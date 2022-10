42 pour cent des automobilistes déterminés à utiliser leur voiture malgré les interdictions de circulation ZFE

Les ménages modestes face à la transition énergétique : vers une fracture automobile ?

A l'heure où la flambée des prix des carburants tutoie des records et oùDans le cadre de son étude barométrique sur les Français et la voiture , Aramisauto, le spécialiste de la vente de voitures d'occasion reconditionnées en France, a mené avec OpinionWay une enquête sur la façon dontAlors que la mise en place de Zones à faibles émissions est en train de se généraliser, la réglementation des Zones à faibles émissions est encore largement méconnue des automobilistes.(51%).Parmi ceux qui connaissent le Crit'Air de leur voiture, 26% disposent d'un véhicule avec un Crit'Air de 4 ou 5, les interdisant déjà de circuler dans certaines zones à faibles émissions.La réglementation Zones à faibles émissions pénalise en premier lieu les jeunes automobilistes puisqu'un tiers des 18-24 ans déclarent rouler dans un véhicule Crit'Air 4 ou 5 déjà interdit dans certaines agglomérations.(actuellement la vidéo verbalisation des infractions aux interdictions de circulation dans les Zones à faibles émissions n'est pas en place. Son déploiement est annoncé pour 2023 pour la Métropole du Grand Paris).Face à une autre mesure envisagée par certaines municipalités, seules 20% des personnes interrogées se disent prêtes à payer un péage pour rouler en agglomération ou en centre-ville.La transition énergétique est d'autant plus difficile queS'ils devaient acheter un nouveau véhicule, 70% d'entre eux se tourneraient vers une voiture d'occasion et 59% choisiraient un moteur thermique.Pour 60% des Français interrogés, l'automobile s'impose comme le poste de dépense le plus important de leur budget.Huit Français sur dix (82%) limitent leurs déplacements pour dépenser le moins de carburant possible.Un Français sur deux confesse ne plus pouvoir se permettre de prendre l'autorouteCette étude a été réalisée auprès d'un échantillon de 1 035 automobilistes possédant au moins une voiture qu'ils conduisent au moins une fois par semaine, issu d'un échantillon représentatif de la population française des employés et ouvriers âgés de 18 ans et plus. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto -administré sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview) du 18 au 26 août 2022.: étude Aramisauto-OpinionWay « Les Français et la voiture »