
les limites physiques.
Le concept-car dispose d'un poids équilibré et optimisé, d'une technologie de propulsion V8
typique d'AMG et d'une architecture aérodynamique sophistiquée.
Le projet de voiture haute performance
doit désormais faire ses preuves sur les pistes d'essai.
Le prototype, camouflé d'accents jaunes et rouges, relève ses premiers défis en matière de comportement de conduite sur des pistes d'essai et des circuits de course.
Avec les tests sur circuit, l'équipe internationale de développement Mercedes-AMG doit valider tous les systèmes et composants complexes en interaction dans les conditions de conduite les plus difficiles et dans le respect des normes de qualité et de performance élevées.
Avec ce concept-car, Mercedes-AMG montre son savoir-faire en tant que constructeur de voitures
de sport et donne un aperçu d'une éventuelle extension de la série GT avec un moteur V8.
La deuxième génération de l'AMG GT à deux portes a été présentée en 2023. Depuis , la famille des voitures de sport Mercedes-AMG n'a cessé de s'agrandir.