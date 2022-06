69 pour cent des conducteurs ont déjà subi des dégradations sur leur véhicule en stationnement

Les grandes vacances arrivent à grands pas et de nombreux automobilistes Français vont prendre leur voiture pour se rendre sur leur lieu de vacances.Pour celles et ceux qui découvrent leur lieu de vacances une fois arrivés à destination, certaines questions se posent : où garer mon véhicule ? Ma voiture est-elle bien en sécurité dans cette rue ? N»y a-t-il pas de risques de dégradations… ?Selon une étude réalisée par Nextbase entre le 26 novembre et le 7 décembre 2021, 6Les dégradations subies par les conducteurs Français sur les véhicules en stationnement se décomposent ainsi:- 46,6% de coups ou de dégâts sur les portières et/ou sur les pare-chocs- Plus de 35% de rayures- 12% de pare-brises ou de fenêtres brisés- Plus de 6% de pneus crevésParmi nos voisins européens, certains conducteurs se montrent plus sujets à ces situations et moins délicats.C‘est notamment le cas de la Pologne où 24% des conducteurs admettent avoir eu un accident avec une voiture garée et 43% admettent avoir tapé une autre voiture avec leur portière.Les Anglais seraient d»un caractère moins brut puisque seulement 28% ont déjà percuté une autre voiture en ouvrant leur portière.La population française semblerait être la reine de la douceur, car seulement 15% des conducteurs ont déjà heurté un véhicule en ouvrant leur portière.Dans la plupart des cas, ces dégradations sont le résultat de l»inattention d»autres conducteurs, de leur manque de délicatesse ou encore dans de plus rares situations, d»une volonté de leur part.Le coût de la remise en état de ces dégradations est élevé.La remise en état d'une simple portière revient à environ 400 euros.Le « mode parking » d'une dashcam permet à la dashcam de se mettre en veille et de s'allumer dès qu'elle détecte un mouvement, un bruit ou une secousse à proximité. Le « mode parking » déclenche l'enregistrement automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté alors que votre voiture est garée.: enquête menée par YouGov Deutschland pour le compte de Nextbase: 1196 répondants représentatifs de la population française (18 ans et plus) ont participé à l'enquête (dont 1022 conduisent une voiture) réalisée en ligne entre le 26 novembre et le 7 décembre 2021.Les autres pays dans lesquels l'enquête a été menée sont l'Allemagne, l'Australie, le Canada, les Pays-Bas, la Pologne, la République Tchèque, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis.Image by Hans Braxmeier from Pixabay