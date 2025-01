Le démo-car électrique Renault Filante Record 2025 est conçu pour l'efficience énergétique

présente unLe démo-car électrique Renault Filante Record 2025 n'est pas un concept-car ordinaire. Le démo-car vise à, pour établir unavec une batterie de la capacité de celle du Renault Scénic E-Tech electric (87 kWh).Inspirée par les 40 CV des records (1925-1926), Nervasport des records (1934) et Etoile Filante (1956), la monoplace électrique rend hommage à l'histoire et à l'héritage de la marque.La monoplace électrique, comme sculptée par l'air, allie exercice stylistique, efficacité aérodynamique et technologie efficiente.Le démo-car Renault Filante Record 2025 sera exposé au salon Rétromobile à Paris du 5 au 9 février 2025 avant de partir à l'assaut d'un record d'efficience.Le design s'inspire des codes de l'aéronautique et de modèles historiques de la marque au losange.Le démo-car repousse les limites de l'aérodynamisme et de l'efficacité énergétique avec des lignes, inspirées des coques d'avions de chasse.De nombreux détails rappellent les modèles historiques de Renault : les projecteurs ronds et les roues séparées de la carrosserie (40 CV des records et Nervasport des records), le carénage des roues (Etoile Filante), la calandre pointue, la position de la cabine, et la sangle de réglage du siège (40 CV des records), etc.L'inspiration principale derrière la silhouette du démo-car vient du monde aéronautique. Sous la bulle aérodynamique et protectrice, la cabine rappelle celle des avions de chasse, tandis que chaque détail de la carrosserie est optimisé pour réduire la résistance à l'air, avec des éléments visuels qui rappellent les courbes et les formes des avions de haute performance.Le carénage des roues avant et arrière est un élément de style et une solution aérodynamique. Il contribue à renforcer l'aspect monolithique de la voiture tout en améliorant sa pénétration dans l'air. Combiné aux larges flasques de roues latérales, cette architecture permet de créer une silhouette fluide, sans interruption visuelle.La légèreté a été une priorité dans le processus de conception du démo-car Renault Filante Record 2025.Le recours à des vis apparentes sur la carrosserie est inspiré des techniques de construction aéronautique et vise à réduire le poids de la voiture et à créer une impression visuelle technique.Chaque élément, de la forme aérodynamique des carénages à la légèreté du châssis, a été pensé pour maximiser l'efficience énergétique.Le cockpit épuré évoque l'univers de l'aviation et du spatial. Chaque élément (commandes de sécurité et d'ouverture, régulateur de vitesse, accélérateur, système de freinage, etc.) se trouve à portée de main.Le siège du pilote a été conçu en toile tendue, dans un esprit hamac pour maximiser la légèreté. Il s'ajuste à la morphologie du pilote. Le maintien est assuré par de fines lames de carbone habillées de textile technique.Les commandes et les instruments sont intégrés de manière minimaliste. Chaque fonctionnalité est affichée sur un écran digital ultramince.Le volant est la pièce visible de l'architecture de commande : ses poignées commandent l'accélération, le freinage et la direction selon les technologies « steer by wire » et « brake by wire » entièrement électroniques. Au centre du volant, un écran panoramique souple enroulé autour d'un cylindre offre une visibilité claire sur les données essentielles, telles que la vitesse, l'autonomie et les paramètres de conduite. Le volant est solidaire de la bulle du cockpit : il se lève avec elle pour faciliter l'installation du pilote à bord et sa sortie.La position de conduite, inspirée de la F1, permet de combiner l'ergonomie, la visibilité et le placement des jambes au-dessus des batteries.Le démo-car Renault Filante Record 2025 se distingue par son design ultra-aérodynamique.Le travail des ingénieurs aérodynamiques s'est concentré sur l'optimisation des flux d'air autour de la voiture. La forme allongée de la monoplace joue un rôle clé dans cette optimisation: un véhicule plus long permet de mieux gérer le flux aérodynamique, réduisant ainsi les perturbations.Les roues, sources majeures de perturbations aérodynamiques, ont été soigneusement carénées pour minimiser leur impact sur la performance.Les bras de suspension ont été travaillés par l'ajout de carénages dont la forme respecte la logique aérodynamique.L'allègement a été l'objectif majeur du développement du demo-car Renault Filante Record 2025. Pour y parvenir, une combinaison innovante de matériaux ultralégers et de techniques de fabrication avancées a été mise en œuvre. Chaque élément du véhicule a été étudié, analysé et optimisé pour réduire le poids tout en maintenant la solidité du concept pour la réalisation de records.En maximisant l'utilisation de la fibre de carbone, matériau-clé pour réduire le poids des éléments de châssis et de carrosserie sans compromettre leur résistance structurelle, les ingénieurs ont réussi à maintenir le poids du demo-car Renault Filante Record 2025 sous la barre des 1 000 kilos tout en optimisant la rigidité et la sécurité du véhicule.Sur le châssis, l'optimisation s'est faite à travers un travail approfondi de calculs et de combinaisons de matériaux. Des alliages d'aluminium, de carbone et d'acier ont été combinés afin de réduire les sections des composants au minimum nécessaire pour supporter les efforts mécaniques tout en préservant la solidité.Pour optimiser l'allègement, les équipes d'ingénierie ont utilisé la technologie du « scalmalloy », un alliage d'aluminium très résistant spécialement conçu pour l'impression 3D. Ce procédé permet de fabriquer des pièces complexes avec une précision extrême tout en réduisant le poids global du véhicule. L'impression 3D permet de minimiser les pertes de matériaux en optimisant la structure des pièces à fabriquer. Les composants produits sont à la fois légers, résistants et adaptés aux exigences de performance.L'optimisation topologique a permis de réduire significativement le poids du véhicule. Cette méthode consiste à conserver uniquement la matière là où elle est nécessaire, c'est-à-dire dans les zones soumises à des efforts mécaniques spécifiques. Grâce à des calculs informatiques avancés, les ingénieurs ont pu déterminer les zones où la matière devait être maintenue pour garantir la solidité du démo-car et celles où elle pouvait être supprimée pour alléger la structure sans affecter la performance. Cette approche, rendue possible par des logiciels de simulation stimulés par l'intelligence artificielle permet de créer des pièces à la fois légères et robustes, uniquement où il y en a besoin.Les technologies « steer by wire » et « brake by wire » remplacent les mécanismes traditionnels de commande mécanique par des solutions entièrement électroniques.Le « steer by wire » représente une avancée majeure dans le domaine du contrôle de direction. Contrairement aux systèmes traditionnels qui utilisent une colonne de direction mécanique pour relier le volant aux roues, cette technologie se base sur une communication entièrement électronique entre le volant et les moteurs de la crémaillère de direction. Lorsque le pilote tourne le volant, des signaux électriques sont envoyés à un calculateur centralisé qui va déterminer la meilleure manière de faire tourner la voiture, pas seulement avec les roues avant, mais aussi avec d'autres éléments comme le moteur, les freins et les suspensions. Toute la plateforme peut être mise à contribution.La technologie « brake by wire » fonctionne selon un principe similaire mais appliqué au freinage. Dans le demo-car Renault Filante Record 2025, il n'y a pas de pédalier traditionnel. À la place, une commande électronique permet de gérer l'effort de freinage. Lorsque le pilote l'actionne, un signal électrique est envoyé au système de freinage, qui répartit l'effort sur les roues de manière optimale.La technologie « cell-to-pack » permet de maximiser l'efficacité énergétique du véhicule tout en optimisant l' espace de la batterie pour un poids réduit.Les cellules sont directement intégrées au sein du pack batterie sans passer par les modules traditionnels. Grâce à cette technique, le pack batterie est plus léger et il permet d'optimiser son facteur de forme et l'espace disponible.Cette architecture permet de réduire le poids total du véhicule, en limitant celui de la batterie à 600 kg, pour un poids total limité à 1 000 kg. Le carter de protection de la batterie, réalisé en carbone, contribue également à cette réduction de poids tout en apportant une solidité et une protection accrues.Le démo-car Renault Filante Record 2025 est équipé de pneumatiques 19 pouces Michelin spécialement conçus pour maximiser la performance et l'autonomie du véhicule. La forme « slimline », c'est-à-dire haute et étroite, des pneumatiques présente un double avantage en limitant la dissipation d'énergie à chaque tour de roue et en contribuant à l'aérodynamisme du véhicule. Les pneumatiques repoussent les seuils de la résistance au roulement. Ils proposent un coefficient réduit de près de 40 %, proche de 4 kg/tonne en conditions d'usage du véhicule là où le pneu d'un véhicule classique possède un coefficient d'environ 6,5 kg/tonne.