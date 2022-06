La plupart des conducteurs de véhicules électriques rechargent leurs voitures à domicile

Le principal problème pour de nombreux conducteurs de véhicules électriques reste la disponibilité des bornes de recharge en itinérance

Les(BEV) chargent principalement leurs véhiculessur des bornes de recharge domestiques ou des prises électrique renforcées.Une Borne de recharge à domicile coûte à partir de 1 489 euros avant déduction du crédit d’impôt, ce tarif comprend le diagnostic et l'installation par un technicien habilité IRVE. L’installation de la borne de recharge à domicile est réalisée sur une ligne électrique isolée avec des protections différentielles dédiées. Selon la puissance de la borne, celle-ci permet de recharger une voiture électrique jusqu’à 3 fois plus vite que sur une prise électrique standard.Le deuxième lieu de recharge le plus fréquent est le, avec 34 % des conducteurs de véhicules électriques qui rechargent leurs véhicules au travail,(29 %).La demande des conducteurs de véhicules électriques pour la recharge sur le lieu de travail est en augmentation. Seuls 32 % des conducteurs de véhicules électriques indiquent qu’il existe un nombre suffisant de bornes de recharge sur leur lieu de travail.Par ailleurs,serait également apprécié par les conducteurs de véhicules électriques pour effectuer des recharges en itinérance.Les conducteurs de véhicules électriques aimeraient recharger davantage leurs voitures au supermarché, au restaurant et à l’hôtel. C’est notamment le cas en Allemagne, où le supermarché est l’endroit le plus plébiscité pour la recharge des voitures électriques.Le principal problème pour de nombreux conducteurs de véhicules électriques à batterie est laEnviron. Les autres déclarent que le problème le plus courant est qu’ils doivent attendre pour recharger leurs voitures électriques parce que. Ce problème est particulièrement répandu aux Pays-Bas, où la recharge publique est courante, le nombre de bornes de recharge important et le nombre de véhicules électriques en circulation important également.- la station était occupée, j’ai dû attendre pour recharger ma voiture: 33%- la borne était en panne: 28%- ma carte de recharge n’a pas été acceptée: 18%- ma voiture n’était pas compatible avec la borne de recharge: 17%- il n’y avait pas d’option valable de paiement pour moi: 7%- autre: 1%"La mobilité électrique en France a un bel avenir devant elle et l’investissement dans le développement des points de recharge dans l’espace public et dans l’environnement professionnel est essentiel pour diminuer les freins et favoriser l’adoption. Les nombreuses aides, comme le programme Advenir, mises en place par les acteurs de la mobilité et électrique et par le gouvernement aideront à réduire les coûts pour les particuliers comme pour les professionnels. " explique Corinne Frasson (Directeur France, EVBox): Baromètre EVBox de la Mobilité 2022 réalisé par EVBox et Ipsos auprès de 4 000 citoyens européens de France, d’Allemagne, du Royaume-Uni et des Pays-Bas.Méthodologie: enquête réalisée dans quatre pays européens (France, Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni) avec un échantillon de 4 028 répondants, dont 449 conducteurs de voitures hybrides, de voitures hybrides rechargeables (PHEV) et de voitures électriques à batterie (BEV).Base 2022 : conducteurs de véhicules électriques (n=201 total, France n=46, Allemagne n=62, Pays-Bas n=45, Royaume-Uni n=48) pour conducteurs de véhicules électriques uniquement.