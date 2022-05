La voiture individuelle est le moyen de mobilité quotidienne privilégié.

Enterprise, spécialiste de la location de courte durée de véhicules et fournisseur de services de mobilité globale, a consacré une étude sur la mobilité quotidienne des Français.Les résultats présentent(urbains et ruraux).Sur les 90% de Français propriétaires d'un véhicule,Ce résultat diffère selon les territoires :Plus la densité de population est forte, moins la voiture est utilisée au quotidien.91% des habitants de communes rurales ou de villes de moins de 20 000 habitants conduisent leur voiture au quotidien, alors qu'ils sont seulement 56% en agglomération parisienne.Sur les 10% de conducteurs non-propriétaires de véhicule, on retrouve principalement des jeunes conducteurs : 38% des 18-24 ans ne possèdent pas de véhicule.Parmi les Français n'utilisant pas de véhicule au quotidien,et 31% sont des jeunes (18-24 ans).Les voitures thermiques (diesel et essence) demeurent les véhicules les plus utilisés au quotidien par les Français avec respectivement 42% et 36% d'utilisateurs, loin devant les voitures hybrides et électriques.Le diesel est davantage prisé dans le reste de la France (46%) qu'en Ile-de-France (25%), alors que les motorisations essence ont une popularité quasi-similaire sur l'ensemble du territoire (36% pour les premiers, 34% pour les seconds).Les véhicules hybrides et électriques sont en retrait pour assurer la mobilité quotidienne des Français : 5% conduisent une voiture hybride et 2% une voiture électrique La mobilité "verte" est avant tout le fait des urbains dont les trajets en ville s'adaptent aux caractéristiques d'une motorisation hybride ou électrique. Cela concerne ainsi un résident sur dix des grandes villes de 100 000 habitants et plus.Etude Enterprise sur la perception des Français au sujet des Zones à Faible Emission (ZFE)L'étude « Les Français et les ZFE, où en sommes-nous ? » a été réalisée en partenariat avec OpinionWay, auprès d'un échantillon de 1073 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence. Les interviews ont été réalisées par questionnaire autoadministré en ligne sur système CAWI, les 9 et 10 mars 2022.Image by Nile from Pixabay