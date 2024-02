Le monospace sept places D9 de Denza embarque des motorisations électrique ou hybride rechargeable

, la marque haut de gamme du spécialiste chinois de la voiture électrique et de la voiture hybride rechargeable Byd, présente leau salon international de l'automobile de Genève 2024 (GIMS 2024).Le monospace à sept places Denza D9 offre, avec ventilation indépendante des sièges et fonction de massage, offrant un large espace pour les jambes et un volume de bagages important grâce à un, avec desLe Denza D9 est unpour des voyages de prestige en famille.L'intérieur spacieux est minimaliste avec despour faire des trajets une expérience relaxante.Le Denza D9 est disponible enet enLe Denza D9 propose deux groupes motopropulseurs, soit la, soit la, qui offre une plus grande autonomie.L'autonomie d'une Denza D9 électrique à traction intégrale est de 600 km.La version hybride rechargeable DM-i offre une autonomie en mode purement électrique de 180 km et une autonomie totale de près de 1 000 km.Les deux plateformes bénéficient de laEsthétiquement, le monospace Denza D9 allie un savoir-faire haut de gamme à une stature musclée.Le design Denza repose sur uneet desL'intérieur du modèle Denza dégage une, avec uncaractéristique de Byd au centre de la console et du cockpit enveloppant, ainsi que despour l'infodivertissement des passagers et des systèmes audio Dynaudio haut de gamme, ainsi qu'une multitude depour le confort et la commodité.Le monospace sept places Denza D9 a fait ses débuts européens à l'IAA Mobility de Munich en 2023. Il est déjà lancé dans plusieurs pays du monde.La commercialisation en Europe du modèle de la marque Denza est prévue à la fin de l'année 2024.