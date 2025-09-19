Le contrôle aérodynamique actif
du flux d'air
du concept AMG GT XX
repose sur des actionneurs à plasma
qui permettent une nouvelle liberté de conception.
Dans le cadre du programme technologique du concept AMG GT XX, des recherches ont été menées sur une nouvelle technologie, même si elle n'était pas liée à la propulsion de Nardo ou à une production en série future : « Aerodynamics by wire».
L'équipe de recherche de Mercedes
-Benz AMG a utilisé un actionneur à plasma électrique pour créer une séparation ciblée sur une courbe de carrosserie à l'arrière. Cela nécessite normalement un spoiler physique et géométrique à l'extérieur du véhicule. Cette solution réduit la résistance à l'air, améliore les performances
aérodynamiques et donne une nouvelle liberté de conception.
La preuve de l'efficacité peut être fournie sur un modèle de soufflerie 1:1 du concept AMG GT XX. Des mesures ont été effectuées en soufflerie à des vitesses allant jusqu'à 200 km/h.
L'actionneur plasma se compose de deux électrodes disposées de manière asymétrique, qui sont séparées par une couche diélectrique isolante et peuvent être fixées au ras de divers composants. L'application d'une tension alternative à haute fréquence entre les électrodes conduit à la formation d'un champ électrique et d'un air faiblement ionisé (= plasma). Les ions sont accélérés par le champ électrique, et la collision particule-particule entraîne un transfert de quantité de mouvement des ions vers l'air neutre environnant. Ce transfert d'impulsion est communément appelé force de volume de l'actionneur plasma. Cela induit un écoulement localement, ce qui rend les actionneurs adaptés à une utilisation dans le contrôle de débit.
Les composants de l'actionneur plasma sont fins et légers. Ils peuvent être peints, ce qui les rend invisible dans l'aspect général du véhicule. Grâce à leur conception, ils peuvent contribuer à améliorer le coefficient de traînée et l'efficacité énergétique du véhicule. Les actionneurs à plasma ne nécessitent pas de pièces mécaniques, hydrauliques ou mobiles. Ils peuvent être adaptés rapidement à différentes ébauches de conception et peuvent être facilement construits dans différentes tailles et formes.