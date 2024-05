La berlinette deux places Ferrari 12Cilindri incarne l'ADN du Cheval Cabré

La berlinette deux places Ferrari 12Cilindri est propulsée par un V12 atmosphérique central avant

La marque au cheval cabré lève le voile sur laPropulsée par unde 830 ch, la berlinette deux places de Maranello incarne l'ADN du Cheval Cabré.La Ferrari 12Cilindri s'inspire des Grand Tourers des années 1950 et 1960, incarnant la mission biplace du V12 Ferrari central avant avec sa combinaison sans effort d'élégance, de polyvalence et de performances La silhouette respire la sportivité et la classe : des lignes simples et harmonieuses sont dotées d'un dispositif aérodynamique actif intégré pour garantir des performances élevées, d'un capot avant articulé qui exalte la vue sur le compartiment moteur, et de deux doubles sorties d'échappement qui sont la signature des 12 cylindres de Ferrari.Le moteur de la Ferrari 12Cilindri est le dernier développement du V12 de Maranello. Dans cette version, il déchaîne 830 ch au régime maximal de 9500 tr/min. La courbe de puissance garantit que 80 % du couple est disponible à 2 500 tr/min, ce qui se traduit par une accélération instantanée pour une réponse maximale de l'accélérateur et une sensation de puissance sans fin jusqu'à la ligne rouge.La sensation d'espace à bord est renforcée par un toit en verre.L'habitacle de la Ferrari 12Cilindri est structuré autour d'un écran central en plus d'un second pour le conducteur et d'un troisième devant le passager.