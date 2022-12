La dépendance automobile est quasi-généralisée

Plus de 9 Français sur 10 possèdent un véhicule

Laest leL'enquête Ipsos, réalisée du 23 au 26 septembre 2022, rappelle que(91%).L'enquête Ipsos indique que la proportion de Français qui possède un véhicule (91%)(97% pour les Français vivant dans les communes de moins de 20 000 habitants) et chute de 10 points en région parisienne (81%).Le nombre de véhicules possédés augmente lorsque la taille d'agglomération diminue.Parmi les possesseurs de véhicules, une majorité vit dans un foyer ne possédant qu'un seul véhicule (55%), mais les 45% restants possèdent deux véhicules (38%) ou plus (7%).La: Si le taux d'équipement automobile croît avec le revenu, les Français sont majoritairement «motorisés» dans l'ensemble des catégories de revenus.Parmi les 20% des Français les plus riches, près de 9 ménages sur 10 sont équipés et un peu moins d'un ménage sur deux possède au moins deux voitures Que ce soit pour les trajets domicile-travail ou pour les trajets personnels (aller en courses, accompagner ou chercher des proches…), la voiture est le mode de transport privilégié des Français.Pour les, 61% des actifs ou étudiants prennent leur voiture, 20% sont passagers d'une voiture particulière, 26% utilisent les transports publics et 23% pratiquent la mobilité active (marche à pied, vélo, trottinette…).Conduire est avant tout l'apanage des 35 ans et plus (68% des 35-54 ans et 61% de 55 ans et plus), tandis que les moins de 35 ans sont proportionnellement plus nombreux que leurs aînés à utiliser les transports publics (34%), la mobilité active (30%) ou le covoiturage (27%).Pour les, 69% des Français utilisent la voiture contre 28% la mobilité active, 24% le covoiturage et 24% les transports publics.En moyenne, le véhicule principal des Français date de 2014 (2015 pour les CSP plus et 2013 pour les CSP moins), et le véhicule secondaire de 2011.Concernant le véhicule principal, 45% roulent au gazole et 43% à l'essence, tandis que les énergies alternatives sont encore loin derrière avec 3% d'hybrides auto -rechargeables, 2% d'hybrides rechargeables, 3% d'électriques, 3% de super éthanol (E85) et 1% de GPL L'enquête Ipsos montre enfin que l'autosolisme est un choix de raison faute d'alternatives efficientes.Moins de la moitié des Français jugent l'offre de transports publics de proximité satisfaisante (48%), tandis que 34% la jugent insatisfaisante.Les plus satisfaits tendent à être plus jeunes (63%), habitant la région parisienne (67%) ou une commune de plus de 100 000 habitants (63%).Parmi les insatisfaits, les principaux irritants sont les horaires ou la fréquence trop faible de passage des transports publics (40%), des arrêts trop éloignés du domicile (26%) ou un temps de trajet trop élevé (23%).Viennent ensuite une fréquentation jugée trop élevée (20%), leur prix (19%), ou leur manque de ponctualité (15%).La proportion d'insatisfaits décroît avec la densité du lieu de résidence : les habitants des espaces les moins denses se disent à 54% insatisfaits devant l'offre de transports publics.: Enquête Ipsos pour Roole réalisée du 23 au 26 septembre 2022, auprès d'un échantillon de 1 000 Français âgés de 18 à 75 ans, représentatifs de la population nationale.Image by Bruno Daval from Pixabay