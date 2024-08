La grande routière Audi A6 Sportback e-tron affiche la nouvelle philosophie de design d'Audi

Après l'Audi Q6 e-tron, laest le deuxième modèle basé sur la plateforme PPE.L'Audi A6 e-tron se décline en versions Sportback et Avant.Basé sur la plateforme PPE, le véhicule électrique Ingolstadt du segment supérieur reprend les caractéristiques de la plateforme en matière de performance, d'autonomie avec une autonomie de plus de 700 kilomètres, d'efficacité et de recharge.C'est également le premier modèle de la plateforme avec un concept de plancher plat.L'extérieur de l'A6 Sportback e-tron présente un esthétique puissant et sportif.La nouvelle philosophie de design d'Audi définit l'intérieur.Selon le niveau d'équipement, l'Audi A6 e-tron propose de nouvelles fonctionnalités, telles que des rétroviseurs extérieurs virtuels de deuxième génération, un toit en verre panoramique qui devient opaque d'une simple pression sur un bouton, et des anneaux lumineux à l'arrière.