La Peugeot 308 SW bénéficie d'une face avant renouvelée éclairée 18 photos La Peugeot 308 SW bénéficie d'une face avant renouvelée éclairée

Le break compact Peugeot 308 SW s'offre un restylage. La 308 station wagon bénéficie d'une face avant renouvelée illuminée. Le blason Peugeot lumineux est au cœur de la face avant renouvelée. Au-dessus du blason, un ensemble de brins lumineux surligne la calandre et prolonge l'illumination vers les projecteurs. Le radar de proximité, dissimulé derrière le blason, reste invisible.



La posture du station wagon du segment C Peugeot est accentuée par l'épaulement renforcé du début des ailes à l'extrémité de la face avant, dans le prolongement des projecteurs.



La découpe en forme de trapèze de la partie basse du bouclier contribue à assoir sur la route le break compact 308 SW, tout comme les prises d'air situées aux deux extrémités. Les prises d'air guident le flux vers l'intérieur des passages de roues. Cette optimisation aérodynamique contribue à optimiser la consommation de carburant.



La calandre adopte un traitement ton caisse, intégré à la carrosserie. Les pampilles s'espacent en partie centrale pour optimiser le flux d'air, et se densifient sur les côtés, renforçant sa présence visuelle.



Les finitions GT et GT exclusive bénéficient d'une face avant éclairée.



Les fonctions éclairantes (feux de croisement et feux de route), structurées en deux parties horizontales superposées (au-dessus, les feux de croisement ; au-dessous, les feux de route) s'intègrent discrètement dans le bouclier.



La Peugeot 308 SW arbore une signature lumineuse inédite, avec trois fines griffes en LED, positionnées dans la zone du regard. La signature fait office de feux de jour et de clignotants (à défilement sur les finitions GT et GT Exclusive).



Les projecteurs bénéficient de la technologie Peugeot Full LED sur les finitions Style, Business et Allure et de la technologie Peugeot Matrix LED sur les finitions GT et GT Exclusive.



La Peugeot 308 SW offre une signature lumineuse arrière avec trois griffes en LED inclinées positionnées de chaque côté du bandeau noir laqué qui surplombe le blason Peugeot.



La Peugeot 308 SW se distingue par un profil racé et un arrière sophistiqué.



A l'intérieur, l'architecture de la planche de bord est conçue pour libérer de l'espace au bénéfice des passagers avant. On retrouve le combiné d'instruments, un écran central tactile 10 pouces et les principales commandes. Les matériaux, tels l'aluminium véritable et l'Alcantara, renforcent la sensation de confort.



Intégrées dans un bandeau noir sous l'écran central tactile, les cinq i-toggles permettent de configurer des raccourcis vers les réglages préférés pour certaines fonctions : climatisation, contact téléphonique, station radio, navigation vers le domicile, etc.



La Peugeot 308 SW dispose d'une banquette arrière modulable en 3 parties (40/20/40) et dotée de commandes de rabattement depuis le coffre.



Un volet de coffre motorisé facilite l'accès bras chargés.



Au volant, les sensations sont optimisées par la position de conduite basse et la qualité de la filtration des vibrations apportée par les suspensions.



La Peugeot 308 SW est proposée avec un choix large de motorisations: hybride 145 ch et hybride rechargeable 195 ch, diesel BlueHDi 130 ch et électrique 156 ch.



La Peugeot 308 SW à motorisation Hybride 145 ch est associée à une boite automatique 6 vitesses électrifiée e-DCS6 à double embrayage. Grâce à une batterie qui se recharge automatiquement pendant la conduite, cette technologie offre un surcroît de couple et des accélérations dynamiques tout en offrant des consommations maitrisées (4,8 - 5,1 litres aux 100 km selon le modèle, en cycle mixte WLTP). En ville, la Peugeot 308 SW Hybride 145 peut circuler jusqu'à 50 % du temps en mode électrique zéro émission.



La Peugeot 308 SW Hybride Rechargeable 195 ch associe un moteur électrique de 92 kW (125 ch) à un moteur thermique 4 cylindres 1.6 litre turbocompressé de 150 ch (110 kW), pour une puissance cumulée de 195 ch (143 kW). La boite automatique double embrayage à 7 rapports e-DCS7 permet des changements de vitesses rapides. La motorisation hybride rechargeable de deuxième génération intègre une batterie de 17,2 kWh qui permet une autonomie en roulage électrique de 85 km (cycle mixte WLTP). Elle peut être rechargée en 2 heures 05 (chargeur 7,4 kW) ou en 7 heures 25 sur une prise domestique standard (10 A, 2,3 kW).



La Peugeot 308 SW embarque une motorisation Diesel quatre cylindres 1.5 litre BlueHDi 130 ch. Avec sa boîte automatique EAT8 elle est adaptée à un usage intensif sur longues distances.



Le moteur électrique de 115 kW (156 ch) de la 308 SW électrique offre un couple de 270 Nm. Il est associé à une batterie de 58,4 kWh (55,4 kWh utiles) qui fonctionne sous 400 Volts. La Peugeot E-308 SW offre une autonomie étendue jusqu'à 440 - 444 km (cycle mixte WLTP).



La Peugeot 308 SW est conçue en France et produite dans l'usine de Mulhouse.



La Peugeot 308 SW bénéficie du programme Peugeot Care : une garantie de 8 ans / 160 000 km sur l'ensemble du véhicule sous réserve de réaliser le programme d'entretien constructeur dans le réseau Peugeot.



Les première livraisons de la Peugeot 308 SW restylée interviendront fin 2025.

Eric Houguet, écrit le 27/08/2025