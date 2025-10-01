Le véhicule défini par logiciel constitue une révolution technologique dans l'industrie automobile

Le véhicule défini par logiciel (SDV) révolutionne l'expérience de conduite en exploitant pleinement le potentiel technologique du véhicule grâce à des mises à jour et à l'ajout de nouvelles fonctionnalités tout au long du cycle de vie, afin de rendre le véhicule toujours plus sûr et plus performant. En 2025, un véhicule moderne contient en moyenne près de 200 millions de lignes de code, soit 33 fois plus qu'un Boeing 787, ce qui en fait un véritable ordinateur sur roues.Une architecture centralisée pour plus de performance et de connectivité
Contrairement aux architectures traditionnelles (architecture distribuée) dans lesquelles chaque fonction du véhicule possède sa propre unité de calcul (ECU), le SDV utilise un petit nombre de contrôleurs centralisés puissants pour gérer la plupart des fonctions. Cela permet à la fois de simplifier l'architecture électrique et électronique de la voiture
, de réduire le poids (moins de câbles) et d'augmenter la performance. L'architecture centralisée permet également d'améliorer la connectivité du véhicule.Découpler équipements et logiciels pour une évolution continue
Les équipements et les logiciels d'une voiture ont des cycles de vie différents. Contrairement aux véhicules traditionnels, le véhicule défini par logiciel (SDV) repose sur un principe de conception qui découple le logiciel et les équipements. Grâce aux mises à jour, un véhicule défini par logiciel (SDV) peut bénéficier de fonctionnalités qui n'existaient pas à l'origine. Les logiciels et les équipements évoluent indépendamment l'un de l'autre. Pour cela, les équipements (unités de calcul et capteurs) doivent être pensés pour être évolutifs dès leur conception, permettant d'améliorer les performances au fi l du temps si nécessaire.
Au fur et à mesure que le champ fonctionnel s'élargit, les capacités informatiques et les capteurs évoluent.De puissantes capacités informatiques intégrées
La capacité de chaque contrôleur est basée sur un système sur puce (SoC), ou microprocesseur. Comme un ordinateur miniature, le système sur puce (SoC) fournit la puissance de calcul nécessaire pour effectuer des tâches plus ou moins complexes et réagir en conséquence. Plus le système sur puce (SoC) est puissant, plus les tâches de l'ordinateur peuvent être complexes et plus la vitesse de réaction est rapide.
A titre d'exemple, le contrôleur de domaine ADAS de Valeo prend en charge plusieurs options
de systèmes sur puce (SoC), de 100 à 250 ou 500
TOPS de puissance de calcul, afin de faire évoluer les capacités du véhicule, de la perception et du stationnement automatisé à la conduite automatisée
avancée en transformant les données brutes des capteurs en décisions en temps réel.
Les unités de calcul sont conçues pour être résilientes et durables, avec des systèmes thermiques avancés (refroidissement passif, par air ou par liquide jusqu'à 250 W). Elles sont conformes à la norme de sécurité automobile
ASIL D.
En combinant calcul haute performance, conformité aux normes de sécurité et évolutivité OTA, les unités de calcul deviennent le cerveau des véhicules de demain, offrant réactivité, flexibilité et innovation continue.Un véhicule évolutif
Le véhicule défini par logiciel (SDV) s'adapte aux besoins et aux attentes des automobilistes en leur permettant de choisir des fonctionnalités et des applications logicielles spécifiques. Comme la mise à niveau des phares pour disposer d'un éclairage adaptatif, l'augmentation de la puissance du moteur électrique pour tracter une remorque, l'ajout de fonctions d'aide à la conduite
ou l'ajout de fonctions d'infodivertissement.Une expérience utilisateur fluide
Le véhicule défini par logiciel (SDV) améliore l'expérience de l'automobiliste en permettant des diagnostics à distance et des mises à jour à distance (OTA). Cette capacité permet d'assurer une maintenance préventive, d'améliorer les fonctionnalités (tant que les équipements le permettent) et d'accroître la sécurité. Elle permet aussi de résoudre certains problèmes à distance, ce qui réduit la nécessité de procéder à des rappels.De nouveaux modèles économiques et une collaboration plus étroite entre les acteurs
Avec l'avènement du véhicule défini par logiciel (SDV), l'industrie automobile
subit de profonds changements. La chaîne d'approvisionnement passe d'une hiérarchie pyramidale, basée sur une relation descendante entre les fabricants et l'écosystème, à une approche circulaire basée sur des partenariats technologiques. De nouveaux acteurs apparaissent, tels que les fournisseurs de services informatique, de solutions cloud ou de contenu. Dans cet écosystème, l'innovation est ouverte et les solutions sont co-développées.
Le modèle reflète une transformation économique plus large : au lieu de verrouiller toutes les fonctionnalités à l'achat
, les constructeurs automobiles
peuvent offrir des évolutions payantes au fi l du temps: de l'amélioration de l'éclairage à la mise à niveau des fonctions ADAS.L'intelligence multicouches derrière les architectures de nouvelle génération
Au cœur de la transformation se trouvent les contrôleurs de domaine, de puissants ordinateurs embarqués qui traitent en temps réel les données des capteurs ADAS afin de créer une vue à 360° de l'environnement
et exécuter des algorithmes de conduite complexes. Construits autour de systèmes sur puce (SoC) automobiles de haute performance, tels que le Snapdragon de Qualcomm, les contrôleurs de domaine offrent la puissance de calcul, la mémoire et la flexibilité nécessaires pour héberger les fonctions avancées.
Le véhicule défini par logiciel (SDV) ne s'appuie pas sur une seule couche informatique. Pour rapprocher l'intelligence des systèmes physiques du véhicule, des contrôleurs de zone (des unités) gèrent la distribution de l'énergie et l'agrégation des données locales. Placés à proximité des actionneurs et des capteurs, les contrôleurs de zone réduisent le câblage et la latence et peuvent traiter des tâches localisées, commande des sièges, éclairage, vitres électriques... Ils contribuent à simplifier l'architecture du véhicule, réduire le poids et le coût
et améliorent l'efficacité énergétique.
L'étape finale de cette évolution est le contrôleur central : un centre de calcul haute performance qui intègre plusieurs contrôleurs de domaine, d'abord dans un boîtier commun, puis sur une seule carte, et enfin dans un système sur puce (SoC) unifié. Cette unité agit comme le cerveau principal du véhicule, capable de gérer des fonctions critiques dans plusieurs domaines. Le contrôleur central peut être modulaire : les constructeurs peuvent en faire évoluer les performances
en ajoutant de la mémoire ou en améliorant les processeurs, en plus des mises à jour logicielles à distance.Source
: Valeo