Le crossover urbain électrique Skoda Epiq est basé sur la plateforme MEB plus de Volkswagen

Le crossover urbain électrique Skoda Epiq
repose sur la plateforme MEB plus de Volkswagen
: il offre une traction avant et une autonomie pouvant atteindre 430 km. Positionné comme la porte d'entrée dans l'univers électrique de Skoda
, l'Epiq sera proposé, hors bonus écologique
, à un tarif comparable à celui du Skoda Kamiq
sur de nombreux marchés. Ce sera le crossover urbain électrique le plus accessible de la gamme électrique Skoda.
Positionné dans le segment des crossovers urbains, l'Epiq a pour ambition de rendre la mobilité électrique plus abordable et d'attirer un public plus large. Le crossover de Mlada Boleslav constituera l'un des piliers de la stratégie de Skoda visant à doubler sa gamme de modèles entièrement électriques en 2026, avec le Peaq électrique à sept places.
Alliant des dimensions compactes
à un habitacle spacieux, l'Epiq exploite pleinement la plateforme MEB plus à traction avant de Volkswagen.
Avec une autonomie pouvant atteindre plus de 430 km et une capacité de charge rapide en courant continu, le modèle a été conçu pour une utilisation quotidienne.
Des systèmes d'aides à la conduite
de dernière génération, dont le Travel Assist 3.0, seront disponibles.
L'Epiq s'inscrit au sein de la famille de modèles électriques accessibles Electric Urban Car du groupe Volkswagen, aux côtés des Cupra Raval, Volkswagen ID.Polo et Volkswagen ID.Cross. Cette approche permet d'exploiter les synergies et les économies d'échelle, afin de proposer des véhicules électriques
techniquement avancés et compétitifs en matière de prix
.
Le crossover urbain associe des dimensions compactes (comparables à celles du Kamiq
à moteur thermique) à un habitacle spacieux. Grâce à son architecture électrique, il offre une agilité élevée, idéale pour évoluer dans les centres-villes denses, les rues étroites ou sur les routes sinueuses.
Plusieurs capacités de batterie et une plage de puissance allant de 116 à 211 ch (85 à 155 kW), seront proposées.
Avec une autonomie pouvant atteindre 430 km, l'Epiq offre la flexibilité nécessaire au quotidien.
Le modèle Epiq est animé par deux versions du moteur électrique APP290 de Volkswagen, disponibles en trois niveaux de puissance, associés à deux types de batteries : L'Epiq 35 développe 116 ch (85 kW) ; L'Epiq 40 atteint 135 ch (99 kW), ces deux variantes étant associées à une batterie d'une capacité totale de 38,5 kWh. La version supérieure, l'Epiq 55, délivre 211ch (155kW), couplée à une batterie de 55 kWh.
La batterie compacte
de 38,5 kWh repose sur une technologie LFP (Lithium-Fer-Phosphate).
La batterie de 55 kWh utilise une chimie NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt), offrant une densité énergétique supérieure. Elle permet d'augmenter la capacité et l'autonomie du véhicule électrique Skoda
.
Les trois versions peuvent être rechargées en 11 kW en courant alternatif (AC). En courant continu (DC), les puissances maximales varient selon la version : 50 kW, 90 kW ou 125 kW.
En charge rapide DC, la batterie haute tension la plus performante peut atteindre une puissance de recharge de 125 kW pour passer de 10 à 80 % moins de 25 minutes.
La plateforme MEB plus s'appuie sur une combinaison de suspensions indépendantes, associant un essieu avant MacPherson, à un essieu arrière à barre de torsion.
Toutes les roues sont équipées de freins à disque, pour des performances
de freinage constantes.
L'Epiq bénéficie du Travel Assist 3.0, le système d'assistance au conducteur le plus avancé proposé par Skoda. Ce dispositif comprend un assistant de maintien de voie, actif sur toute la plage de vitesses et capable d'intervenir à la fois longitudinalement et latéralement. Il peut également réagir aux feux de signalisation et aux panneaux routiers, y compris les panneaux « Stop », avec arrêt automatique si nécessaire. Le système s'appuie sur des mises à jour quotidiennes des données de signalisation, afin d'optimiser son fonctionnement dans des situations comme les embouteillages.
Le dispositif de caméras panoramiques Top View combine quatre caméras pour afficher une vue complète des abords du véhicule, avec visualisation en vue plongeante et rendu 3D pour des manœuvres précises en espaces restreints.
Le système Cross Assist 2.0 utilise des radars
intégrés aux coins du bouclier pour assister le conducteur à l'approche d'intersections à visibilité réduite, en détectant les véhicules ou cyclistes arrivant latéralement.
Le véhicule électrique
Skoda peut accueillir jusqu'à neuf airbags, dont un airbag central entre les sièges avant.
Le Skoda Epiq électrique sera dévoilé au mois de mai 2026.