Le système de direction Steer-by-Wire repose sur une liaison logicielle

Avec la technologie Steer-by-Wire
, la transmission mécanique entre le volant et les roues disparaît au profit d'une liaison logicielle
. Résultat : des possibilités presque illimitées pour la démultiplication de la direction, des manœuvres plus précises, une stabilité et une sécurité accrues, ainsi qu'une réactivité optimale.
La technologie Steer-by-Wire ouvre aussi la voie à des designs de volant et d'habitacle revus, tout en préparant l'intégration de fonctions de conduite autonome
jusqu'au niveau 4.
Dans les véhicules définis par logiciel, le Steer-by-Wire assure des manœuvres précises, plus de stabilité, de sécurité et de réactivité. Cette technologie s'impose aujourd'hui pour les modèles où assistance à la conduite
, électrification et fonctions logicielles avancées redéfinissent l'expérience de conduite.
ZF est à l'avant-garde de cette technologie. En Chine, la Nio ET9 est dotée d'un véritable système Steer-by-Wire développé par ZF. “Grâce à notre expertise en systèmes de direction, nous permettons aux constructeurs de libérer tout le potentiel dynamique de leurs véhicules”,
souligne Philippe Gasnier, Head of Research and Development, Division ZF Chassis Solutions. »Steer-by-Wire : une technologie clé pour la dynamique de conduite et l'automatisation
Contrairement aux directions classiques, le Steer-by-Wire supprime la liaison mécanique reliant le volant à la crémaillère de direction. La force de braquage est générée par un actionneur mécatronique situé entre les roues, tandis qu'un actionneur de volant, équipé d'un capteur d'angle, transmet les sollicitations de trajectoires du conducteur. Un moteur électrique, appelé unité de retour de couple (torque feedback unit), recrée la sensation naturelle de direction et restitue le ressenti des conditions de la route.
Conçu avec une architecture redondante pour garantir la sécurité, le système Steer-by-Wire de ZF ajuste la démultiplication de la direction en fonction de la vitesse et des conditions de conduite : un braquage plus direct à basse vitesse pour offrir maniabilité et précision lors des manœuvres, et plus progressif à haute vitesse, pour assurer confort et stabilité. Pour le conducteur, la différence est immédiate, ce qui renforce le plaisir de conduite.
Pour les constructeurs, les bénéfices sont clairs : plus de liberté dans la conception de l'habitacle, la possibilité d'imaginer des volants compacts ou repliables, et un assemblage simplifié grâce à la suppression de l'arbre intermédiaire. Cette évolution facilite l'adaptation des plateformes, réduit la transmission des bruits et améliore la sécurité passive.
Le Steer-by-Wire pose aussi les fondements des aides à la conduite
les plus avancées : quand la direction mécanique se limite au niveau 3, cette technologie permet d'atteindre le niveau 4 et au-delà, et prépare de futures fonctions de sécurité active comme l'Automated Emergency Steering (AES).Une solution universelle : des algorithmes logiciels à la place de la mécanique
Un autre avantage majeur du Steer-by-Wire : la direction et la dynamique de conduite peuvent être définies et ajustées par logiciel. Les constructeurs peuvent ainsi exprimer l'identité de conduite propre à leur marque uniquement par des paramètres logiciels, sans avoir à concevoir de variantes mécaniques pour chaque modèle ou configuration, ce qui réduit les coûts de développement, simplifie la calibration du châssis et accélère l'industrialisation.
Pour les conducteurs
, cela signifie un choix plus large de modes de conduite et une direction adaptable à chaque situation.