Le chargeur sans fil pour smartphone Qi2 résout les principaux problèmes de la recharge à bord

C'est une frustration bien connue : poser son téléphone sur un chargeur sans fil et arriver à destination avec une batterie à peine rechargée, voire un appareil en surchauffe ou déplacé hors de la zone de charge.
La recharge sans fil Qi2
résout ces désagréments, avec une recharge plus rapide et plus stable.Qu'est-ce que le chargeur sans fil Qi2 ?
Le chargeur sans fil Qi2 (prononcé “chee-two”) représente une avancée majeure. Une différence essentielle avec les chargeurs de génération précédente et immédiatement visible : le chargeur Qi2 intègre un anneau magnétique surélevé. Celui-ci maintient le téléphone en place grâce au dos magnétisé des iPhone (à partir du modèle 12), des Google Pixel (à partir du modèle 10), ainsi que des appareils Android équipés de coques compatibles.“Grâce à cette surface magnétisée semblable à un palet, les conducteurs peuvent poser facilement leur téléphone sur le chargeur et savoir immédiatement que la charge fonctionne, sans avoir à le repositionner en cours de route,”
explique Angela Moon, Senior Manager Recherche et Développement chez Nissan
Technical Center North America (NTCNA), à Farmington Hills (Michigan).
La magnétisation ne sert pas uniquement à maintenir le téléphone en place : elle améliore également l»efficacité de la charge.“Un alignement précis est essentiel pour la recharge sans fil,”
souligne Matt Zimmerman, Manager Recherche et Développement chez NTCNA. “Un décalage de seulement quelques millimètres peut entraîner une chute importante des performances. Le palet magnétique permet de garantir un positionnement optimal du téléphone pour une recharge efficace, même avec les caméras de grande taille des smartphones actuels.”Refroidissement actif pour de meilleures performances
Autre amélioration majeure : l»ajout d»un ventilateur, qui contribue à refroidir à la fois le chargeur et le smartphone.“La gestion thermique a longtemps constitué un défi pour les systèmes de recharge sans fil de précédentes générations. Le ventilateur permet de réduire significativement la chaleur générée,”
précise Angela Moon.
Les bénéfices sont doubles : en limitant la température, le système réduit le risque de surchauffe (qui peut entraîner l»arrêt temporaire de la charge) tout en améliorant l'efficacité globale.“En termes simples, un téléphone se recharge plus rapidement lorsqu»il reste à une température plus basse,”
ajoute Angela Moon.Une recharge plus rapide et plus stable
Grâce à l'adoption du chargeur Qi2, les conducteurs bénéficient d»une recharge plus rapide, plus régulière et plus fiable. Le chargeur Qi2 délivre une puissance constante pouvant atteindre 15 watts, contre 5 watts pour de nombreux chargeurs sans fil de génération précédente.“Les conceptions antérieures ajustaient fréquemment la puissance délivrée, notamment lorsque le chargeur devenait trop chaud,”
explique Matt Zimmerman. “Avec cette nouvelle version, ces variations sont largement réduites. Les utilisateurs arrivent ainsi à destination avec un niveau de charge supérieur à ce qui était possible auparavant.”
Associée au ventilateur de refroidissement, cette évolution permet de réduire le temps de recharge de 10 % à 90 % de batterie ; il passe ainsi de quatre heures à un peu plus de 90 minutes (durée approximative sur la base de tests réalisés en interne avec un iPhone 14 Pro).Un indicateur lumineux pour plus de simplicité
Dernier détail, discret mais essentiel : un voyant LED indique l'état du chargeur Qi2.
Orange fixe : la charge est en cours
Vert : l'appareil est entièrement chargé
Orange clignotant : un objet étranger est détecté
Le signal Orange clignotant peut alerter le conducteur si des clés ou un portefeuille ont été posés sur le chargeur, ou si le téléphone n»est pas correctement positionné.“Le chargeur Qi2 a été conçu pour améliorer l'ergonomie et l'expérience utilisateur, et l'indicateur lumineux s'inscrit pleinement dans cette logique.”“ Il supprime toute incertitude : un simple coup d'œil suffit pour vérifier que le téléphone est bien en charge,”
conclut Matt Zimmerman.
Nissan propose la recharge sans fil Qi2 aux États-Unis sur les Nissan Pathfinder 2026 (commercialisation prévue début 2026) et Nissan Murano
2026.
L'adoption du chargeur Qi2 illustre la manière dont Nissan s'appuie sur les technologies récentes pour simplifier le quotidien des conducteurs. En réinventant cette expérience courante, Nissan permet aux utilisateurs de consacrer moins de temps à se soucier de la recharge de leur téléphone et davantage à profiter du trajet.