L'unité de retour de couple Twin Worm de ZF assure un ressenti de direction propre à chaque marque

Conduire, c'est interagir avec la route à travers le volant. Le ressenti qui en découle est essentiel, tant pour la sécurité que pour le plaisir de conduite. Avec son concept breveté « Twin Worm »
, l'unité de retour de couple
(Torque Feedback Unit) développée par ZF exploite une large bande passante, offrant à la fois précision et compacité, avec un ratio couple/taille pertinent.
Le système « Twin Worm » de ZF utilise deux vis sans fin indépendantes, pilotées par logiciel, qui travaillent de concert pour générer un retour précis et naturel. Cette conception assure une redondance pour la sécurité et permet un contrôle fin du ressenti. « Grâce à ce système mécatronique et à son logiciel de commande dédié, nous parvenons à éliminer totalement, et de manière contrôlée, le jeu inhérent aux mécanismes d'engrenages », explique Stéphane Cassar, Head of the Steer-by-Wire Product Group chez ZF.
La friction et le jeu dans les systèmes de direction sont des facteurs clés qui influencent le confort de conduite. Là où les solutions traditionnelles nécessitent des dispositifs mécaniques complexes comme des ressorts ou des amortisseurs, ZF s'appuie sur son système de contrôle logiciel avancé.
La démultiplication de direction, et donc l'angle maximal du volant, peut être ainsi réduite à 180–210 degrés, permettant des volants plus plats et des manœuvres sans repositionner les mains. Conforme au plus haut niveau de sécurité fonctionnelle (ASIL-D), le système est compatible avec la conduite automatisée
jusqu'au niveau 4.