Le Porsche Taycan Sport Turismo bénéficie de modifications quasiment dans tous les domaines

a entièrement actualisé leLa variante de carrosserie Taycan Sport Turismo combineau quotidien etLe modèle actualisé développe, bénéficie d'une, offreet assureLe Taycan Sport Turismo actualisé est disponible avec quatre motorisations avec des versions à propulsion et des versions à transmission intégrale.Pour préparer la production en série du nouveau modèle, les ingénieurs de développement et les pilotes d'essai de la marque n'ont pas ménagé leurs efforts pour apporter des améliorations continues à la première sportive électrique de Porsche.Des prototypes d'essai camouflés de la déclinaison actualisée du Taycan ont parcouru près de 3,6 millions de kilomètres à travers le monde.Avec cette actualisation, tous les nouveaux modèles offrent une accélération plus franche que celle des modèles équivalents de la gamme précédente.Le Taycan Sport Turismo, dans sa version propulsion, franchit le 0 à 100 km/h en 4,8 secondes (moins 0,6 secondes par rapport au modèle précédent).Le Taycan Sport Turismo Turbo S, le fleuron de la déclinaison berline , atteint les 100 km/h départ arrêté en 2,4 secondes (moins 0,4 secondes par rapport au modèle précédent).La fonction Push-to-Pass inclus dans le pack Sport Chrono permet de bénéficier pendant 10 secondes, par simple pression sur un bouton, d'un boost de puissance supplémentaire pouvant atteindre 95 ch (70 kW), selon le modèle.L'amélioration des performances à l'accélération est due à une hausse de la puissance cumulée disponible.Le Taycan Sport Turismo, propulsion, délivre 82 ch (60 kW) de plus que le modèle précédent.Le Taycan Sport Turismo Turbo S développe 177 ch (130 kW) supplémentaires avec la fonction départ automatisé (Launch Control).La puissance cumulée du fleuron de la gamme est portée à 952 ch (700 kW).La batterie Performance Plus dispose d'une capacité brute de 105 kWh, contre 93 kWh sur le modèle précédent.En fonction de la motorisation, l'autonomie maximale en cycle WLTP peut atteindre jusqu'à 678 km.Le Taycan Sport Turismo requiert moins d'arrêts pour la recharge de la batterie sur les longs trajets que son prédécesseur grâce à son autonomie accrue, et la recharge s'effectue plus rapidement.Sur les bornes de recharge à courant continu de 800 V, la capacité maximale atteint 320 kW.La fenêtre de recharge rapide de la batterie haute performance a été élargie. Désormais, une puissance de recharge de plus de 300 kW peut être appliquée à la batterie pendant une durée pouvant atteindre 5 minutes. La puissance de recharge très élevée peut être atteinte plus rapidement, même à basse température.En fonction du profil de conduite, parmi d'autres paramètres, le temps requis pour passer d'un état de charge (State of Charge - SoC) de 10 à 80 % peut être réduit de moitié par rapport au modèle précédent.Sur le Taycan Sport Turismo première génération, le temps de recharge de 10 à 80 % (SoC) à une température de 15 °C est de 37 minutes.Dans les mêmes conditions, le temps de recharge sur le Taycan amélioré est de 18 minutes, alors même que la capacité de la batterie haute tension est plus élevée.Les nouveaux modèles Taycan Sport Turismo sont tous équipés de série d'une suspension pneumatique adaptative.Le système de réglage actif du châssis Porsche Active Ride est disponible en option sur les modèles à transmission intégrale. Ce système offre une large plage de réglage du châssis, entre confort et dynamique de conduiteLe châssis maintient en permanence la caisse du Taycan Sport Turismo à l'horizontale, même en cas de freinage appuyé, de changement de direction rapide et d'accélération dynamique.En conduite souple, le système absorbe presque entièrement les chocs liés aux irrégularités de la chaussée.En conduite dynamique, le système Porsche Active Ride assure une liaison au sol précise et maintient les roues en contact avec la route grâce à une répartition équilibrée des charges.Si le mode approprié est activé, le système de réglage du châssis peut surcompenser les mouvements de tangage et de roulis afin de réduire les forces d'accélération auxquelles sont soumis les occupants dans l'habitacle.L'amélioration simultanée des performances et de l'efficience est liée à un certain nombre de facteurs : optimisation du groupe motopropulseur avec un moteur sur le train arrière développant une puissance jusqu'à 109 ch (80 kW) supérieure à celle des modèles précédents, amélioration de l'onduleur à impulsions avec logiciel optimisé, accroissement de la capacité des batteries, optimisation de la gestion thermique, mise en œuvre d'une pompe à chaleur de nouvelle génération et nouvelle stratégie de récupération et de transmission intégrale.La capacité de récupération maximale en phase de décélération à partir d'une vitesse élevée passe de 290 kW à 400 kW (soit une augmentation de plus de 30 %).Tous les modèles sont équipés de série de jantes optimisées sur le plan aérodynamique et de pneumatiques à faible résistance au roulement.La dotation en équipements de série s'est enrichie. L'éclairage d'ambiance, le système Park Assist avec caméra de recul, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage périphérique, les sièges avant chauffants, le Porsche Intelligent Range Manager (PIRM – Gestionnaire intelligent pour l'optimisation de l'autonomie), la pompe à chaleur avec son système de refroidissement, le compartiment pour smartphone avec dispositif de recharge inductive, le capot à commande électrique pour l'accès aux ports de recharge côté conducteur et côté passager, le commutateur de mode de conduite (Drive Mode) et la direction assistée Servotronic Plus font désormais partie de la dotation de série.Le Taycan Sport Turismo en version propulsion est équipé de série d'une suspension pneumatique adaptative et de baguettes de seuil de porte en aluminium.Le design avant et arrière de la voiture a été restylé, avec de nouveaux blocs optiques.Les designers ont affiné les lignes épurées du Taycan Sport Turismo.Les ailes avec les feux avant au profil retravaillé soulignent la silhouette élargie du Taycan Sport Turismo.Les feux avant redessinés, avec phares HD Matrix LED, proposés en option, arborent le graphisme à quatre points caractéristique de la marque également la nuit.Le lettering Porsche en verre translucide intégré au bandeau lumineux à l'arrière est en relief.Une version éclairée du lettering est disponible en option, avec animation lumineuse d'accueil et de départ.Le combiné d'instruments, l'écran central et l'écran passager, proposés en option, disposent d'une interface utilisateur optimisée avec des fonctions supplémentaires.Le sélecteur de mode sur le volant est disponible de série.Sur les modèles Taycan Sport Turismo équipés du pack Sport Chrono et de la batterie Performance Plus, le sélecteur de mode est doté d'un bouton spécial qui permet de commander la fonction Push-to-Pass.Grâce au levier de commande situé à gauche du volant, la commande des systèmes d'aide à la conduite est plus intuitive.Apple CarPlay a été pleinement intégré à l'affichage et aux fonctions à bord de la voiture.La fonction In-Car Video permet de diffuser des vidéos en streaming sur l'écran central et l'écran du passager.Taycan Sport Turismo Consommation électrique en cycle mixte: 21.8 - 17.6 kWh/100 km Émissions de CO2 en cycle mixte: 0 g/kmAutonomie électrique: 449 - 650 kmAutonomie électrique en cycle urbain: 512 - 808 kmEtiquette énergie: AÀ ce jour, Porsche a produit près de 150 000 exemplaires du Taycan dans ses différentes variantes de carrosserie.Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Chine constituent les principaux marchés du Taycan en nombre d'exemplaires vendus.Le Taycan Sport Turismo amélioré arrivera dans les Centres Porsche au printemps 2024.