Le concept AMG GT XX affiche un coefficient de traînée de 0,19 malgré des pneus larges

À 300 km/h (sur circuit fermé), environ 83 % de l'énergie motrice est nécessaire pour surmonter la traînée aérodynamique. C'est pourquoi l'efficacité aérodynamique est particulièrement cruciale dans le segment des voitures
Le concept AMG GT XX a effectué la majeure partie de son test d'endurance extrême à Nardò à une vitesse de 300 km/h.
L'aérodynamisme du véhicule est optimisé pour les vitesses élevées. Sa carrosserie profilée est définie par un capot bas et une ligne élancée. En complément, une calandre avant surbaissée avec des rideaux d'air latéraux, des séparateurs avant devant les roues et un arrière long et large avec diffuseur et lames latérales.
Grâce à un travail concentré sur de nombreux détails, le coefficient de traînée a pu être amélioré.
Des mesures individuelles telles que des rétroviseurs aérodynamiques optimisés, un diffuseur allongé et le spoiler arrière ont amélioré l'aérodynamisme.
La valeur coefficient de traînée
(Cx) du concept AMG GT XX lors du test extrême de Nardò était de 0,19
, malgré des pneus larges hautes performances.
Cette valeur a un impact direct sur la conduite longue distance : aux vitesses parcourues sur le circuit de Nardo (300 km/h), une amélioration de 1 point (Cd réduit de 0,001) a un effet similaire sur l'autonomie et l'efficacité qu'un gain de poids d'environ 90 kilogrammes.
Le travail aérodynamique ne s'est pas arrêté au soubassement : un contour de soubassement spécialement développé assure un équilibre aérodynamique et donc une surface de contact optimale avec une efficacité maximale. Il crée ce que l'on appelle l'effet Venturi. Cela réduit le soulèvement de l'essieu arrière avec un impact minimal sur la traînée, offrant une stabilité de conduite extrêmement élevée. L'aileron arrière actif a pu rester rétracté lors du test extrême de Nardò, car le concept AMG GT XX génère suffisamment d'appui grâce à son seul aérodynamisme.
L'aérodynamisme contribue également aux performances de refroidissement élevées de la batterie haute tension. Le système de contrôle de l'air Airpanel de l'AMG GT a été perfectionné. Le système assure un équilibre optimal entre refroidissement et faible traînée, en fonctionnant avec des persiennes mobiles positionnées derrière la calandre. Les refroidisseurs de passage de roue (y compris les ventilateurs) sont intégrés dans le système. En fonctionnement normal, les persiennes restent fermées, ce qui réduit la traînée et dirige le flux d'air vers le soubassement. Ce n'est que lorsqu'un refroidissement supplémentaire est nécessaire que les persiennes s'ouvrent, fournissant aux échangeurs de l'air à la demande.