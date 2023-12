La supercar McLaren GTS affiche des performances époustouflantes

lève le voile sur laLa GTS ultralégère remplace la GT dans la gamme des supercars McLaren.La GTS a été conçue pour ravir les conducteurs qui vont à la recherche du plaisir de conduite d'une McLaren, mais qui visent également le confort, le raffinement et l'espace pour les bagages requis pour les trajets du quotidien et les longs déplacements.Tout en conservant ungrâce à une construction ultralégère en fibre de carbone centrée sur un châssis monocoque, la supercar GTS offre un plus grand choix de spécifications extérieures et intérieures.Les lignes du design extérieur de la GT sont à la base de l'aérodynamisme et du profil de la voiture , mais des améliorations ont été introduites au niveau du look rendant la GTS plus affirmée.À l'avant, la signature stylistique en « tête de marteau » a été modernisée avec un bouclier avant abaissé. Dans la partie avant de la voiture, il y des prises d'air sculptées, plus prononcées, avec des fentes plus larges pour canaliser l'air vers le radiateur. Les lames de la prise d'air avant peuvent être choisies en option en fibre de carbone apparente brillante.Sur les ailes arrière, des écopes plus hautes, disponibles en fibre de carbone apparente brillante, sont placées sur les épaules de la voiture. Tout comme la partie avant redessinée, les améliorations apportées aux ailes arrière sont fonctionnelles et permettent un meilleur écoulement de l'air dans le moteur V8 biturbo de 4.0 litres.L'apparence musclée de la supercar GTS passe également par un grand diffuseur arrière et un échappement à deux sorties.La GTS présente une finition noire brillante au niveau du terminal d'échappement, des coques de rétroviseurs et des entourages des vitres.La supercar McLaren àrepose sur unLeest en fibres de carbone recyclées. Il s'agit de l'une des solutions identifiées pour réduire le poids de la GTS, afin d'optimiser les performances de la supercar.Avec un poids (DIN) de, la GTS présente unLa puissance du moteur V8 biturbo M840TE de 4.0 litres atteintà 7 500 tours/minute. Les 15 ch supplémentaires proviennent de l'augmentation du couple au vilebrequin rendue possible par un phasage de la combustion plus agressif et un calage d'allumage révisé.Lorsque la fonction Launch Control est activée, la GTS accélère deet réalise leLa vitesse maximale sur circuit de la supercar GTS est deLa GTS est équipée d'unequi permet des changements de vitesse rapides. Il est possible de changer les rapports manuellement à l'aide des palettes de changement de vitesse montées sur le volant, quel que soit le mode de conduite.Le, par défaut dès le démarrage, garantit des accélérations en douceur mais vives.Le conducteur peut améliorer son expérience en supercar grâce à deux autres modes de conduite, moyennant l'Active Dynamics Panel: Sport et Track.Lerend la conduite plus spectaculaire, avec une technologie de coupure d'allumage momentanée qui permet des changements de vitesse plus rapides et plus agressifs.Lemaximise les performances de la transmission avec une perte de couple minimale entre les changements de vitesse.Les caractéristiques propres à la GTS sont le réglage de la direction électro-hydraulique, les suspensions avec amortissement adaptatif à travers le Proactive Damping Control et le système de freinage carbone-céramique. Ces éléments optimisent la position centrale du moteur V8 et la construction ultralégère de la supercar.Lade la GTS offre une réponse ultra-précise. Elle augmente automatiquement son niveau d'assistance à faible vitesse, pour faciliter les manœuvres telles que les stationnements en créneau ou en bataille.La McLaren GTS est équipée dede 390 mm à l'avant et de 380 mm à l'arrière. Avec des étriers légers en aluminium à six pistons (quatre pistons à l'arrière), le système de freinage est capable de faire passer la supercar de 100 à 0 Km/h en 32 mètres.Lesde Monroe sont un élément clef des suspensions ultralégères à double triangle en aluminium.Grâce à la technologie d'amortissement adaptatif Proactive Damping Control de McLaren, les caractéristiques des suspensions varient entre les trois modes Active Dynamics, soit Comfort, Sport et Track. On va de la plus grande souplesse en mode Comfort, idéale pour une conduite détendue, à un contrôle des amortisseurs beaucoup plus robuste en mode Track, pour les conduites dynamiques.La GTS est à l'aise dans les milieux urbains. La visibilité vers l'avant est excellente, tandis que le grand hayon, les montants C vitrés et les grandes vitres de custode permettent une vision arrière de premier ordre.Lasous la carrosserie, de 110 mm, peut être portée à 130 mm grâce à la fonction de levage du véhicule qui peut lever ou abaisser le nez de la GTS en quatre secondes.La structure supérieure arrière en fibre de carbone du châssis monocoque a été conçue pour créer un espace à bagages derrière la cellule des passagers. L'espace de chargement, d'une capacité de 420 litres, est accessible par un hayon vitré à ouverture frontale sur toute la longueur. L'ouverture, à commande électrique, est doté d'un mécanisme de fermeture en douceur. Le volume arrière est complété par un espace de 150 litres situé dans le nez de la supercar.L'habitacle utilise un mélange de matériaux choisis pour créer une ambiance de performance et de luxe.Des interrupteurs et des commandes en aluminium poli à la machine et moleté sont disposés un peu partout, y compris les palettes de changement de vitesse montées sur le volant, ainsi que les entourages noir brillant de l'écran d'infodivertissement, le sélecteur de vitesse sur la console centrale, les boîtiers des bouches d'aération et les interrupteurs des vitres.Les sièges Comfort de la GTS sont revêtus de cuir Nappa et le volant est garni de cuir.L'écran numérique de 10,25 pouces affiche toutes les informations vitales pour le conducteur, telles que la vitesse, le rapport sélectionné et le régime du moteur. Il s'intègre au système de navigation pour fournir des indications virage par virage.La GTS est également équipée d'un système d'infodivertissement à écran central tactile de 7 pouces, en orientation portrait.Les équipements de série comprennent la navigation par satellite avec cartographie Here et informations routières en temps réel, la connectivité téléphonique Bluetooth, le streaming multimédia et la radio numérique DAB.L'éclairage intérieur est assuré par des lumières d'ambiance de six couleurs.Un toit panoramique, avec un panneau vitré électrochrome qui remplace le toit noir brillant en composite de fibre de carbone, est disponible en option. Le panneau permet au conducteur de sélectionner l'un des cinq niveaux de transmission de la lumière par simple pression d'un bouton. Dans sa position la plus sombre, le toit électrochrome offre un niveau de transmission de 0,6 %.Les premières livraisons de la GTS sont prévues à partir de 2024.