Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto
La Tribune Auto
Le système de suspension EasyTurn pour l'essieu avant de ZF réduit le rayon de braquage Le système de suspension EasyTurn pour l'essieu avant de ZF réduit le rayon de braquage Le système de suspension EasyTurn pour l'essieu avant de ZF réduit le rayon de braquage

Le système de suspension EasyTurn pour l'essieu avant de ZF réduit le rayon de braquage

3 photos
Le système de suspension EasyTurn pour l'essieu avant de ZF réduit le rayon de braquage

Le système de suspension EasyTurn pour l'essieu avant de ZF réduit le rayon de braquage

En s'appuyant sur la technologie steer-by-wire, ZF a perfectionné son système de suspension EasyTurn pour l'essieu avant. L'angle de braquage maximal des roues avant passe de 40 à 80 degrés, réduisant le rayon de braquage d'une berline moyenne de plus de dix mètres à moins de sept mètres.

« Tant que les systèmes reposaient sur des liaisons mécaniques, nous atteignions inévitablement les limites physiques de l'angle de braquage. Avec le steer-by-wire, ces contraintes disparaissent : les plus petits mouvements du volant suffisent désormais à manœuvrer dans des espaces restreints », explique Peter Kontermann, Project Manager EasyTurn chez ZF.

La démultiplication variable du système garantit une maniabilité maximale lors des manœuvres de stationnement, tout en assurant un comportement de direction précis en conduite normale.

Le système de suspension pour l'essieu avant de ZF répond tout particulièrement aux besoins des véhicules urbains compacts, des véhicules de livraison et des navettes de transport de personnes. Combiné à la direction arrière active AKC de ZF, il améliore la maniabilité des grandes berlines et des crossovers.

Eric Houguet, écrit le 26/09/2025

Sur le même thème

Rechercher sur le site

VOTRE CREDIT AUTO MOINS CHER

Simulez le financement de votre voiture neuve ou d'occasion

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

VOTRE ASSURANCE AUTO MOINS CHERE

Jusqu'à 357 € d'économies sur votre devis assurance auto

Lexique automobile

Certains termes automobiles vous échappent. Nous vous aidons avec notre lexique à y voir plus clair.

Consultez le lexique automobile

Icon newsletterNewsletter

Ne manquez rien de l’actualité automobile en vous inscrivant gratuitement à notre newsletter.

Je m'abonne

Shopping

Nous avons sélectionné pour vous des prestataires : concessionnaires, revendeurs, banquiers, radars…

Contactez nos partenaires
Reportage : technologie - Découvrez l'actualité du salon auto de Paris 2018