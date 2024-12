La Renault 5 Turbo 3E électrique de plus de 500 chevaux sera déclinée en série

Dévoilée sous la forme d'un show-car lors du Mondial de l'Auto 2022, laest une réinterprétation des Renault 5 Turbo et Turbo 2.La Renault 5 Turbo 3E mêleetassumée avec de nombreuses références à l'univers de la compétition automobile La silhouette de véhicule taillé pour la course automobile ainsi que les couleurs de sa livrée rappellent les couleurs historiques de sa version engagée en Rallyes au début des années 80.Le bolide électrique Renault 5 Turbo 3E surfera sur sonpour intégrer un élément moderne comme la prise de recharge dans une des écopes d'aire à l'arrière, réminiscence du style de la « Turbo » originelle.Laapporte à la fois de la légèreté et une rigidité maximale, combinaison indispensable pour une « bombe sportive électrique ».À l'instar de son aînée, la Renault 5 Turbo 3E de série fonctionnera selon uneLes deux moteurs électriques logés dans les roues arrière et entraînant instantanément chacun une roue, offriront une puissance totaleAu volant, des accélérations foudroyantes et des sensations électrisantes sont au programme de la Renault 5 Turbo 3E de série avecLa Renault 5 Turbo 3E de série annonce des accélérations dignes de supercars.Le développement en série de l'icône ultime de Renault Sport mobilise actuellement les meilleures compétences de Renault.