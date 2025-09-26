Le système de suspension EasyTurn pour l'essieu avant de ZF réduit le rayon de braquage

En s'appuyant sur la technologie steer-by-wire, ZF a perfectionné son système de suspension EasyTurn
pour l'essieu avant
. L'angle de braquage maximal des roues avant passe de 40 à 80 degrés, réduisant le rayon de braquage d'une berline
moyenne de plus de dix mètres à moins de sept mètres. « Tant que les systèmes reposaient sur des liaisons mécaniques, nous atteignions inévitablement les limites physiques de l'angle de braquage. Avec le steer-by-wire, ces contraintes disparaissent : les plus petits mouvements du volant suffisent désormais à manœuvrer dans des espaces restreints »
, explique Peter Kontermann, Project Manager EasyTurn chez ZF.
La démultiplication variable du système
garantit une maniabilité maximale lors des manœuvres de stationnement, tout en assurant un comportement de direction précis en conduite normale.
Le système de suspension pour l'essieu avant de ZF répond tout particulièrement aux besoins des véhicules urbains compacts, des véhicules de livraison et des navettes de transport de personnes. Combiné à la direction arrière active AKC de ZF, il améliore la maniabilité des grandes berlines
et des crossovers.