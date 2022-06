48 % des consommateurs en France envisageraient l’achat d’un véhicule électrique

L'étude de Castrol « Switching ON the rEVolution : The road to EV readiness for markets, carmakers and consumers » révèle que. Parmi les consommateurs interrogés qui ont déjà effectué le changement, 100 % envisageraient d'acheter un véhicule électrique.L'étude constate que contribuer àest le facteur le plus influent pour persuader les conducteurs actuels de véhicules hybrides et à moteur à combustion interne en France de faire le changement (cité comme important par 67 % des consommateurs), suivi par l'idée que les véhicules électriques ont des(64 %) et qu'ils émettent(62 %).Les véhicules électriques dont les coûts d'entretien sont inférieurs à ceux des véhicules à essence ou diesel ont également été cités comme un facteur d'influence.L'étude révèle que les consommateurs français partagent des inquiétudes concernant lesavec 74 % des conducteurs de véhicules non électriques dans l'étude citant que celles-ci ne sont pas assez répandues et 79 % déclarant que lan'est pas assez développée. Le principal facteur dissuasif à l'égard de la possession de véhicules électriques s'est révélé être un, 87 % des consommateurs déclarant que les véhicules électriques sont plus chers que les voitures à essence ou diesel. Les problèmes d'ont également été jugés dissuasifs : 81 % d'entre eux sont convaincus que l'autonomie des véhicules électriques est plus courte que celle des véhicules à essence ou diesel. Ils ne sont donc pas adaptés aux longs trajets.Selon les recherches, le plus grand obstacle qui ralentit la transition de l'industrie vers les véhicules électriques est le, 56 % des dirigeants mondiaux du secteur automobile le mentionnent comme une préoccupation. Les autres obstacles les plus importants sont la disponibilité des infrastructures de recharge (43 %) et le manque de compétences technologiques (40 %).: Castrol etude Switching ON the rEVolution:Switching ON the rEVolution: The road to EV readiness for markets, carmakers and consumers, est une etude d'opinion mondiale menée auprès de 10 000 consommateurs et de 100 dirigeants de constructeurs automobiles (cadres de niveau C-Suite), qui explore les niveaux de préparation pour le passage des véhicules à moteur à combustion interne (MCI) aux véhicules électriques (VE). Elle a été réalisée de novembre à décembre 2021 sur 10 marchés clés : ANZ (Australie et Nouvelle-Zélande), Chine, France, Allemagne, Inde, Japon, pays scandinaves (Suède, Norvège, Finlande et Danemark), Turquie, Royaume-Uni et États-Unis.Image par The_GADman de Pixabay