La Mercedes CLA électrique bénéficie d'optimisations aérodynamiques

Une faible résistance à l'air signifie un rendement élevé. Le comportement aérodynamique est donc crucial, en particulier pour les véhicules électriques. La réduction du coefficient de traînée de 0,01 augmente l'autonomie à longue distance d'environ 2,5 %. Sur la base d'un kilométrage annuel de 15 000 kilomètres, l'optimisation aérodynamique correspondante se traduit par une distance supplémentaire de 375 kilomètres.

La Mercedes CLA électrique affiche une valeur Cx de 0,21 grâce à des optimisations aérodynamiques. A titre de comparaison, le CLA de 2013 avait un Cx de 0,22, alors que l'EQS est à 0,20. Le concept Vision EQXX de 2022 dispose d'une valeur Cx de 0,17. La plate-forme technologique offre au vent moins de résistance à l'air qu'un ballon de football américain.

Sur les longues distances, l'aérodynamisme est le principal facteur d'influence sur l'efficacité.

Un point dans la valeur Cx, c'est-à-dire un millième (0,001), équivaut à dix kilogrammes de gain de poids dans le cycle WLTP. En d'autres termes : un point Cd en moins signifie environ un kilomètre d'autonomie en plus pour les voitures électriques. Une valeur Cx plus faible est particulièrement avantageuse à grande vitesse. En effet, la résistance de l'air augmente avec le carré de la vitesse. Cela signifie que si la vitesse double, la résistance de l'air quadruple.

Le coefficient de traînée sans dimension Cx est la mesure de la qualité aérodynamique d'une carrosserie et donc d'une automobile. La zone dite frontale indique la surface frontale qu'une voiture présente au vent. Auparavant, il était déterminé en projetant l'ombre du corps avec une lampe très éloignée sur un écran transparent. Ensuite, le contour a été dessiné et la surface totale a été calculée à partir des segments individuels. Aujourd'hui, la zone frontale est scannée avec des barrières lumineuses laser. La surface frontale multipliée par la valeur Cx donne la résistance à l'air.

Mercedes-Benz optimise les caractéristiques d'écoulement des véhicules dans les moindres détails grâce à un grand nombre de boucles de calcul, de simulations et de mesures dans la soufflerie de Sindelfingen. En plus de la forme externe, ce sont de nombreuses petites mesures qui conduisent à des valeurs aérodynamiques maximales. Il s'agit notamment d'une réduction de la surface frontale, d'un concept d'étanchéité étendu et de l'habillage du soubassement. Des spoilers de roue spéciaux à l'avant et à l'arrière aident à garantir que l'air circule autour des roues avec le moins de perte possible. Le réglage aérodynamique a également lieu sur les jantes et les pneus. Un système de persiennes derrière la calandre est disponible pour de nombreux modèles, qui régule le débit dans le compartiment moteur selon les besoins. Cela permet d'éviter un flux inutile et donc une augmentation de la consommation.

Au sein de la série CLA électrique, l'écart est également très faible.

Cela est dû en partie à la large gamme de roues optimisées sur le plan aérodynamique : un revêtement intégral bicolore pour les jantes en alliage léger. Par rapport à une roue conventionnelle, elle offre des performances jusqu'à 15 points Cx de mieux. Par rapport à une jante aérodynamique en aluminium déjà optimisée, l'avantage est de deux points Cx.

Les aérodynamiciens ont optimisé en détail les spoilers de roue devant les essieux avant et arrière sur toutes les tailles de centimètres, minimisant ainsi l'influence des roues et des pneus sur la résistance à l'air.

Dans la zone autour de la calandre et des phares, les joints ont été placés de manière optimale et partiellement scellés.

Le soubassement très lisse est presque entièrement fermé et les bras de suspension à ressort et les tirants sont également recouverts.

L'enjoliveur de roue arrière est fixé à la carrosserie, de sorte qu'il n'a pas d'articulations avec les composants environnants et ne bouge donc pas avec l'essieu lorsqu'il se comprime.

Afin d'éviter tout compromis aérodynamique, Mercedes-Benz installe deux variantes de diffuseur à l'arrière du CLA électrique : pour les modèles sans et avec attelage de remorque.

Les bonnes caractéristiques d'écoulement contribuent de manière décisive à la faible consommation d'énergie dans les conditions quotidiennes. La sécurité, le confort et l'environnement bénéficient également de l'élimination des turbulences atmosphériques perturbatrices. De faibles valeurs de portance assurent une bonne tenue de route, et un faible bruit de vent assure un haut niveau de confort sur longue distance.

Eric Houguet, écrit le 29/09/2025

