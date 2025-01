Le prototype SUV de la Série 0 Honda dispose d'un habitacle offrant une visibilité totale et une grande flexibilité

présente en première mondiale lelors du CES 2025.Sur la base du modèle conceptuel Space-Hub dévoilé lors du CES 2024, le SUV électrique de taille moyenne de la Série 0 Honda met en lumière le principe d'« espace » offert aux occupants par les véhicules électriques , que Honda appliquera à ses futurs modèles électriques.L'application de l'approche « élégance, légèreté et intelligence » à ce SUV a donné lieu à une expansion de l'espace intérieur, ainsi qu'à la conception d'un habitacle offrant une visibilité totale et une grande flexibilité.Le prototype deHonda sera le premier modèle de la Série 0 Honda.Le SUV Série 0 de Honda aura pour base unedédiée pour les véhicules électriques.Le SUV Série 0 sera doté de technologies de nouvelle génération représentatives de l'approche de développement « élégance, légèreté et intelligence » de Honda.Les technologies et fonctions du SUV Série 0 correspondant à l'aspect « intelligence » de l'approche de développement intègrent notamment laet une « optimisation ultra-personnelle », qui offrira une expérience de mobilité sur mesure à chaque utilisateur du véhicule.Avec la conduite automatisée de niveau 3, le véhicule se chargera de la conduite, permettant ainsi à un conducteur humain de se consacrer à une « tâche secondaire » sur le trajet vers sa destination, comme regarder un film ou prendre part à une réunion à distance.Le modèle de la Série 0 Honda sera équipé d'un système permettant l'extension des conditions de conduite dans lesquelles l' aide à la conduite et la conduite automatisée de niveau 3 seront disponibles. Cette extension commencera par une technologie sans regard disponible en cas d'embouteillages sur les autoroutes et continuera d'évoluer via des mises à jour OTA.En plus de proposer une large gamme de technologies de nouvelle génération, le SUV Série 0 Honda offrira uneet un. Ces fonctions sont basées sur des capteurs gyroscopiques 3D, une technologie créée par Honda grâce au développement de ses technologies robotiques originales afin d'activer les fonctionnalités dynamiques du véhicule sur divers types de chaussée à la demande du conducteur.Le SUV Série 0 de Honda sera équipé d'undu véhicule d'origine mis au point par Honda (Asimo OS). La plateforme logicielle Asimo OS applique un contrôle intégré des unités de commande électroniques (ECU) aux systèmes du véhicule tels que la conduite automatisée/le système avancé d'aide à la conduite (AD/ADAS) et le système d'infodivertissement embarqué (IVI).Les fonctionnalités et services seront développés en continu selon les préférences et les besoins de chaque utilisateur grâce aux mises à jour automatiques (OTA) constantes du logiciel embarqué du véhicule.Le véhicule de série, dérivé du prototype SUV Série 0, sera lancé sur le marché à partir deLa version de production du SUV Série 0 de Honda devrait d'abord être lancée sur le marché nord-américain au premier semestre 2026, puis sur les marchés mondiaux, dont le Japon et l'Europe.