La Hyundai Ioniq 5 N électrique développe 650 ch avec la fonction N Grin Boost activée

lève le voile sur laà l'occasion du Festival de vitesse de Goodwood dans le Sussex de l'Ouest en Angleterre.Le modèle hautes performances électrique du label N développe(478 kW) avec la fonction N Grin Boost activée.La Ioniq 5 N électrique associe la(E-GMP) du modèle de base à ses, et à l'expertise acquise avec ses « Laboratoires sur roues » électrifiés, tels que RM20e, RN22e et N Vision 74, pour optimiser les hautes performances du modèle N.La Ioniq 5 N doit son agilité en virage à plusieurs améliorations apportées à la structure de sa caisse nue, qui bénéficie de 42 points de soudure et de 2,1 mètres d'adhésifs supplémentaires.Les fixations de la batterie haute tension et du moteur électrique ont été renforcées, tandis que les faux-châssis avant et arrière offrent une rigidité latérale accrue.La Ioniq 5 N est dotée à l'avant et à l'arrière d'essieux moteurs intégrés (IDA) renforcés pour supporter le couple accru des moteurs électriques tandis que les masses non suspendues ont été réduites par l'adoption de jantes en aluminium forgé de 21 pouces.La colonne de direction de Ioniq 5 N a été renforcée pour optimiser sa rigidité.La Ioniq 5 N est dotée d'une direction assistée à moteur électrique monté sur la crémaillère (R-MDPS) spécialement calibrée pour le modèle N, qui offre un retour de couple optimisé. Ces améliorations permettent de conférer à la sportive électrique Ioniq 5 N une direction plus directe et plus informative.La N Pedal répond aux problématiques de poids et de taille inhérentes aux véhicules électriques . La fonction est conçue pour offrir une excellente réactivité en virage et une sensibilité accrue de l'accélérateur.Reposant sur une technologie similaire à celle du système de freinage à récupération d'énergie de l'i-Pedal, la N Pedal privilégie à l'efficacité énergétique un comportement vif et dynamique en virage.L'utilisation de la force de décélération permet un transfert des masses plus rapide et une attaque en virage plus incisive.Lepermet de maintenir l'angle de dérive en équilibrant de multiples fonctions de régulation du véhicule qui réagissent en temps réel aux sollicitations du conducteur.Lapermet au conducteur de simuler le coup d'embrayage dans les situations de conduite nécessitant un déclenchement plus rapide du drift.La fonction de répartition du couple N autorise une répartition totalement variable du couple sur les roues avant et arrière sur 11 niveaux différents.Le(e-LSD) intégré au train arrière permet d'optimiser les performances et la maîtrise du véhicule électrique en virage. L'ajout de capteurs au niveau des roues et l'adoption d'amortisseurs surdimensionnés dotés d'une plus grande capacité d'amortissement permettent d'étendre la plage de performances de la suspension à pilotage électronique.Les aptitudes sur circuit sont rehaussées par unplus performant, un refroidissement plus efficace de la batterie et un freinage à récupération d'énergie N Brake Regen efficient.Lorsque laest activée, les moteurs électriques fonctionnent à un régime maximal de 21 000 tr/min, délivrant ainsi une(478 kW).Les performances sont le fruit d'un onduleur à deux niveaux garant d'un meilleur rendement énergétique pour une puissance accrue de laPlusieurs fonctionnalités contribuent à améliorer les performances sur circuit.Lamaximise l'accélération en fournissant un surcroît de puissance pendant 10 secondes.Leoffre trois niveaux de motricité différents pour effectuer les démarrages les plus rapides possibles en départ arrêté, et permettre au conducteur de lancer son véhicule à la manière d'un pilote de voiture de course.La(state-of-charge) calcule automatiquement la consommation d'énergie de la batterie à chaque tour.Lea été optimisé par l'adoption d'une surface de refroidissement élargie, d'un refroidisseur d'huile moteur plus performant et d'un refroidisseur de batterie. La Ioniq 5 N est dotée de radiateurs indépendants pour sa batterie et son moteur électrique qui lui permettent d'offrir une résistance optimale à toute réduction de performances avant et pendant son évolution sur circuit en conditions exigeantes.Avant de prendre le volant, le conducteur peut utiliser la fonction de pré-conditionnement de batterie N pour prérégler les cellules de la batterie à leur température optimale en termes d'efficacité énergétique. Il a le choix entre le mode 'Drag' qui autorise une brève montée à pleine puissance de la batterie et le mode 'Track' qui permet de régler la température de la batterie à son plus bas niveau pour que le véhicule électrique puisse effectuer un plus grand nombre de tours de circuit.Lecontribue à optimiser les capacités d'endurance du véhicule électrique sur circuit, permettant au conducteur d'agir plus directement sur la consommation d'énergie du véhicule. La fonction met en œuvre une approche dérivée de la compétition automobile qui vise à maximiser les performances du véhicule pour lui permettre de réaliser les meilleurs temps possibles. Alors qu'en temps normal, un tel changement de configuration nécessiterait l'utilisation d'un équipement spécialisé et l'intervention de toute une équipe de techniciens, la Ioniq 5 N offre la possibilité au conducteur de modifier lui-même le réglage en appuyant sur quelques boutons.Le système N Race permet au conducteur de privilégier selon le cas le réglage 'Endurance' ou 'Sprint'.Le réglage 'Endurance' garantit au véhicule électrique une autonomie maximale sur circuit. Il limite la puissance maximum, d'où une montée en température plus lente.En revanche, le réglage 'Sprint' privilégie la puissance, et permet des montées à plein régime plus rapides. Le conducteur peut gérer avec précision sa stratégie de consommation d'énergie et définir une plage de performances pour atteindre ses objectifs de performances.La ioniq 5 N dispose d'unpuissant. Il se dote à l'avant de disques de frein de 400 mm de diamètre couplés à des étriers monoblocs à quatre pistons, et à l'arrière de disques de frein de 360 mm. Les freins sont réalisés à partir de matériaux légers et bénéficient d'un flux d'air optimisé qui leur assure un refroidissement plus efficace.Le système de freinage à(régénératif) a été entièrement repensé dans le but d'accroître ses performances de freinage. Le système constitue la source de freinage principale, les freins mécaniques fournissant une force de freinage complémentaire en cas de besoin.Le système de freinage à récupération d'énergiedéploie à lui seul une force de décélération maximale de 0,6 G et demeure actif en cas d'intervention de l'ABS, auquel cas sa force de décélération atteint au maximum 0,2 G. Le risque d'évanouissement des freins du fait de la lourdeur relative du véhicule est minimisé par le fait que le système de freinage régénératif garantisse une puissance de freinage maximale, d'où une moindre force de freinage exercée sur les freins mécaniques.La complémentarité du système N Brake Regen et des freins hydrauliques permet une transition imperceptible pour le conducteur entre les deux systèmes.Le freinage du pied gauche permet de commander simultanément les pédales de frein et d'accélérateur en conduite sur circuit.Ledonne la sensation au conducteur de maîtriser la puissance du véhicule électrique sportif du quotidien tout en lui permettant de percevoir les changements de rapport.Leagit en parallèle pour délivrer une sonorité de véhicule électrique futuriste et des bruits à l'échappement dignes d'un moteur thermique sportif.Conjointement, les deux technologies contribuent à rehausser le plaisir de conduite en simulant les sensations d'une transmission classique et la sonorité d'un véhicule thermique.Lerecommande automatiquement l'activation du mode N lors de la détection de panneaux de signalisation annonçant une succession de virages.Le design extérieur de la Ioniq 5 N est rehaussé d'attributs empruntés à l'univers de la haute performance, tels que des inserts noirs contrastants et un becquet de toit de type aileron qui accentuent la sportivité naturelle du modèle et maximisent son potentiel en conduite sur circuit.La Ioniq 5 N se différencie également de son homologue de base par ses proportions exclusives.Outre une garde au sol abaissée de 20 mm, la Ioniq 5 bénéficie de passages de roue élargis pour accueillir des pneus de plus grande largeur et d'un t diffuseur qui lui fait gagner 80 mm en longueur.À l'avant, la Ioniq 5 N se distingue par sa calandre N Mask graphique au maillage fonctionnel et par des rideaux d'air et des volets d'air actifs pour un refroidissement plus efficace.La lèvre inférieure du bouclier avant contribue à accentuer l'assise surbaissée du véhicule électrique et à mettre en avant son caractère hautement performant.Le liseré orange vif qui souligne la partie inférieure du bouclier avant noir se prolonge le long des jupes latérales, conférant à la Ioniq 5 N un look d'authentique voiture de course.La sportive du label N repose sur des jantes en aluminium forgé de 21 pouces qui sont chaussées de pneus Pirelli P-Zero 275/35R21 à haute adhérence pour garantir au véhicule un comportement et une tenue de route optimisés ainsi qu'une meilleure motricité sur circuit.À l'arrière, leagit de concert avec la sortie d'air et le diffuseur agrémenté d'un insert orange pour réguler les écoulements d'air et optimiser l'aérodynamique du véhicule électrique. Le becquet de toit intègre également un troisième feu stop de forme triangulaire. À la partie inférieure du hayon, le bouclier de couleur noire est rehaussé de graphismes réfléchissants en forme de drapeau à damiers. La lunette arrière est pourvue d'un essuie-glace.L'habitacle de la Hyundai Ioniq 5 N offre une ambiance intérieure digne du label N, caractérisée par la présence d'éléments typés N, à l'instar notamment du volant, de la sellerie, des plaques de seuil et des couvre-pédales en finition métallisée.Le volant N arbore le logo N, flanqué de boutons N permettant de sélectionner le mode de conduite souhaité, et agencés de manière à répondre aux préférences du conducteur.Les modes de conduite peuvent être associés à chaque bouton pour former diverses combinaisons personnalisables afin de rehausser l'agrément de conduite de la Ioniq 5 N.Situé en position 3 heures, le bouton N Grin Boost offre un accès direct.Les palettes sont positionnées sous les doigts du conducteur pour faciliter la sélection des fonctions N e-shift et N Pedal.La console centrale est optimisée pour la conduite sur circuit. Elle dispose de renforts destinés à protéger les jambes et les genoux du conducteur, ainsi que d'un accoudoir coulissant.La partie inférieure de la console est dotée d'une extension pour répondre plus efficacement aux exigences de la conduite sportive.Les sièges N sont dotés de renforts pour assurer le maintien du haut et du bas du corps en cas de forte accélération latérale.Les sièges baquets N de conduite hautes performances sont positionnés environ 20 mm plus bas que les sièges de base. Le design bicolore des sièges baquets est repris au niveau des places arrière.Les pédales ont été optimisées pour assurer un parfait contact avec les pieds du conducteur dans toutes les situations de conduite susceptibles de provoquer un survirage, une dérive ou un dérapage du véhicule électrique à pleine puissance, limitant ainsi tout risque de ripage des pieds sur les pédales en conduite.Le repose-pied a été optimisé pour garantir une position de conduite stable en cas de forte décélération.PuissancePuissance Moteur avant: 166 kW / 226 chPuissance Moteur arrière: 282 kW / 383 chPuissance combinée: 448 kW / 609 chPuissance avec fonction Boost activée: 478 kW / 650 ch (Avant : 175 kW, 238 ch / Arrière : 303 kW, 412 ch)BatterieCapacité: 84 kWhRechargeVitesse de recharge350 kW Temps de recharge 10 % à 80 %: 18 minutesDimensionsLongueur: 4 715 mmLargeur: 1 940 mmHauteur: 1 585 mmEmpattement: 3 000 mmPneusPirelli P-Zero: 275/35R21Système de freinageMoteur avant: 4 piston 400 mmMoteur arrière: 1 piston 360 mmFreinage à récupération d'énergieDécélération: 0,6 G (0,2 G en cas d'activation de l'ABS)0 - 100 km/h: 3,4 s (avec fonction Boost activée)VitesseVitesse maximum: 260 km/h