La seconde génération de l'Audi Q3 Sportback revendique l'esthétique d'un coupé

La seconde génération de l'Audi Q3 Sportback allie la polyvalence d'un SUV compact à l'esthétique d'un coupé.



La ligne de toit, qui descend depuis le montant A, est abaissée de 29 millimètres par rapport à celle du SUV d'Ingolstadt. Cette proportion confère à l'Audi Q3 Sportback une allure plus sportive et une silhouette plus élancée. Le volume réduit à l'arrière met en valeur le design musclé des « quattro blisters », symboles de la transmission intégrale, qui paraissent plus larges. La surface vitrée monolithique adopte une forme coupé émotionnelle.



La seconde génération de l'Audi Q3 Sportback sera disponible en France à partir du mois de Novembre 2025.



Design dynamique



Comparée à la première génération, l'Audi Q3 Sportback a un design plus musclé et émotionnel. La carrosserie est définie par la combinaison de sections arrondies et de lignes précises. La large calandre Singleframe est positionnée haute, et les phares élancés sont intégrés dans le concept aérodynamique du véhicule. Le design assure un flux d'air efficace à l'avant. Située sous la calandre Singleframe, l'admission d'air frais contrôlable régule le flux d'air pour qu'il circule autour de cette zone. Les capteurs de stationnement sont situés à cet endroit. Les capteurs pour les systèmes d'assistance au conducteur sont installés derrière les quatre anneaux.



De profil, une ligne d'épaule horizontale entre les feux avant et arrière divise visuellement la voiture en deux parties. Le côté supérieur capte la lumière, tandis que le côté inférieur apparait dans l'ombre. En lien avec les montants D inclinés, cela rend l'habitacle plus dynamique. Les passages émergents de la zone des épaules des roues avant et arrière rappellent le design de la quattro originale.



L'arrière présente un design épuré. Séparée des feux arrière en deux parties, la bande lumineuse, tracée avec précision, traverse toute la largeur du véhicule, donnant un aspect propre à l'arrière. Au-dessous, le diffuseur est intégré au pare-chocs rehaussé.



L'aérodynamisme et l'acoustique du véhicule ont été considérablement améliorés par rapport à la version précédente. En plus d'un coefficient de traînée de 0,30, l'accent est principalement mis sur le confort acoustique. L'Audi Q3 Sportback propose un vitrage acoustique pour les fenêtres latérales avant. En combinaison avec une étanchéité et une isolation optimisées dans le véhicule, cela crée un concept acoustique efficace avec une amélioration du confort de conduite.



Technologies d'éclairage du segment supérieur



L'Audi Q3 adopte des phares Matrix LED numériques du segment supérieur. C'est la première Audi à utiliser le module micro-LED en remplacement du module DMD. Le module mesure environ 13 millimètres de large et comporte 25 600 micro-LED. Chaque micro-LED individuelle fait environ 40 micromètres de taille, ce qui représente environ la moitié de l'épaisseur d'un cheveu humain. L'utilisation de cette technologie micro-LED produit un éclairage amélioré et garantit ainsi un contraste clair sur la route lors des conditions météorologiques difficiles.



Les fonctions d'éclairage directionnel sont plus étroitement liées aux fonctions d'assistances à la conduite. Les informations sont affichées directement dans l'affichage tête haute via un repère visuel aligné sur l'infrastructure routière.



Sur autoroute, si un véhicule est présent dans l'angle mort, l'avertissement de changement de voie déclenche un signal visuel via l'éclairage de la voie en complément de l'avertissement actif d'angle mort. L'affichage de l'avertissement de sortie de voie dans le phare soutient également le conducteur sur les routes de campagne. Les informations de circulation étendues projettent un flocon de neige sur la route comme symbole d'avertissement à partir d'environ 70 km/h en cas de conditions gelées possibles devant.



Lors de passages sur les chantiers de construction, où les conducteurs doivent souvent faire face à un manque de clarté, les phares Matrix LED numériques ajustent automatiquement l'éclairage éteignant la lumière de voie au profit de l'éclairage directionnel, afin de faciliter le maintien dans la bonne voie. Le conducteur peut désactiver des fonctions individuelles des phares Matrix LED numériques, telles que les lumières de voie, via le MMI.



Le MMI peut être utilisé pour sélectionner trois animations différentes pour les fonctions dynamiques de retour à la maison/de départ de la maison lors de l'entrée dans le véhicule ou de l'arrêt du moteur.



Conjointement avec la source lumineuse micro-LED, les phares Matrix LED numériques assurent une distribution de lumière précise des pleins phares et un meilleur contrôle de l'éblouissement pour les autres usagers de la route.



Avec les modules Matrix LED numériques, les feux diurnes numériques avec technologie LED, composés de 23 segments par côté, rendent le véhicule facilement reconnaissable sur la route. En fonction des caractéristiques du véhicule, jusqu'à quatre signatures lumineuses numériques différentes avec des scénarios d'éclairage personnalisés pour l'arrivée et le départ peuvent être sélectionnées via le MM. L'arrière est orné de feux arrières OLED numériques optionnels, complétés par une bande lumineuse LED continue et des anneaux illuminés. Un total de 36 segments différents est divisé en six panneaux OLED numériques, permettant des signatures lumineuses arrière numériques.



Intérieur fonctionnel au concept clair



Comparé au modèle précédent, le design et la fonctionnalité ont été retravaillés. Avec ses contrastes marqués, le design met en scène les éléments de manière intentionnelle, pour offrir un intérieur à la fois harmonieux.



Les zones d'inserts décoratifs, le Softwrap, s'étendent sur toute la largeur du tableau de bord, mettant en avant l'alignement horizontal. L'écran panoramique avec un tableau de bord d'instruments de 11,9 pouces et un écran tactile MMI de 12,8 pouces forme la scène numérique d'Audi. Son design incurvé permet à l'écran d'être orienté pour le conducteur. Un affichage tête haute présentant les informations importantes complète les affichages numériques. Des poignées de porte plates et une console épurée soulignent la sensation d'espace.



Le module de commande du volant intègre deux leviers de colonne de direction, créant ainsi plus d'espace de rangement dans la console centrale. Le levier de droite sert de sélecteur de vitesses, celui de gauche sert d'élément de contrôle pour les fonctions d'éclairage et les essuie-glaces. L'élimination du sélecteur de vitesses sur la console centrale permet de disposer de plus d'espace avec deux porte-gobelets. L'Audi Phone box light, permet une recharge de 15 watts de puissance, y compris deux ports USB-C, et peut être fermé par un couvercle coulissant. Deux ports USB-C supplémentaires se trouvent à l'arrière.



Des packs d'éclairages d'ambiances intérieures sont disponibles en option (pack éclairage d'ambiance multi couleurs ou pack éclairage d'ambiance pro). L'éclairage de contour du tableau de bord et de la console centrale met en valeur les lignes épurées de l'habitacle.



Le pack éclairage d'ambiance pro permet d'avoir un éclairage intérieur plus élargi notamment sur les panneaux de porte. Le panneau en tissu a été découpé au laser 300 fois pour permettre cet effet. Une source lumineuse dans le revêtement de porte rétro éclaire cinq segments qui, en raison de leurs tailles différentes, montrent une progression dynamique de l'éclairage. Le panneau en tissu éclairé combine fonctionnalité et expérience de design émotionnelle. Trente couleurs différentes sont disponibles dans le MMI et augmentent les possibilités de personnalisation.



Les haut-parleurs du système sonore Sonos premium (en option) sont situés dans la partie supérieure des portes, offrant un son surround virtuellement généré. Douze haut-parleurs haute performance, y compris le haut-parleur central et le caisson de basses, sont alimentés par 420 watts de puissance maximale d'amplificateur. Quatre profils sonores sont préconfigurés (neutre, concert, lounge et podcast). Des fonctionnalités supplémentaires peuvent être ajoutées à tout moment via Functions on Demand (FoD).



Le Pack MMI Expérience Pro (en option) complète le système audio avec trois fonctionnalités supplémentaires : intensification des basses pour une expérience des basses plus précise et puissante, ajustement automatique du niveau pour maintenir le même volume lors du changement de sources, et redynamisation de la musique pour améliorer le son des fichiers musicaux compressés.



Le système d'info divertissement de l'Audi Q3 utilise Android Automotive OS comme système d'exploitation. Des applications tierces comme YouTube sont disponibles dans l'Audi Application Store, directement intégré dans le MMI et ne nécessite donc pas de smartphone pour être utilisé.



L'assistant Audi, l'assistant vocal contrôlé par apprentissage, peut être utilisé pour gérer plusieurs fonctions du véhicule. L'assistant est enrichi par l'IA, intégrée directement dans le véhicule, et apparaît sous forme d'avatar sur l'écran central tactile du MMI et, lorsqu'il est actif, également sous forme d'icône sur l'affichage tête haute ou le cockpit virtuel Audi. Les commandes comprises par l'assistant Audi sont affichées dans le tableau de bord.



Dimensions



L'Audi Q3 Sportback est longue de 4,53 mètres, large de 1,85 mètre et haute de 1,58 mètre.



Volume de coffre



L'Audi Q3 Sportback propose un volume du coffre de 488 litres (375 litres en version hybride rechargeable). Lorsque la banquette est avancée à son maximum et relevée en position verticale, cela permet d'obtenir 575 litres de chargement. Avec la banquette repliée, l'espace de rangement pour l'Audi Q3 Sportback atteint jusqu'à 1386 litres. La banquette peut être déplacée en longueur, et son angle peut être ajusté.



Capacité de remorquage



L'Audi Q3 Sportback offre une capacité de remorquage allant jusqu'à 2 100 kg.



Motorisations



Le modèle d'entrée de l'Audi Q3 Sportback est l'Audi Q3 Sportback TFSI 110 kW (150 ch), un moteur à essence quatre cylindres avec technologie hybride légère et boîte S tronic à sept vitesses. Le 1.5 TFSI délivre 110 kW (150 ch) de puissance et dispose d'un système de cylindre à la demande (COD). Il désactive temporairement le deuxième et le troisième cylindres à faible et moyenne charge.



La version Audi Q3 Sportback TDI 110 kW (150 ch) est adaptée pour les longs trajets. Elle est équipée d'une transmission à traction avant et d'une boîte S tronic à sept vitesses. Les 110 kW (150ch) et 360 Nm de couple assurent une faible consommation de gazole lors de longs voyages.



Une version plug-in hybride (PHEV) est également prédisposée pour les longues distances, avec un soutien électrique. En combinaison avec le moteur électrique (85 kW et 330 Nm de couple), l'Audi Q3 Sportback e-hybrid 200 kW offre une puissance système totale de 200 kW (272 ch) et 400 Nm de couple système.



Une batterie haute tension d'une capacité brute de 25,7 kWh (capacité nette de 19,7 kWh )a été installée. Les 96 cellules prismatiques de la batterie, divisées en quatre modules, stockent plus d'énergie qu'auparavant. Grâce à une chimie des cellules optimisée et un meilleur conditionnement, les modules ont une capacité de charge de 73 ampères-heures (au lieu de 37 précédemment). Cela augmente l'autonomie électrique jusqu'à 120 kilomètres sur le cycle mixte WLTP. L'Audi Q3 Sportback e-hybrid de 200 kW (272ch) peut se recharger jusqu'à 50 kW en courant continu dans des conditions idéales et permet ainsi des trajets confortables avec une propulsion électrique. Une batterie déchargée à 10% peut être rechargée à 80% en moins de trente minutes (26 min).



Système d'amortissement



La suspension de série offre une expérience de conduite améliorée. Une suspension adaptative est disponible en option via un pack. La suspension pilotée réagit en continu aux caractéristiques de la surface de la route et à la situation de conduite, tout en prenant en compte des paramètres tels que la direction, le freinage et l'accélération. L'amortissement est calculé pour chaque roue en une fraction de seconde et ajusté sur les amortisseurs. Les amortisseurs à double valve à action rapide permettent également une meilleure et plus douce connexion de la carrosserie à la suspension. En même temps, le contrôle séparé des phases de rebond et de compression optimise la dynamique de conduite, car les vibrations d'expansion et de suspension peuvent être contrôlées indépendamment les unes des autres. L'écart entre le confort et la conduite sportive est plus perceptible.



Direction progressive



L'agilité de l'Audi Q3 Sportback est t améliorée par le système de direction progressive (disponible en option). En fin de course, le rapport de direction diminue significativement pour une plus grande manœuvrabilité. Les mouvements de direction sont transmis de manière plus directe aux roues. La réponse de direction derrière le volant peut être ressentie plus précisément. La friction réduite offre une meilleure sensation de direction.



Audi drive select



Via le système Audi drive select, le mode Balanced remplace le mode automatique. Comme son nom l'indique, le mode Balanced représente l'équilibre optimal entre dynamique de conduite et confort. Le mode Blanced est activé chaque fois que le véhicule est démarré et peut également être configuré pour s'adapter aux besoins individuels. Le mode « Offroad plus » (pour les modèles équipés de la technologie quattro) peut être présélectionné comme mode par défaut via le MMI.



Systèmes d'assistance à la conduite



L'Audi Q3 Sportback s'appuie sur un large éventail de systèmes d'assistance à la conduite.



Les assistances à la conduite de série sont les suivantes : l'Audi park assist qui facilite le stationnement via les radars à l'avant et à l'arrière du véhicule, le régulateur de vitesse, l'alerte de sortie de voie avec assistance d'urgence, la reconnaissance des panneaux de circulation ainsi que la surveillance active du conducteur.



Les points forts pour le confort de conduite incluent l'assistant de conduite adaptatif plus qui prend en charge l'assistance longitudinale et latérale et a été complété par la fonction d'assistance au changement de voie. Le système aide à l'accélération, au freinage, au maintien de la vitesse et au respect de la distance fixée, ainsi qu'au guidage dans la voie sur certaines sections de l'itinéraire à des vitesses allant jusqu'à 210 km/h. Le système prend t en charge les changements de voie assistés à des vitesses de 90 km/h ou plus sur les autoroutes. Ce dernier peut être activé via le MMI et utilise les données du radar arrière pour indiquer par des flèches blanches dans le tableau de bord et l'affichage tête haute si et dans quelle direction un changement de voie est possible. Si un changement de voie est initié en actionnant le clignotant, le système soutient activement le processus de direction.



En coordination avec des données en ligne, l'assistant de conduite adaptatif peut maintenir la voie du véhicule même sans une bordure de voie reconnue et peut augmenter le confort pour la circulation rurale et urbaine (hors autoroute). L'utilisation des données en ligne pour l'assistant de conduite adaptatif est incluse pendant trois ans après la livraison du véhicule. Après cela, les clients ont la possibilité de prolonger la durée (option payante).



L'assistant d'urgence est capable de prendre le contrôle du véhicule si le conducteur ne réagit plus. Dans ce cas, l'assistant d'urgence conduit indépendamment l'Audi Q3 Sportback vers l'accotement le plus proche et l'arrête (uniquement en coordination avec le pack Tech pro, en option). Lorsque cela se produit, l'assistant émet des avertissements visuels, sonores et haptiques avec des à-coups de frein et active les feux de détresse.



Une caméra intérieure surveille le conducteur pour détecter des signes de somnolence et de manque de concentration. Si le conducteur ne réagit pas aux avertissements de l'Audi Q3 Sportback pendant une certaine période, un signal d'avertissement retentit et un affichage visuel apparaît sur le tableau de bord. Si le conducteur ne réagit toujours pas, l'Audi Q3 Sportback se déporte automatiquement sur la bande d'arrêt d'urgence et initie un appel aux services d'urgence. Les données ne sont pas enregistrées.



L'Audi Park assist plus permet d'apprendre à l'Audi Q3 Sportback des manœuvres de stationnement individuelles. Si l'accès à un abri ou à un garage est difficile, l'Audi Q3 n'a besoin d'être entraînée qu'une seule fois et s'occupera ensuite du stationnement toute seule - le conducteur n'aura qu'à observer. Il en va de même pour la sortie d'une place de stationnement. L'Audi Q3 Sportback peut mémoriser jusqu'à cinq manœuvres de stationnement, mesurant 50 mètres de long. Les manœuvres peuvent avoir des noms individuels.



Si le trajet se termine dans une impasse, l'Audi Park assist plus (disponible en option) offre une aide fiable. À des vitesses inférieures à 35 km/h, l'Audi Q3 Sportback peut mémoriser une distance d'environ 50 mètres et faire marche arrière de manière indépendante à une vitesse d'environ 10 km/h.



Dans la circulation urbaine, l'assistance au stationnement plus avec le système de stationnement aide le conducteur avec des manœuvres de direction ciblées lors du stationnement dès que les capteurs ultrasoniques ont détecté un espace de stationnement perpendiculaire ou parallèle approprié.



L'Audi Park assist plus fournit également un support lors de la marche arrière pour sortir d'une place de stationnement et peut être activé pendant qu'une manœuvre de stationnement manuelle est en cours. Pour bénéficier de cette assistance, le conducteur doit suivre les instructions sur l'affichage et accélérer et freiner en conséquence. Les quatre caméras à large angle entourant le véhicule couvrent toute la zone directement autour du véhicule et permettent une variété de vues différentes pour des manœuvres plus pratiques. Le conducteur peut sélectionner différentes vues sur l'affichage MMI, facilitant le positionnement du véhicule dans l'espace de stationnement.



La reconnaissance des panneaux de signalisation affiche aussi des panneaux d'avertissement : par exemple, le système reconnaît les panneaux de priorité, les chantiers, les passages piétons, les passages d'animaux et les passages à niveau.

Eric Houguet, écrit le 25/08/2025