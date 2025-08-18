La supercar Lamborghini Fenomeno embarque un bloc V12 hybride développant 1080 ch

Lamborghini
dévoile la supercar hybride Fenomeno
à la Monterey Car Week 2025 en Californie (Etats-Unis).
Longue de 5 014 mm avec un empattement de 2 779 mm, la Fenomeno est large de 2 076 mm et haute de 1 161 mm.
Les proportions et la silhouette sont typiques des supercars de la marque italienne.
Le châssis de la Fenomeno repose sur une structure monocoque entièrement en fibre de carbone associée à une structure avant composée de fibres de carbone courtes imprégnées de résine (Forged Composite).
Le bolide italien à transmission intégrale embarque un bloc V12 hybride
composé de quatre moteurs
.
Le moteur V12 atmosphérique
de 6498 cm3 développe 835 ch
à 9 250 tr/min. Le couple maximum du V12 est de 725 Nm
à 6750 tr/min, dont 80% est libéré à partir de 3 500
tr/min. Le V12 le plus puissant jamais produit par la marque de Sant'Agata Bolognese est assisté par trois moteurs électriques
développant une puissance cumulée de 245 ch
. Les deux moteurs électriques avant débitent chacun une puissance de 149 ch et un couple de 350 Nm. Les moteurs électriques sont alimentés par une petite batterie de 7 kWh
.
Le système hybride
produit jusqu'à 1 080 ch
.
Le rapport poids puissance s'élève à 1,64 kg par cheval
.
Les performances
sont stratosphériques: une accélération de zéro à 100 km/h en 2,4 secondes
et un 0 à200 km/h
exécuté en 6,7 secondes.
La vitesse de pointe sur circuit fermé de la Fenomeno atteint 350 km/h
.
Il faut 30 mètres au système de freinage en carbone-céramique pour arrêter la Fenomeno à une vitesse de 100 km/h.
La supercar Fenomeno est la Lamborghini la plus rapide jamais produite à ce jour.
La Lamborghini Fenomeno est une édition limitée qui sera produite à 29 exemplaires.