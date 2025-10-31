L'Active Torque Vectoring de l'Alpine A390 permet la gestion individuelle de chaque moteur électrique arrière

Le sport fastback électrique Alpine A390
est doté d'une architecture moteur composée de trois moteurs
: un moteur à l'avant assurant la motricité aux roues avant et deux moteurs à l'arrière alimentant chacun une roue arrière
. Outre la transmission intégrale
, cette configuration mécanique rend possible la gestion individuelle de chaque moteur électrique arrière
.
Au terme de 5 ans de développement et de mise au point par l'équipe d'ingénierie d'Alpine, le système surpasse les capacités du différentiel à glissement limité mécanique pour contrôler avec la rapidité et finesse le couple envoyé sur chacune des roues arrière.
Constance Leraud-Reyser, Ingénieure Systèmes Pilotés Alpine, explique: « L'Alpine Active Torque Vectoring surpasse les fonctions d'un conventionnel différentiel à glissement limité. Permettant une répartition de 0 à 100 % du couple entre les deux roues arrière, cette innovation brevetée confère une sécurité et une agilité dynamique hors pair à Alpine A390. »
L'A390 GTS est la première Alpine de plus de 400 chevaux et dont le couple est supérieur à 800 Nm. Le 0 à 100 km/h est réalisé en moins de 4 secondes et le 1 000 mètres départ-arrêté nécessite 22 secondes. C e qui constitue des performances
de vraie sportive. L'A390 ne se limite pas à ces chiffres. Elle fait rimer agilité et efficacité.« Pour y parvenir, Alpine ne s'est pas contentée d'équiper son premier sport fastback d'une transmission intégrale et d'un système de contrôle de traction. L'A390 inaugure l'Alpine Active Torque Vectoring. Une innovation permettant de maximiser en permanence le couple transmissible aux roues »
déclare Constance Leraud-Reyser.
Selon la demande du conducteur d'angle au volant et la vitesse de l'A390 GTS, l'Alpine Active Torque Vectoring génère une différentiation de la répartition du couple aux roues arrière. Cette action corrige l'écart de glissement de la roue droite par rapport à la roue gauche (et inversement) et optimise la dynamique du véhicule en virage. « Ce système élimine la moindre tendance sous-vireuse ou survireuse du véhicule. » précise Constance Leraud-Reyser.
L'Alpine Active Torque Vectoring agit de manière ultra-réactive, de l'ordre du millième de seconde, aussi bien en phase d'accélération, en virage et qu'en ligne droite.
Grâce à l'Alpine Active Torque Vectoring, l'A390 GTS offre une agilité de conduite et une facilité de prise en main hors pair. « À son volant, le sentiment d'inertie - ou inertie perçue - lié à la taille et à la masse d'un véhicule de son gabarit est gommé pour laisser place à une sensation de faire corps avec la voiture
. » nous confie Constance Leraud-Reyser.
L'Alpine Active Torque Vectoring, par l'amélioration de la motricité qu'il procure, améliore la sécurité de conduite de Alpine A390. Si l'une des roues arrière patine sur une plaque de verglas, le couple est corrigé pour optimiser la tenue de route.
Un affichage spécifique au niveau du combiné d'instrumentation et sur l'écran central dans la partie Live Data d'Alpine Telemetrics permet la visualisation en temps réel du fonctionnement de l'Alpine Active Torque Vectoring par le conducteur.
La gestion du couple est assurée par trois systèmes complémentaires. L'Alpine Torque Pre-Control se concentre sur la motricité. L'eAWD (AWD pour All Wheel Drive soit 4 roues motrices) module la balance du véhicule en virage par la répartition du couple entre l'essieu avant et l'essieu arrière. L'Alpine Active Torque Vectoring assure la répartition du couple entre les roues arrière.
L'Alpine A390 dispose de cinq modes de conduite sélectionnables depuis le bouton dédié au volant : Save, Normal, Sport, Perso et un Track (piste). Selon le choix de personnalisation opéré par le conducteur, l'angle du volant et la vitesse, l'Alpine Active Torque Vectoring opère une répartition différente du couple entre la roue gauche et la roue droite accentuant selon l'agilité, le dynamisme en courbes ou la stabilité à hautes vitesses.« Grâce à l'Alpine Active Torque Vectoring, nous sommes parvenus à rendre l'A390 aussi agile et rapide que l'A110 ! Son efficacité rend la conduite de l'A390 déconcertante de simplicité compte tenu de sa puissance et de ses performances. »
conclut avec le sourire Constance Leraud-Reyser.