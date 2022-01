Le véhicule électrique est perçu comme économique et agréable à conduire

L'Avere-France et Mobivia révèlent les résultats de leur baromètre « Les Français et la mobilité électrique » réalisé par Ipsos en 2021.Depuis près de 10 ans, l'Avere-France (association nationale pour le développement de la mobilité électrique) et Mobivia réalisent avec Ipsos un baromètre dédié à la mobilité électrique.La 5ème édition de ce baromètre donne des indicateurs sur la perception du véhicule électrique par les Français, ainsi que leurs usages et habitudes en matière de mobilité.En 2021, l'intérêt des sondés pour les enjeux liés aux respects de l' environnement et au véhicule électrique est en hausse.Leprogresse sensiblement par rapport à 2012 (année de publication du premier baromètre Avere France – Mobivia).53 % des sondés ont le sentiment d'être bien informés sur le prix des voitures électriques , contres 36 % en 2018 et seulement 24 % en 2012. En complément sur ce sentiment d'information, plus les personnes se disent informées sur la voiture électrique dans son ensemble, plus elles sont convaincues de ses avantages et de son intérêt à l'usage.Pour une majorité des sondés (87 %),Le véhicule électrique représente, de plus, un véhiculepour 74 % des Français.L'absence d'émissions de particules, de fumées ou d'hydrocarbures à l'usage, tout comme le faible coût à l'utilisation et le moteur silencieux sont les trois principaux avantages de la voiture électrique selon les personnes interrogées.Le véhicule électrique est considéré comme étantpar 70 % des Français. Si cette valeur reste élevée, elle est en baisse par rapport au précédent baromètre Avere France - Mobivia.Cette diminution pourrait s'expliquer par la multiplication de contenus à charge sur le véhicule électrique, mais également par une meilleure information et compréhension des Français sur les limites actuelles de la voiture électrique (composition, durabilité, recyclage des batteries, poids des véhicules, etc. ).Cécile Goubet, Déléguée Générale de l'Avere-France, précise que « sur l'ensemble de son cycle de vie, le véhicule électrique est bien moins polluant que son homologue thermique. Les études scientifiques sont unanimes : la voiture électrique entraîne une réduction de plus de 75 % de l'empreinte carbone en France par rapport à un véhicule thermique fossile et de 30% dans les pays européens où le mix électrique est le plus carboné ».: Baromètre 2021 dédié à la mobilité électrique Avere-France (association nationale pour le développement de la mobilité électrique) et Mobivia (entretien automobile et équipement véhicules multimarques).- 1 000 personnes interrogées, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus ;- Enquête réalisée du 3 au 10 novembre 2021, par Internet, via l'Access Panel Ipsos. Méthode des quotas : sexe, âge, profession de l'interviewé, région et catégorie d'agglomération.