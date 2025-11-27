La technologie d'éclairage LED adaptative améliore l'expérience de conduite

La technologie d'éclairage adaptative
améliore l'expérience du conducteur.
La technologie d'éclairage LED
transforme la nuit en jour.
L'avant du SUV compact Audi Q3 présente des phares avant à Matrix LED numériques qui utilisent un module micro-LED.
Le module micro-LED comporte 25 600 micro-LED
et mesure environ 13 millimètres de large. Chaque micro-LED individuelle fait environ 40 micromètres de taille, ce qui représente la moitié de l'épaisseur d'un cheveu humain. L'utilisation de la technologie micro-LED produit un éclairage amélioré et garantit ainsi un contraste très clair sur la route, ce qui est particulièrement appréciable lors des conditions météorologiques difficiles.
Conjointement avec la source lumineuse micro-LED, les phares Matrix LED numériques assurent une distribution de lumière très précise des pleins phares et un meilleur contrôle de l'éblouissement pour les autres usagers de la route, augmentant ainsi la sécurité routière.
Les fonctions d'éclairage directionnel sont plus étroitement liées aux fonctions d'assistances à la conduite. Les informations sont affichées directement dans l'affichage tête haute via un repère visuel aligné sur l'infrastructure routière.
Sur autoroute, si un véhicule est présent dans l'angle mort, l'avertissement de changement de voie déclenche un signal visuel via l'éclairage de la voie en complément de l'avertissement actif d'angle mort. L'affichage de l'avertissement de sortie de voie dans le phare soutient également le conducteur sur les routes de campagne.
Les informations de circulation étendues projettent un flocon de neige sur la route comme symbole d'avertissement à partir d'environ 70 km/h en cas de conditions gelées possibles devant.
Lors de passages sur des chantiers de construction, où les conducteurs doivent faire face à un manque de clarté, les phares Matrix LED numériques ajustent automatiquement l'éclairage éteignant la lumière de voie au profit de l'éclairage directionnel, afin de faciliter le maintien dans la bonne voie.
Il est possible de désactiver des fonctions individuelles des phares Matrix LED numériques.
La technologie d'éclairage permet aussi un haut niveau de personnalisation des véhicules.
Avec les modules Matrix LED numériques, les feux diurnes numériques avec technologie LED, composés de 23 segments de chaque côté, créent des signatures lumineuses qui rendent le véhicule reconnaissable sur la route.
En fonction des caractéristiques du véhicule, jusqu'à quatre signatures lumineuses numériques différentes avec des scénarios d'éclairage personnalisés pour l'arrivée et le départ peuvent être sélectionnées.
La face arrière de l'Audi Q3 est ornée de feux arrières numériques 0LED optionnels, complétés par une bande lumineuse LED continue ainsi que des anneaux illuminés disponibles en option. Un total de 36 segments différents est divisé en six panneaux OLED numériques, permettant des signatures lumineuses arrière numériques.
La technologie d'éclairage LED est présente dans les halls d'exposition des voitures neuves.
L'éclairage LED accentue le design d'une voiture exposée. Une lumière LED puissante met en valeur les détails de style du véhicule.
C'est notamment la peinture de la carrosserie qui est mise en valeur par l'éclairage LED; les peintures ont le même aspect naturel qu'à la lumière du jour.
Grâce à l'éclairage, les véhicules sont mis en scène de manière optimale dans une concession automobile.
L'éclairage est allumé presque toute la journée dans un hall d'exposition.
Dans un hall d'exposition, on retrouve essentiellement de l'éclairage sur rail et de l'éclairage encastré de plafond.
Un éclairage pour garage
clair et uniforme est également présent dans les ateliers pour faciliter le travail précis des mécaniciens et des carrossiers.
L'éclairage de l'atelier doit s'adapter aux dimensions de l'atelier, à la hauteur du plafond et à l'influence de la lumière du jour. Dans l'atelier d'une concession automobile, l'éclairage doit correspondre autant que possible à la lumière du jour. Dans les parties de l'atelier qui nécessitent une luminosité supérieure, des spots LED ou des projecteurs à LED sont être utilisés pour renforcer l'éclairage.
La réglementation en matière d'éclairage intérieur des concessions automobiles est définie dans la norme DIN EN 12464-1. La norme prescrit les exigences d'éclairage vis-à-vis des personnes présentes sur des lieux de travail intérieurs . Les exigences normalisées en matière de lumière et d'éclairage sont conçues pour les performances visuelles des personnes dont la capacité visuelle est normale. Des recommandations de bonne pratique de l'éclairage sont données en complément.
L'éclairage LED à l'intérieur du bâtiment sert également à l'orientation des visiteurs dans une concession automobile. Des rubans LED permettent de baliser les chemins menant au hall d'exposition. En éclairant subtilement le sol, ils guident les visiteurs vers la surface d'exposition des véhicules neufs.
La plupart des points de vente disposent aussi d'un éclairage extérieur.