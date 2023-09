La troisième génération du Volkswagen Tiguan propose une grande variété de motorisations

La troisième génération du Volkswagen Tiguan embarque des technologies avancées

présente ladu SUV compactLe Tiguan repose sur la dernière version de la plateforme modulaire transversale MQB evo.Le SUV compact Volkswagen affiche une silhouette qui se distingue par sa proue athlétique équipée de blocs optiques à LED élancés et d'un bandeau horizontal recouvert de verre.La silhouette se distingue en outre par des hanches musculeuses au-dessus des passages de roues (avec des jantes pouvant atteindre 20 pouces).Les ouïes de la grille de calandre sont situées sur les côtés du bouclier avant et équipées de déflecteurs pour optimiser la circulation de l'air.Un bandeau lumineux horizontal à LED met en valeur l'arrière caractéristique du Tiguan.L'aérodynamisme amélioré permet la réduction du coefficient de traînée (Cx), qui passe de 0,33 à 0,28.Le combiné d'instruments présente un design épuré, avec une interface entièrement numérique (Digital Cockpit).Les instruments connectés sont regroupés sur un combiné sous forme de tablette au format panoramique avec un revêtement antireflet.Le système d'infodivertissement repose sur un écran de près de 38 cm (15 pouces) de diagonale.Un bouton rotatif, doté de son propre écran miniature, sert à choisir le profil de conduite, à contrôler le volume de la radio ou encore à sélectionner la teinte de l'éclairage d'ambiance.Un grand nombre de fonctions de commande du véhicule ou du système d'infodivertissement peuvent être commandées à la voix grâce à l'assistant vocal IDA.Le système d'affichage tête-haute projette les informations importantes sur le pare-brise.Des sièges ergoActive Plus avec réglage lombaire pneumatique quatre points et fonction de massage pneumatique par points de pression à 10 chambres sont proposés en option sur le Tiguan.Une fonction de programmation pour l'activation automatique du chauffage ou de la ventilation des sièges en fonction de la température extérieure est disponible.Le Tiguan gagne près de trois centimètres en longueur, tout en conservant sensiblement la même hauteur, la même largeur et le même empattement.Le Tiguan gagne 30 mm en longueur (4 539 mm). Avec ses 4 mm de hauteur en plus (sans les barres de toit), il dépasse à peine (1 639 mm) le modèle précédent. La largeur (1 842 mm) et l'empattement (2 680 mm) sont restés identiques.Le coffre des versions en motorisation eTSI, TSI et TDI bénéficie d'une capacité augmentée de 37 litres, passant ainsi à 652 litres (avec chargement jusqu'au sommet des dossiers des sièges arrière).La plateforme MQB evo a permis d'apporter un certain nombre d'améliorations techniques au châssis.En plus d'améliorations techniques, Volkswagen a revisité le système de suspension adaptative DCC.Le système de suspension adaptative DCC Pro (en option) est associé à des amortisseurs à deux soupapes.Le Tiguan de troisième génération est équipé de série du système de gestion de la dynamique de conduite « Vehicle Dynamics Manager ». Le système assure le contrôle des fonctions de blocage de différentiel électronique XDS ainsi que des éléments de dynamique latérale des amortisseurs pilotés du système DCC Pro. En intervenant sur le freinage de chaque roue individuellement et en adaptant la fermeté (compression et détente) des amortisseurs de manière ciblée, le dispositif améliore le confort et les performances du système lors des manœuvres de changement de direction dynamiques, offrant une plus grande stabilité, une plus grande agilité et une plus grande précision directionnelle.Le Tiguan peut être doté d'une grande variété de motorisations. plusieurs moteurs diesel turbo (TDI), essence turbo (TSI), turbo à hybridation légère (eTSI) et hybrides rechargeables (eHybrid) sont disponibles, associés exclusivement avec la boîte robotisée DSG.Le changement de vitesse s'effectue à l'aide d'un levier de commande (commodo) situé à droite du volant. Il suffit de pousser le sélecteur sur « D » (« drive ») pour avancer, de le tirer sur « R » (« reverse ») pour reculer et de presser le bouton sur le côté du levier pour actionner le frein de stationnement.Tous les modèles Tiguan sont dotés de palettes de changement de vitesse au volant.Les motorisations hybrides rechargeables offrent jusqu'à 100 km d'autonomie en mode tout électrique et une grande rapidité de recharge DC.La recharge en courant alternatif (AC) est plus rapide sur toutes les versions eHybrid.La recharge rapide en courant continu (DC) est de série.Le Tiguan est doté de série d'un grand nombre de système de confort et d'aide à la conduite.Outre l'aide au changement de voie Side Assist, le freinage d'urgence autonome Front Assist, le système d'aide au maintien dans la voie Lane Assist et la caméra arrière Rear View, le modèle dispose également d'un système d'affichage dynamique de la signalisation routière Un certain nombre de systèmes sont proposés en option, parmi lesquels le système d'aide au stationnement Park Assist Pro avec fonction de pilotage de stationnement à distance (permettant au conducteur de gérer les manœuvres d'entrée et de sortie de place de stationnement de son véhicule à partir de son smartphone) et le système Trailer Assist qui offre son assistance pour les manœuvres réalisées avec une remorque.Le Tiguan se dote de feux matriciels IQ.Light HD. L'acronyme HD signifie Haute Définition et désigne la résolution élevée des sources lumineuses. Le système d'éclairage interactif a été développé en parallèle pour le Touareg . Les feux à LED totalisent ainsi 38 400 multipixels (19 200 multipixels par feu) pour éclairer la route et les environs et améliorer ainsi le confort de conduite et la sécurité.Depuis son lancement en 2007, plus de 7,6 millions d'exemplaires du Tiguan ont été vendus à ce jour.Le Volkswagen Tiguan de troisième génération sera disponible dans le réseau de distribution de la marque à partir du premier trimestre 2024.