La nouvelle génération du Volkswagen T-Roc se distingue par un design expressif

Entièrement développée à partir d'une nouvelle base, la deuxième génération du Volkswagen T-Roc se distingue par un design expressif.



L'intérieur comprend un cockpit nouvellement conçu, un écran d'infodivertissement mesurant jusqu'à 33 centimètres (12,9 pouces) et un éclairage d'ambiance.



Le best seller Volkswagen offre plus d'espace à l'intérieur et dans le coffre à bagages.



De nouveaux systèmes d'assistance complètent le modèle.



La première génération du T-Roc a été lancée sur le marché européen en 2017. Un facelift est intervenu au cours de l'année modèle 2022. En 2024, environ 292 000 clients en Europe ont opté pour le véhicule compact polyvalent. Au total, plus de deux millions d'unités du T-Roc ont été vendues à ce jour. Cela fait du T-Roc le SUV de Volkswagen le plus vendu dans le monde, après le Tiguan.



Le T-Roc est produit dans l'usine portugaise de Palmela, près de Lisbonne.



Les premières livraisons du T-Roc interviendront en novembre 2025.



Design



La deuxième génération du T-Roc affiche un design puissant et épuré. Il conserve l'ADN caractéristique du T-Roc avec l'arrière typé coupé. Il tire parti de l'augmentation de la longueur de 12 cm par rapport au modèle précédent. Les proportions rallongées participent au design dynamique.



Six teintes sont disponibles: Blanc Pur, Noir Ebène, Jaune Canary, Rouge Flamme métallisée, Gris Loup métallisée, Bleu Céleste métallisée. Le toit est disponible en Noir.



Eclairage



La signature lumineuse à phares à LED à l'avant est inédite. Les phares matriciels à LED IQ. Light sont reliés au logo Volkswagen éclairé en blanc par une fine bande lumineuse (option). L'arrière du T-Roc est également doté d'une bande lumineuse de LED avec le logo Volkswagen éclairé en rouge (selon finition).



Intérieur



L'intérieur a été retravaillé avec des surfaces douces. Le tableau de bord est recouvert d'un tissu développé pour ce véhicule, ce qui crée une atmosphère de style salon avec l'éclairage d'ambiance. Le T-Roc adopte une molette Drive Select, qui peut être utilisée pour sélectionner des profils de conduite et contrôler le volume,. L'affichage tête haute sur le pare-brise (option) projette des informations de conduite telles que la vitesse ou les informations de navigation directement sur le pare-brise devant le conducteur.



Espace



Le T-Roc gagne 12 cm en longueur par rapport au modèle précédent. Même avec des passagers de plus de 1,85 mètre assis à l'avant, les occupants de même taille peuvent s'asseoir confortablement à l'arrière.



Volume du coffre



Le volume du coffre augmente de 30 litres pour atteindre 475 litres.



Confort intérieur



Un siège ergoActive à réglages électriques avec fonction de massage est disponible dans la version Style.



Plateforme



Après le Tiguan (lancé en 2024) et le Tayron (lancé en 2025), le T-Roc est le troisième SUV de Volkswagen à être basé sur la dernière évolution de la plateforme transversale modulaire, la MQB evo. Il bénéficie ainsi des développements matériels et logiciels de cette plateforme modulaire.



Systèmes d'assistance



Le système Travel Assist évolue fortement. Il prend en charge les changements de voie automatiques et peut réagir avec encore plus d'anticipation aux limitations de vitesse.



Grâce à la fonction de mémoire, le système Park Assist Pro permet de mémoriser les manœuvres de stationnement et de les répéter sur des distances allant jusqu'à 50 mètres. Il permet aussi d'utiliser un smartphone pour faire entrer et sortir le véhicule d'une place de stationnement.



Le système d'avertissement de sortie du véhicule peut avertir les occupants avant l'ouverture des portes que des voitures ou des vélos s'approchent par l'arrière.



Moteurs essence turbocompressés hybrides



Le T-Roc sera disponible exclusivement avec des moteurs essence turbocompressés hybrides sur le marché européen. Pour le lancement, il y a deux motorisations hybrides légères 48V (1.5 eTSI Hybrid) de 85 kW (116 ch) et 110 kW (150 ch). Ils seront suivis de deux nouveaux systèmes de propulsion hybrides. Ceux-ci sont toujours en traction avant. Les modèles hybrides légers eTSI sont équipés d'une boîte de vitesses à double embrayage à 7 rapports.



Remorquage



Toutes les versions du T-Roc peuvent être commandées avec un support de remorquage dont la charge de la barre d'attelage (80 kg) est également conçue pour le transport de vélos électriques lourds.

Eric Houguet, écrit le 27/08/2025