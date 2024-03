Le petit SUV urbain du segment B actualisé Hyundai Bayon se distingue par un design moderne

Lepasse par la caseLa version actualisée du SUV urbain de Hyundai affiche unLa forme et le dessin dudu crossover Bayon modernisé, ainsi que sa calandre, ont été retravaillés pour offrir un look plus robuste.À l'avant, laest évasée vers le bas.LaSeamless Horizon de la face avant se caractérise par un bandeau intégrant les feux de jour à LED.De profil, les épaulements dynamiques font ressortir la silhouette cunéiforme.La version actualisée du Bayon hérite d'unredessiné.À l'arrière, lessoulignent la dynamique des montants, et leur positionnement de part et d'autre du hayon fait ressortir la largeur d'assise du véhicule.La carrosserie tout comme l'architecture des feux se caractérisent par desainsi que par des formes triangulaires qui contribuent à accentuer l'impression de largeur du véhicule.Le Bayon offre une palette de neuf coloris extérieurs.Un toit bicolore Phantom Black est disponible avec plusieurs coloris extérieurs.A l'intérieur, le Bayon embarque unLe Bayon intègre unet un(audio, vidéo, navigation) de 10,25 pouces.Il propose des fonctionnalités, telles que le combiné d'instrumentation numérique entièrement configurable de 10,25 pouces, qui affiche différents graphismes selon le mode de conduite activé, Apple CarPlay et Android Auto , le chargeur par induction, la dernière version du système télématique Bluelink et des mises à jour cartographiques à distance via la technologie Over-the-Air (OTA).Le port USB-A avant permet le transfert de données, offrant ainsi aux occupants la possibilité de connecter leur téléphone au système d'infodivertissement du véhicule.Deux ports USB-C permettent de recharger simultanément les appareils électroniques les plus récents, à l'avant et à l'arrière.Dans l'habitacle, les ampoules ont été remplacées par des LED pour un meilleur éclairage de l'intérieur du véhicule et un éclairage d'ambiance multicolore est proposé aux places avant.Le modèle de plus compact de la gamme de SUV de Hyundai se dote de toute une série deL'assistance active au suivi de voie (LFA) permet au véhicule de rester centré dans sa voie de circulation.Le système de freinage d'urgence autonome (FCA) émet un avertissement sonore, puis serre les freins si nécessaire pour éviter toute collision. Le système intègre la détection des véhicules, des piétons et des cyclistes, ainsi que la fonction intersection, qui active les freins afin d'éviter une collision avec un véhicule arrivant en sens inverse lorsque le conducteur tourne à une intersection.Le régulateur de vitesse basé sur la navigation (NSCC) utilise les données du système de navigation pour ajuster automatiquement la vitesse sur autoroute ou voie rapide.Le système anticollision avec détection des angles morts (BCA) fait appel à des capteurs positionnés à la périphérie du véhicule, et avertit le conducteur via un témoin dans les rétroviseurs dès qu'il détecte la présence de véhicules dans les angles morts. Si nécessaire, le système BCA agit sur le frein différentiel afin d'éviter une collision ou d'en réduire la gravité.L'alerte de vigilance du conducteur (DAW) analyse les habitudes de conduite du conducteur pour détecter tout signe de distraction ou de somnolence. Le système fonctionne de concert avec l'alerte de redémarrage du véhicule en amont (LVDA), qui avertit le conducteur lorsque le véhicule qui précède redémarre.La fonction eCall repose sur le réseau 4G et alerte automatiquement les services d'urgence lorsque les airbags du véhicule se déploient en cas d'accident.Les occupants du Bayon peuvent également activer la fonction eCall par simple pression d'un bouton.Le petit SUV urbain actualisé de Hyundai vise les automobilistes désireux d'allier style et praticité dans le format d'une citadine du segment B.