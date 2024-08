Le roadster biplace entièrement ouvert Mercedes-AMG PureSpeed en phase finale d'essai

entame la phase finale du développement de laAlors que le concept-car a fêté sa première mondiale à Monaco en mai 2024, les prototypes du modèle font actuellement l'objet d' essais Le programme d'essai commence sur différentes routes du nord de l'Italie avant de se diriger vers le sud jusqu'au circuit d'essai à grande vitesse de Nardò.La, doit faire ses preuves lors de ce programme d'essais sur un total de plus de 3 000 kilomètres.Au cours des tests, l'équipe de développement Mercedes-AMG se concentre sur un large éventail de tâches qui sont nécessaires pour tester la haute qualité du biplace dans des conditions de conduite réelles.Elles garantissent la fonctionnalité et l'interaction de tous les systèmes et composants.Le concept de carrosserie est évalué dans de nombreuses situations pour s'assurer qu'il réponde à des normes de qualité rigoureuses.En plus de cela, les experts Mercedes-AMG effectuent des réglages précis dans des conditions de maniabilité extrêmement dynamiques et à grande vitesse sur la piste d'essai.L'ensemble des essais de véhicules sur la voie publique est effectué en coopération avec le partenaire du projet, Pininfarina, expert renommé dans les projets spécialisés de petit volume.L'un des points forts de la biplace Mercedes-AMG est le, qui remplace le montant A conventionnel. Cet élément, optimisé sur le plan aérodynamique, est directement dérivé du sport automobile . Il protège les occupants en cas d'accident. Comme en Formule 1, le système de sécurité optimisé de la Mercedes-AMG PureSpeed se compose d'une barre incurvée fixée à la carrosserie du véhicule. Deux casques, également optimisés sur le plan aérodynamique, offrent une protection supplémentaire.La petite série de la biplace Mercedes-AMG est limitée à 250 exemplaires et réservée à quelques collectionneurs.Inspiré des voitures de course Mercedes, il s'agit du premier modèle de la série ultra-limitée Mercedes-Benz Mythos.