Le sport fastback Alpine A390 à l'épreuve des conditions polaires

Les équipes d'ingénierieentament la dernière ligne droite du développement de la futurelors d' essais grand froid au cercle polaire en Suède.L'A390 entame les derniers tests en Laponie Suédoise afin decomme le système de motorisation à trois moteurs électriques, les cinq modes de conduite de l'A390, y compris le « Track Mode », ou encore l'Alpine Active Torque Vectoring. Les conditions climatiques les plus extrêmes permettent de s'assurer de la durabilité et de a fiabilité du véhicule électrique Alpine de série, en reproduisant les conditions équivalentes à un usage accéléré de 5 années.Une attention particulière est portée aux prestations dynamiques du véhicule électrique Alpine. Ces tests en conditions réelles sont l' occasion de pouvoir éprouver l'expérience physique de conduite dans des conditions extrêmes et ainsi peaufiner tous les réglages et interactions des différents systèmes.De nombreux équipements du prototype A390 sont passés au crible comme le chauffage, la qualité du désembuage et du dégivrage ou encore l'ESC (Electronic Stability Control, le système de contrôle électronique de la stabilité) sur neige. Autant de points qu'il n'est pas possible de reproduire parfaitement dans des conditions plus tempérées et que seuls donc les essais grand froid en conditions réelles permettent de valider.