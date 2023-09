Le Renault Grand Kangoo propose sept places indépendantes et modulables

Lancée en 2021, la troisième génération dus'enrichit d'unedeavecindépendantes et modulables.Le Grand Kangoo proposeet, permettant d'accueillirL'accès au troisième rang est facilité par(soit 18 cm de plus que le Kangoo), le seuil de porte bas etLespermettant jusqu'à 1 024 configurations de sièges.Les passagers du troisième rang disposent d'unEn version sept places, le volume de coffre atteint, extensible à 3 750 litres une fois les sièges arrière retirés et siège passager avant rabattu. Siège passager avant, la longueur de chargement atteint 3,11 mètres.Plus de 58 litres de rangements sont accessibles dans l'habitacle, dont un tiroir coulissant et des trappes de rangements sous pieds au deuxième rang.L'intérieur est enrichi d'une planche de bord avec une finition en aspect bois sombre brossé.Le Renault Grand Kangoo sera disponible enaux normes de dépollution Euro 6E (Essence 130 ch boîte manuelle ou EDC7 et Diesel 95 ch) etavec une batterie lithium-ion d'une capacité de 45 kWh et une autonomie de 265 km.14 aides à la conduite , dont la conduite autonome de niveau 2, sont disponibles.Les premières livraisons auront lieu début 2024.